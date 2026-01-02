  1. Privatkunden
Rapper hat Heimweh Bushidos Familie pendelt künftig zwischen Dubai und Bayern

dpa

2.1.2026 - 23:47

Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind seit 2012 verheiratet und leben seit 2022 mit ihrer Familie in Dubai.
Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind seit 2012 verheiratet und leben seit 2022 mit ihrer Familie in Dubai.
dpa (Archivbild)

Im Jahr 2022 zog es Bushido und seine Familie nach Dubai. Doch nun hatten der Berliner Rapper und seine Frau Anna-Maria Sehnsucht nach Deutschland.

,

DPA, Redaktion blue News

02.01.2026, 23:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bushido plagt offenbar das Heimweh. Die Familie des Berliner Rappers will deshalb künftig zwischen Dubai und Deutschland pendeln.
  • «Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln», schrieb das Paar in sozialen Medien.
  • Bushido, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heisst, und seine Frau Anna-Maria sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder.
Mehr anzeigen

Der Berliner Rapper Bushido (47) und seine Familie wollen in Zukunft zwischen Dubai und Bayern pendeln. Auf Instagram zeigte seine Frau Anna Maria Ferchichi ein Bild von einer Villa und ein Video aus dem Inneren: «Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln», schrieben sie dazu. «Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen.» 

Darum hat die Familie ein neues Zuhause

Grünwald ist ein Nobelvorort von München. Der Post wurde auch auf dem Profil von Bushido geteilt. Seit 2022 leben der Rapper und seine Familie in Dubai.

Bushido, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heisst, und seine Frau Anna-Maria sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, darunter Drillinge. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe.

Zu dem Grund für ihr neues Zuhause in Bayern schrieben Anna-Maria und Bushido: «Dubai ist wundervoll, wir haben dort grossartige Freunde, viele schöne Erinnerungen und fühlen uns sehr verbunden. Gleichzeitig haben wir gemerkt, wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause.»

Schwierige Ehe-Phase

Das Paar hatte zuletzt mit Ehe-Problemen für Schlagzeilen gesorgt. Im Dezember äusserte sich das Promi-Paar in seinem Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi» zu den Trennungsgerüchten: Anfang September habe er das gemeinsame Haus in Dubai verlassen und sei in eine Wohnung gezogen, erzählte Bushido. Trotzdem seien er und Anna-Maria nach wie vor ein Paar. In seinem Song «Du liebst mich nicht» verarbeitete er die Krise.

