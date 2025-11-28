  1. Privatkunden
Nach 13 gemeinsamen Jahren Schock für Fans – Rapper Bushido und seine Frau haben sich getrennt

Sven Ziegler

28.11.2025

Seit 2012 verheiratet: Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi. (Archivbild)
Seit 2012 verheiratet: Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi. (Archivbild)
Fabian Sommer/dpa

Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi stecken in einer schwierigen Phase. Auf Instagram gab die siebenfache Mutter bekannt, dass das Paar seit einiger Zeit nicht mehr zusammenlebt – den Kontakt aber intensiv hält.

,

DPA, Sven Ziegler

28.11.2025, 12:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anna-Maria Ferchichi bestätigte auf Instagram, dass sie und Bushido eine Beziehungspause eingelegt haben.
  • Das Paar lebt derzeit getrennt, verbringt aber weiterhin viel Zeit mit den gemeinsamen sieben Kindern.
  • Die Influencerin beschreibt die Situation als «neue Realität», in die beide langsam hineinwachsen.
Mehr anzeigen

Mit einem offenen Statement hat Anna-Maria Ferchichi die seit Wochen kursierenden Gerüchte bestätigt. In ihrer Instagram-Story schreibt sie, die Ehe sei «in eine schwierige Phase geraten». Beide hätten das Bedürfnis verspürt, Abstand zu gewinnen, um «klarer zu sehen».

Weiter erklärt sie: «Viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar und idealisieren unsere Geschichte. Aber selbst ein Haus, das von aussen perfekt wirkt, kann mit der Zeit kleine Risse bekommen.»

Der Familie zuliebe gehe es nun darum, eine neue Form des Zusammenlebens zu finden. Dass sie und Bushido weiterhin viel Zeit miteinander verbringen, betont sie ausdrücklich. Der Fokus liege auf den sieben gemeinsamen Kindern.

Beruflich eng verbunden – privat auf Abstand

Bushido und Anna-Maria Ferchichi waren seit 2012 verheiratet. Neben dem Familienleben traten sie in mehreren Reality-Formaten gemeinsam vor die Kamera und vermarkteten Projekte als Ehepaar.

Zuletzt war bekannt geworden, dass der Rapper seinen Wohnsitz in Dubai aufgeben und nach München übersiedeln möchte. Ob der Umzug mit der aktuellen Situation zusammenhängt, ist unklar.

In ihrem Statement macht Ferchichi deutlich, dass es sich nicht um ein endgültiges Ende handle. Vielmehr gehe es darum, herauszufinden, «wie wir als Familie weitermachen können».

Für Fans des Paars kommt die Nachricht dennoch überraschend – auch weil die beiden ihr Familienleben lange betont geschlossen präsentierten.

