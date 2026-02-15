Familienstreit weitet sich ausBrooklyn Beckham beendet Freundschaft mit Starkoch
Bruno Bötschi
15.2.2026
Vor vier Wochen liess Brooklyn Peltz Beckham eine Bombe platzen, als er auf Instagram gegen seine Mutter Victoria Beckham austeilte. Jetzt mischt sich Starkoch Gordon Ramsay ein – und giesst noch mehr Öl ins Feuer.
Seit der älteste Sohn Brooklyn Peltz Beckham die Verbindung zu seinen Eltern David und Victoria Beckham gekappt hat, vergeht kaum ein Tag, an dem nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird.
Gordon Ramsey: «Liebe macht blind»
Nun schlägt sich Gordon Ramsey auf die Seite der Eltern. Im Interview mit der «Sun» sagte der britische Starkoch, Brooklyn sei wahrscheinlich von seiner Ehefrau Nicola Peltz derart betört, dass er den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen habe.
«Liebe macht blind. Es ist leicht, sich auf diese Achterbahn zu begeben und sich mitreissen zu lassen», so Ramsey weiter.
Er habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich die Beckhams irgendwann wieder zusammenraufen würden. Es sei nur «eine Frage der Zeit, bis Brooklyn sich selbst einmal genau reflektiert und versteht, was seine Eltern ihm bedeuten».
Kaum wurde der Seitenhieb Richtung Brooklyn öffentlich, schlug dieser in den sozialen Medien zurück: Einen Tag nach Erscheinen des Interviews entfolgte der Beckham-Sprössling Ramsay auf Instagram.
Gordon Ramsay war zur Hochzeit als Gast eingeladen
Er behauptete, sie hätte sich während den Feierlichkeiten in den Mittelpunkt gedrängt und anzüglich mit ihm getanzt. Nicola Peltz sei derweil in Tränen ausgebrochen und habe daraufhin den Saal verlassen.
Sternekoch Gordon Ramsay war zur Hochzeit als Gast eingeladen und behauptet nun: «Da war nichts Anzügliches. Da war nichts Unangemessenes. Alle hatten Spass, haben getanzt.»
Victoria Beckham habe aufgrund der Vorwürfe ihres Sohnes das Recht, verärgert zu sein. Ramsey ist überzeugt, dass sein Freund David Beckham die Auseinandersetzung schlichten werde: «Ich weiss, wie sehr David Brooklyn liebt.»
