Erschreckende Details zu Vorwürfen Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast

dpa

21.10.2025 - 05:45

Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew - Gallery
Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew - Gallery. Bis heute bestreitet Andrew die Vorwürfe: Virigina Giuffre habe er nie getroffen, behauptete er in einem Interview.( Archivbild)

Bis heute bestreitet Andrew die Vorwürfe: Virigina Giuffre habe er nie getroffen, behauptete er in einem Interview.( Archivbild)

Bild: dpa

Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew - Gallery. In ihrem Buch beschreibt Giuffre ausführlich, wie sie zum Opfer des Sexualstraftäters Epstein wurde.

In ihrem Buch beschreibt Giuffre ausführlich, wie sie zum Opfer des Sexualstraftäters Epstein wurde.

Bild: dpa

Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew - Gallery. Verhängnisvolles Foto: Andrew (l.) mit Virginia Giuffre (M.) und Ghislaine Maxwell (r.), der verurteilten Komplizin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.

Verhängnisvolles Foto: Andrew (l.) mit Virginia Giuffre (M.) und Ghislaine Maxwell (r.), der verurteilten Komplizin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.

Bild: dpa

Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew - Gallery. Die US-Amerikanerin Giuffre gilt als prominentestes Opfer des US-Multimillionärs Epstein. (Archivbild)

Die US-Amerikanerin Giuffre gilt als prominentestes Opfer des US-Multimillionärs Epstein. (Archivbild)

Bild: dpa

Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew - Gallery
Bis heute bestreitet Andrew die Vorwürfe: Virigina Giuffre habe er nie getroffen, behauptete er in einem Interview.( Archivbild)

Bild: dpa

Bis heute bestreitet Andrew die Vorwürfe: Virigina Giuffre habe er nie getroffen, behauptete er in einem Interview.( Archivbild)

Bild: dpa

In ihrem Buch beschreibt Giuffre ausführlich, wie sie zum Opfer des Sexualstraftäters Epstein wurde.

Bild: dpa

In ihrem Buch beschreibt Giuffre ausführlich, wie sie zum Opfer des Sexualstraftäters Epstein wurde.

Bild: dpa

Verhängnisvolles Foto: Andrew (l.) mit Virginia Giuffre (M.) und Ghislaine Maxwell (r.), der verurteilten Komplizin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.

Bild: dpa

Verhängnisvolles Foto: Andrew (l.) mit Virginia Giuffre (M.) und Ghislaine Maxwell (r.), der verurteilten Komplizin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.

Bild: dpa

Die US-Amerikanerin Giuffre gilt als prominentestes Opfer des US-Multimillionärs Epstein. (Archivbild)

Bild: dpa

Die US-Amerikanerin Giuffre gilt als prominentestes Opfer des US-Multimillionärs Epstein. (Archivbild)

Bild: dpa

Virginia Giuffres Memoiren bringen erschreckende Details zu den Vorwürfen um Prinz Andrew ans Licht. Welche Konsequenzen könnten dem britischen Prinzen jetzt noch drohen?

DPA

21.10.2025, 05:45

22.10.2025, 06:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Druck auf Prinz Andrew ist vor der Veröffentlichung der Biografie von Epstein-Opfer Virginia Giuffre weiter gestiegen.
  • Heute ist Verkaufsstart in Grossbritannien für das Buch mit dem Titel «Nobody's Girl».
  • Die darin ausgeführten Details dürften den Forderungen nach weiteren Konsequenzen für den Bruder von König Charles III. weiteres Gewicht verleihen. 
  • Giuffres Bruder forderte, Andrew solle auch der Prinzentitel entzogen werden.
  • Die US-Amerikanerin Giuffre warf dem 65-jährigen Royal vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als sie noch minderjährig war.
  • Andrew bestreitet die Vorwürfe.
Mehr anzeigen

Der Druck auf Prinz Andrew ist vor der Veröffentlichung der Biografie von Epstein-Opfer Virginia Giuffre weiter gestiegen. Heute ist Verkaufsstart in Grossbritannien für das Buch mit dem Titel «Nobody's Girl».

Die darin ausgeführten Details dürften den Forderungen nach weiteren Konsequenzen für den Bruder von König Charles III. weiteres Gewicht verleihen. Schon jetzt gibt es Rufe, ihm auch den Prinzentitel zu entziehen und ihn von seinem luxuriösen Anwesen nahe Schloss Windsor zu verbannen.

«Wir stehen alle unter Schock». Der tragische Selbstmord des Epstein-Opfers Virginia Giuffre

«Wir stehen alle unter Schock»Der tragische Selbstmord des Epstein-Opfers Virginia Giuffre

Die US-Amerikanerin Giuffre warf dem 65-jährigen Royal vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als sie noch minderjährig war. Andrew bestreitet die Vorwürfe vehement.

Londoner Polizei prüft Vorwürfe

Eine Zivilklage in den USA endete im Februar 2022 mit einem angeblich millionenschweren Vergleich. Trotzdem verlor Andrew seine militärischen Ränge, seine Rolle als aktives Mitglied der Royal Family und seine Anrede als Königliche Hoheit. Zuletzt musste er auch seinen Titel als Herzog von York und weitere Ehrungen niederlegen – wohl auf Druck des 76-jährigen Monarchen Charles und von Thronfolger Prinz William (43).

Angestossen durch die Veröffentlichung der Memoiren könnten nun weitere unangenehme Einzelheiten ans Licht kommen. Die «Mail on Sunday» und andere britische Medien berichteten etwa, Prinz Andrew habe einen seiner polizeilichen Personenschützer damit beauftragt, Informationen über Giuffre auszugraben, um sie zu diskreditieren. Die Londoner Metropolitan Police bestätigte auf dpa-Anfrage, die Vorwürfe zu prüfen.

«Ich darf sie begnadigen». Darum setzt Epsteins Vertraute Maxwell total auf Trump

«Ich darf sie begnadigen»Darum setzt Epsteins Vertraute Maxwell total auf Trump

Angst, als «Sexsklavin» zu sterben

Giuffre, die als prominentestes Opfer des US-Multimillionärs und verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (1953-2019) gilt, nahm sich im April dieses Jahres das Leben. Ihre Memoiren mit dem Titel «Nobody's Girl» erschienen nun posthum. Der US-Geschäftsmann Epstein, der in höchsten Kreisen verkehrte, betrieb einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Andrew war eng mit Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell befreundet, die wegen ihrer Rolle in dem Skandal in den USA zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.

In dem Buch beschreibt Giuffre, die auf dem Buchcover zusätzlich mit ihrem Geburtsnamen Roberts firmiert, wie sie von Maxwell auf dem Gelände des Luxus-Resorts Mar-a-Lago des späteren US-Präsidenten Donald Trump angeworben wurde – angeblich um eine Ausbildung als Masseurin zu machen. Doch der Missbrauch begann demnach schon bei der ersten Begegnung mit dem Multimillionär Epstein, der sie später regelmässig zur Prostitution mit anderen Männern – unter anderem Prinz Andrew – genötigt haben soll.

Fatales Treffen wegen Andrew. Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Fatales Treffen wegen AndrewAls William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Die Details sind erschütternd. So schreibt Giuffre sie sei regelmässig «benutzt und erniedrigt» worden und habe Angst gehabt, als «Sexsklavin» zu sterben. Dreimal sei sie zum Sex mit Andrew genötigt worden, als 17-Jährige in London, ein weiteres Mal in Epsteins Anwesen in New York und auf dessen privater Karibikinsel bei einer Gruppensex-Orgie mit Epstein und acht weiteren Mädchen, die kaum oder kein Englisch sprachen.

Interview endet in PR-Desaster

Prinz Andrew hatte die Vorwürfe stets allesamt bestritten. Nur Monate nachdem Epstein in einer New Yorker Gefängniszelle 2019 tot aufgefunden wurde, liess sich Andrew zu einem Interview mit der BBC hinreissen. Doch was als Befreiungsschlag gedacht war, wurde zum PR-Desaster. Andrew liess kaum Mitleid mit den Opfern Epsteins erkennen. Er bereute nicht einmal, mit ihm befreundet gewesen zu sein.

Als er mit Giuffres Vorwürfen konfrontiert wurde, stritt er ab, sie jemals getroffen zu haben. Dabei gibt es ein Foto, das die beiden Arm in Arm zeigt, Andrews Hand ruht dabei auf der Hüfte von Giuffre. Auch im Bild zu sehen ist Maxwell. Laut Giuffre stand Epstein hinter der Kamera.

Der Präsident und der Sexualstraftäter. Trump kämpft verzweifelt gegen einen alten Dämonen — und wird ihn nicht los

Der Präsident und der SexualstraftäterTrump kämpft verzweifelt gegen einen alten Dämonen — und wird ihn nicht los

In dem Interview tischte Andrew zudem krude Alibis auf, wie den Besuch im Restaurant einer Pizza-Kette, an den er sich deswegen so gut erinnern könne, weil das normalerweise nicht sein Niveau sei. Dann behauptet er, nicht schwitzen zu können, weil er im Falkland-Krieg einen übermässigen Adrenalinschub erlitten habe. Giuffre hatte sich an seine Schweissausbrüche erinnert. Das Interview wurde zum Schlusspunkt seiner offiziellen Rolle als Repräsentant für das Königshaus. Andrew musste seine Aufgaben niederlegen. Später erkannte ihm die Queen seine militärischen Ehrenränge ab.

Wird Andrew der Prinzentitel entzogen?

Die 2022 gestorbene Königin tat sich dennoch schwer damit, ihren angeblichen Lieblingssohn zu verstossen. Für Aufsehen sorgte, dass sie ihn dennoch auswählte, um sie zu einer wegen der Corona-Pandemie erst mit Verspätung abgehaltenen Trauerfeier für ihren Mann Prinz Philip in die Westminster Abbey zu begleiten. Das wurde als Signal gedeutet, dass die Königin weiterhin zu ihrem zweitältesten Sohn hält.

Trotz der jüngsten Demütigungen geniesst Andrew als Mitglied der Royal-Family weiterhin erhebliche Privilegien. Er wohnt in der Royal Lodge nahe Schloss Windsor, einem Anwesen mit 30 Zimmern. Das palastartige Gebäude diente als Wohnsitz von Queen Mum, der Mutter Königin Elizabeths II., die 2002 im Alter von 101 Jahren starb. Seit gut 20 Jahren lebt Prinz Andrew dort, der sich das Anwesen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) teilt. Berichten zufolge versucht König Charles seit Längerem, die beiden loszuwerden. Doch Andrew hat demnach einen langfristigen Pachtvertrag.

Giuffres Bruder forderte, Andrew solle auch der Prinzentitel entzogen werden. Dem schlossen sich mehrere Abgeordnete im Unterhaus an. Für die Aberkennung des Prinzentitels, den Andrew seit seiner Geburt trägt, bedürfte es allerdings eines Parlamentsbeschlusses.

Wegen Epstein-Affäre: Prinz Andrew gibt Titel und Ehren auf

Wegen Epstein-Affäre: Prinz Andrew gibt Titel und Ehren auf

Rückzug vom Königshaus: Der in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallene britische Prinz Andrew gibt auch seine verbliebenen royalen Titel und Pflichten auf. Das sagt der 65-Jährige in einer vom Palast veröffentlichten Erklärung.

19.10.2025

Epstein-Affäre. Prinz Andrew gibt alle royalen Titel und Pflichten auf

Epstein-AffärePrinz Andrew gibt alle royalen Titel und Pflichten auf

Wehrhafte Eidgenossen und Kantönligeist. Warum wurde die Schweiz noch nie von einem König regiert?

Wehrhafte Eidgenossen und KantönligeistWarum wurde die Schweiz noch nie von einem König regiert?

«Wir stecken da zusammen drin». Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

«Wir stecken da zusammen drin»Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

