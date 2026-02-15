  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Familienstreit weitet sich aus Brooklyn Beckham beendet Freundschaft mit Starkoch

Bruno Bötschi

15.2.2026

Die Beziehung von Nicola Peltz und Brooklyn Peltz Beckham sorgt immer für Schlagzeilen in den Medien.
Die Beziehung von Nicola Peltz und Brooklyn Peltz Beckham sorgt immer für Schlagzeilen in den Medien.
Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP

Vor vier Wochen liess Brooklyn Peltz Beckham eine Bombe platzen, als er auf Instagram gegen seine Mutter Victoria Beckham austeilte. Jetzt mischt sich Starkoch Gordon Ramsay ein – und giesst noch mehr Öl ins Feuer.

Bruno Bötschi

15.02.2026, 15:15

15.02.2026, 16:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Verbindung zu seinen Eltern David und Victoria Beckham hat Brooklyn Peltz Beckham Mitte Januar mit einem Post auf Instagram gekappt.
  • Jetzt hat sich der britische Starkoch Gordon Ramsey in einem Interview mit der «Sun» auf die Seiten der Eltern geschlagen.
  • «Liebe macht blind. Es ist leicht, sich auf diese Achterbahn zu begeben und sich mitreissen zu lassen», so Ramsey.
Mehr anzeigen

Zwist zwischen Verwandten kommt in jeder Familie vor – sogar in weltberühmten. Der Unterschied: Bei Promis werden Streitereien oft unter den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen.

Die Familie Beckham macht aktuell diese schmerzhafte Erfahrung.

Seit der älteste Sohn Brooklyn Peltz Beckham die Verbindung zu seinen Eltern David und Victoria Beckham gekappt hat, vergeht kaum ein Tag, an dem nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird.

Gordon Ramsey: «Liebe macht blind»

Nun schlägt sich Gordon Ramsey auf die Seite der Eltern. Im Interview mit der «Sun» sagte der britische Starkoch, Brooklyn sei wahrscheinlich von seiner Ehefrau Nicola Peltz derart betört, dass er den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen habe.

«Liebe macht blind. Es ist leicht, sich auf diese Achterbahn zu begeben und sich mitreissen zu lassen», so Ramsey weiter.

Er habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich die Beckhams irgendwann wieder zusammenraufen würden. Es sei nur «eine Frage der Zeit, bis Brooklyn sich selbst einmal genau reflektiert und versteht, was seine Eltern ihm bedeuten».

Kaum wurde der Seitenhieb Richtung Brooklyn öffentlich, schlug dieser in den sozialen Medien zurück: Einen Tag nach Erscheinen des Interviews entfolgte der Beckham-Sprössling Ramsay auf Instagram.

Gordon Ramsay war zur Hochzeit als Gast eingeladen

Die Hochzeit von Nicola Peltz und Brooklyn Peltz Beckham, sie fand 2022 statt, sorgte bereits für einige Schlagzeilen. Vor vier Wochen dann schoss Brooklyn plötzlich auf Instagram verbal gegen seine Mutter Victoria.

Er behauptete, sie hätte sich während den Feierlichkeiten in den Mittelpunkt gedrängt und anzüglich mit ihm getanzt. Nicola Peltz sei derweil in Tränen ausgebrochen und habe daraufhin den Saal verlassen.

Im Interview mit der «Sun» sagte Starkoch Gordon Ramsey, Brooklyn Peltz Beckham sei wahrscheinlich von seiner Ehefrau Nicola derart betört, dass er den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen habe.
Im Interview mit der «Sun» sagte Starkoch Gordon Ramsey, Brooklyn Peltz Beckham sei wahrscheinlich von seiner Ehefrau Nicola derart betört, dass er den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen habe.
IMAGO/Icon Sportswire

Sternekoch Gordon Ramsay war zur Hochzeit als Gast eingeladen und behauptet nun: «Da war nichts Anzügliches. Da war nichts Unangemessenes. Alle hatten Spass, haben getanzt.»

Victoria Beckham habe aufgrund der Vorwürfe ihres Sohnes das Recht, verärgert zu sein. Ramsey ist überzeugt, dass sein Freund David Beckham die Auseinandersetzung schlichten werde: «Ich weiss, wie sehr David Brooklyn liebt.»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr zum Thema

Familienstreit bei den Beckhams. Brooklyns Bruder stärkt Mutter Victoria den Rücken – und sendet klare Botschaft

Familienstreit bei den BeckhamsBrooklyns Bruder stärkt Mutter Victoria den Rücken – und sendet klare Botschaft

Bötschi fragt Barbara Bleisch. «Nur wer bereit ist zu verlieren, kann auch wirklich lieben»

Bötschi fragt Barbara Bleisch«Nur wer bereit ist zu verlieren, kann auch wirklich lieben»

Interview zum Valentinstag. Die grosse Liebe einer Ex-Bundesrätin – und andere romantische Einblicke

Interview zum ValentinstagDie grosse Liebe einer Ex-Bundesrätin – und andere romantische Einblicke

Meisgelesen

Teenie-Lenker rasen mit 250 km/h und 500 PS über die A1
Jetzt reagiert Obama auf Trumps rassistisches Affen-Video
Rast kritisiert Olympia-Strecke scharf: «Fast ein Junioren-Rennen»
Bis zu ein Meter Neuschnee: Der Winter kehrt zurück
Thun fährt den achten Sieg in Folge ein und bricht den Vereinsrekord