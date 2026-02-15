Die Beziehung von Nicola Peltz und Brooklyn Peltz Beckham sorgt immer für Schlagzeilen in den Medien. Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP

Vor vier Wochen liess Brooklyn Peltz Beckham eine Bombe platzen, als er auf Instagram gegen seine Mutter Victoria Beckham austeilte. Jetzt mischt sich Starkoch Gordon Ramsay ein – und giesst noch mehr Öl ins Feuer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Verbindung zu seinen Eltern David und Victoria Beckham hat Brooklyn Peltz Beckham Mitte Januar mit einem Post auf Instagram gekappt.

Jetzt hat sich der britische Starkoch Gordon Ramsey in einem Interview mit der «Sun» auf die Seiten der Eltern geschlagen.

«Liebe macht blind. Es ist leicht, sich auf diese Achterbahn zu begeben und sich mitreissen zu lassen», so Ramsey. Mehr anzeigen

Zwist zwischen Verwandten kommt in jeder Familie vor – sogar in weltberühmten. Der Unterschied: Bei Promis werden Streitereien oft unter den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen.

Die Familie Beckham macht aktuell diese schmerzhafte Erfahrung.

Seit der älteste Sohn Brooklyn Peltz Beckham die Verbindung zu seinen Eltern David und Victoria Beckham gekappt hat, vergeht kaum ein Tag, an dem nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird.

Gordon Ramsey: «Liebe macht blind»

Nun schlägt sich Gordon Ramsey auf die Seite der Eltern. Im Interview mit der «Sun» sagte der britische Starkoch, Brooklyn sei wahrscheinlich von seiner Ehefrau Nicola Peltz derart betört, dass er den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen habe.

«Liebe macht blind. Es ist leicht, sich auf diese Achterbahn zu begeben und sich mitreissen zu lassen», so Ramsey weiter.

Er habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich die Beckhams irgendwann wieder zusammenraufen würden. Es sei nur «eine Frage der Zeit, bis Brooklyn sich selbst einmal genau reflektiert und versteht, was seine Eltern ihm bedeuten».

Kaum wurde der Seitenhieb Richtung Brooklyn öffentlich, schlug dieser in den sozialen Medien zurück: Einen Tag nach Erscheinen des Interviews entfolgte der Beckham-Sprössling Ramsay auf Instagram.

Gordon Ramsay war zur Hochzeit als Gast eingeladen

Die Hochzeit von Nicola Peltz und Brooklyn Peltz Beckham, sie fand 2022 statt, sorgte bereits für einige Schlagzeilen. Vor vier Wochen dann schoss Brooklyn plötzlich auf Instagram verbal gegen seine Mutter Victoria.

Er behauptete, sie hätte sich während den Feierlichkeiten in den Mittelpunkt gedrängt und anzüglich mit ihm getanzt. Nicola Peltz sei derweil in Tränen ausgebrochen und habe daraufhin den Saal verlassen.

Im Interview mit der «Sun» sagte Starkoch Gordon Ramsey, Brooklyn Peltz Beckham sei wahrscheinlich von seiner Ehefrau Nicola derart betört, dass er den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen habe. IMAGO/Icon Sportswire

Sternekoch Gordon Ramsay war zur Hochzeit als Gast eingeladen und behauptet nun: «Da war nichts Anzügliches. Da war nichts Unangemessenes. Alle hatten Spass, haben getanzt.»

Victoria Beckham habe aufgrund der Vorwürfe ihres Sohnes das Recht, verärgert zu sein. Ramsey ist überzeugt, dass sein Freund David Beckham die Auseinandersetzung schlichten werde: «Ich weiss, wie sehr David Brooklyn liebt.»