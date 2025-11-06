BUGONIA Alien oder Mensch? Emma Stone wird in «Bugonia» gekidnappt. Bild: Focus Features © 2025 All Rights Reserved. Sie spielt die CEO einer Biomedizin-Firma. Bild: Focus Features © 2025 All Rights Reserved. Jesse Plemons spielt einen besessenen Verschwörungstheoretiker. Bild: Focus Features © 2025 All Rights Reserved. Zu allem bereit im Kampf mit den Aliens... Bild: Focus Features © 2025 All Rights Reserved. BUGONIA Alien oder Mensch? Emma Stone wird in «Bugonia» gekidnappt. Bild: Focus Features © 2025 All Rights Reserved. Sie spielt die CEO einer Biomedizin-Firma. Bild: Focus Features © 2025 All Rights Reserved. Jesse Plemons spielt einen besessenen Verschwörungstheoretiker. Bild: Focus Features © 2025 All Rights Reserved. Zu allem bereit im Kampf mit den Aliens... Bild: Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Ein Verschwörungstheoretiker kidnappt eine Biotech-CEO, weil er glaubt, sie sei ein Alien – und das Kino lacht, bis es wehtut. In «Bugonia» zerlegt der Regisseur die Paranoia unserer Zeit in einer ebenso absurden wie klugen Komödie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Giorgos Lanthimos’ «Bugonia» ist eine bitterböse Komödie über Verschwörungsglauben und Machtwahn.

Ein Imker entführt eine Biotech-CEO, weil er überzeugt ist, sie sei ein Alien.

Emma Stone und Jesse Plemons liefern sich dabei ein absurdes Wortduell zwischen Wahn und Wirklichkeit. Mehr anzeigen

Erinnern wir uns kurz an die Pandemie: an Chatgruppen voller Querdenker, an Telegram-Kanäle, in denen nicht nur wirre Theorien über Viren kursierten, sondern auch jene, wonach Politiker Reptiloiden in Menschengestalt seien.

Wer diese Fantasien schon damals grotesk fand, dürfte an Giorgos Lanthimos' neuestem Film «Bugonia» seine Freude haben.

Der griechische Regisseur, bekannt für seine absurden Gesellschaftssatiren, verwandelt die Angst vor Verschwörungen in eine rabenschwarze Komödie über Selbsttäuschung und das fragile Verhältnis zur Wahrheit.

Der absurde Film spielt in einem Keller

Der absurde Science-Fiction-Film spielt in einem Keller irgendwo in den USA. Teddy, ein heruntergekommener Imker mit Aluhut-Ambitionen (Jesse Plemons), entführt die erfolgreiche Biotech-CEO Michelle (Emma Stone).

Teddy ist überzeugt, sie sei ein Alien, das die Menschheit auslöschen will. Gemeinsam mit seinem Cousin Don rasiert er ihr den Kopf – schliesslich hat er im Internet gelesen, dass Ausserirdische über ihre Haare miteinander kommunizieren und versucht, sie zu einem Geständnis zu zwingen.

«Bugonia»: Name bezeichnet Bienen-Aberglaube

Lanthimos inszeniert diesen Irrsinn als bitterböses Wortduell zweier Figuren, die sich gegenseitig an die Grenzen treiben. Michelle reagiert auf die wirren Vorwürfe mit kühler, inhaltsloser Rhetorik einer Konzernchefin: «Ich höre, woher Sie kommen, und stimme respektvoll nicht zu.»

Ihre Floskeln aus der Managementwelt perlen an Teddy ab wie Honig am Wachs, während er immer tiefer in seinen Wahn abgleitet und seinen gutmütigen Cousin mit sich reisst.

Das groteske Finale wirkt wie eine Reinigung

Das groteske Finale, das mit einem selbstentlarvenden Lachen im Kinosaal endet, wirkt wie eine Reinigung der eigenen Seele:

Der Film gibt zwar keine Antworten, sondern hält dem Publikum den Spiegel hin. Welche Geschichten glauben wir und welche prüfen wir lieber nicht?

Beim bitterbösen Wortduell treiben sich die Figuren gegenseitig an die Grenzen. Bild: AP

Der Titel «Bugonia» stammt übrigens aus der Antike: Der Begriff bezeichnet den alten Aberglauben, dass aus dem Kadaver eines Stiers Bienen entstehen könnten. Passender könnte der Name für diesen Film kaum sein.

«Bugonia» ist eine englischsprachige Neuinterpretation des südkoreanischen Kultfilms Save the Green Planet! (2003). Der Film feierte am Filmfestival von Venedig die Premiere.

«Bugonia» läuft seit dem 30. Oktober 2025 in den Kinos von blue Cinema.

