Hollywood-Star Bruce Willis leidet unter Demenz Hollywood-Star Bruce Willis leidet an Demenz. Bereits im vergangenen Jahr hatte er seine Schauspielkarriere wegen gesundheitlicher Probleme beendet. Im Frühjahr 2022 gab Willis' Familie die Diagnose Aphasie bekannt. 17.02.2023

Im Februar gibt die Familie des Hollywood-Stars die Erkrankung bekannt. Nun spricht Emma Heming Willis über den Zustand ihres Mannes und darüber, wie die Familie damit umgeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Emma Heming Willis spricht in einem TV-Interview über den Zustand ihres Mannes, Hollywood-Star Bruce Willis, und darüber, wie die Familie damit umgeht.

Es sei schwer zu sagen, ob sich Willis seines Zustands völlig bewusst sei, sagte Heming Willis.

Im März 2022 hatte die Familie bekannt gegeben, dass Willis an einer Aphasie leide und krankheitsbedingt seine Filmkarriere beende.

Aphasien sind Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können.

Bruce Willis und Emma Heming sind seit 2009 verheiratet.

Gut ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Demenz-Diagnose von US-Schauspieler Bruce Willis (68, «Pulp Fiction», «Stirb langsam» ) hat dessen Ehefrau in einem Fernsehinterview über die Erkrankung des Stars gesprochen.

«Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie», sagte Emma Heming Willis (45) am Montag in der «Today»-Show beim Sender NBC. Es sei schwer zu sagen, ob sich Willis seines Zustands völlig bewusst sei, sagte die zweifache Mutter in einem emotionalen Gespräch.

Es sei zugleich «ein Segen und ein Fluch» gewesen, die Diagnose zu erhalten, sagte Heming Willis. Nun würde sie aber besser verstehen, was Willis widerfahre und die Krankheit akzeptieren.

Diagnose: Frontotemporale Demenz

Im März 2022 hatte die Familie bekannt gegeben, dass Willis an einer Aphasie leide und krankheitsbedingt seine Filmkarriere beende. Aphasien sind Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können. Im vergangenen Februar teilten die Angehörigen dann mit, dass der Schauspieler eine genauere Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD) erhalten habe.

Bei der Krankheit werden Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (Fronto-Temporal-Lappen) abgebaut. Laut deutscher Alzheimer Gesellschaft macht sich das anfangs bei vielen Erkrankten dadurch bemerkbar, dass sie teilnahmslos wirkten, gereizt seien. Später komme es zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses.

Hollywood-Star Bruce Willis (l.) und seine Frau Emma Heming Willis. (Archivbild) Bild: IMAGO/MediaPunch

Mit ihren 11 und 9 Jahre alten Töchtern hätte sie offen über die Erkrankung gesprochen, sagte Heming Willis. Bruce sei ein Geschenk, das ihnen Liebe, Geduld und Widerstandskraft gebe. Sie selbst habe es zu ihrer Aufgabe gemacht, über diese Form der Demenz und ihre Folgen zu informieren.

Die gebürtige Britin und Willis sind seit 2009 miteinander verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Demi Moore (60) hat Willis drei erwachsene Töchter.

