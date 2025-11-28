Nach 13 gemeinsamen JahrenSchock für Fans – Rapper Bushido und seine Frau haben sich getrennt
Sven Ziegler
28.11.2025
Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi stecken in einer schwierigen Phase. Auf Instagram gab die siebenfache Mutter bekannt, dass das Paar seit einiger Zeit nicht mehr zusammenlebt – den Kontakt aber intensiv hält.
Mit einem offenen Statement hat Anna-Maria Ferchichi die seit Wochen kursierenden Gerüchte bestätigt. In ihrer Instagram-Story schreibt sie, die Ehe sei «in eine schwierige Phase geraten». Beide hätten das Bedürfnis verspürt, Abstand zu gewinnen, um «klarer zu sehen».
Weiter erklärt sie: «Viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar und idealisieren unsere Geschichte. Aber selbst ein Haus, das von aussen perfekt wirkt, kann mit der Zeit kleine Risse bekommen.»
Der Familie zuliebe gehe es nun darum, eine neue Form des Zusammenlebens zu finden. Dass sie und Bushido weiterhin viel Zeit miteinander verbringen, betont sie ausdrücklich. Der Fokus liege auf den sieben gemeinsamen Kindern.
Beruflich eng verbunden – privat auf Abstand
Bushido und Anna-Maria Ferchichi waren seit 2012 verheiratet. Neben dem Familienleben traten sie in mehreren Reality-Formaten gemeinsam vor die Kamera und vermarkteten Projekte als Ehepaar.
Zuletzt war bekannt geworden, dass der Rapper seinen Wohnsitz in Dubai aufgeben und nach München übersiedeln möchte. Ob der Umzug mit der aktuellen Situation zusammenhängt, ist unklar.
In ihrem Statement macht Ferchichi deutlich, dass es sich nicht um ein endgültiges Ende handle. Vielmehr gehe es darum, herauszufinden, «wie wir als Familie weitermachen können».
Für Fans des Paars kommt die Nachricht dennoch überraschend – auch weil die beiden ihr Familienleben lange betont geschlossen präsentierten.