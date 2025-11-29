Bushido und Ferchichi sind nach wie vor ein Paar

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Sorry, dass wir euch schockieren» Bushido und Ferchichi sind nach wie vor ein Paar

dpa

29.11.2025 - 22:45

Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat sieben Kinder.
Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat sieben Kinder.
dpa (Archivbild)

Ein Instagram-Post von Anna-Maria Ferchichi sorgt bei Fans für Entsetzen. Jetzt äussert sich das Paar in einem Interview zu den Trennungsgerüchten und erzählt, wie genau der Alltag zurzeit aussieht.

,

DPA, Redaktion blue News

29.11.2025, 22:45

29.11.2025, 22:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind nach eigenen Angaben noch immer ein Paar, leben derzeit aber nicht zusammen.
  • «Wir machen das, weil wir uns lieben, und nicht, weil wir uns nicht mehr lieben», sagte die Ferchichi in einem Interview.
  • Die 44-Jährige hatte am Freitag auf Instagram mitgeteilt, dass die Ehe in eine schwierige Phase geraten sei und das Paar nicht mehr zusammenlebe.
Mehr anzeigen

Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi leben aktuell nicht zusammen, sind nach eigenen Angaben aber nach wie vor ein Paar. «Wir machen das, weil wir uns lieben, und nicht, weil wir uns nicht mehr lieben», sagte die 44-Jährige der «Bild». Das Paar lebe zurzeit zwar nicht zusammen, sei aber nicht getrennt.

«Sorry, dass wir euch alle so schockieren. Ich glaube, es ist anders aufgefasst worden, als ich meinte», sagte Anna-Maria Ferchichi der Zeitung. Die 44-Jährige hatte am Freitag auf Instagram mitgeteilt, dass die Ehe in eine schwierige Phase geraten sei und das Paar nicht mehr zusammenlebe. «Wir wissen nicht, wann wir wieder gemeinsam leben werden, aber jetzt, so fühlt sich das für uns richtig an. Es ist wieder Druck rausgenommen und wir sind aber trotzdem eine Familie und wir sind auch ein Paar», sagte sie im «Bild»-Interview

Nach 13 gemeinsamen Jahren. Schock für Fans – Rapper Bushido und seine Frau haben sich getrennt

Nach 13 gemeinsamen JahrenSchock für Fans – Rapper Bushido und seine Frau haben sich getrennt

«Wir frühstücken jeden Tag zusammen»

Die Ehe sei ein bisschen festgefahren, so die 44-Jährige weiter. Sie glaube, dass sie zu intensiv miteinander gearbeitet hätten und nie allein waren. Es habe sich nicht mehr gut angefühlt. «Dann haben wir gesagt: ‹Komm, es ist besser, wenn wir uns räumlich trennen, weil mit Abstand sieht man oder sieht man nicht, was man hat.›» Das führe entweder dazu, dass man sich trenne oder man sich wieder richtig liebe und in die Augen schauen könne.

«Wir leben schon einige Zeit so», erklärt Bushido im Interview. Wie das Paar der «Bild» sagte, verbringe es trotz räumlicher Trennung 80 Prozent der Zeit zusammen. «Wir frühstücken jeden Tag zusammen und wir essen auch zusammen zu Abendbrot und danach fährt er in seine Wohnung», sagte Anna-Maria Ferchichi.

Sieben gemeinsame Kinder

Ferchichi und der Berliner Rapper, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heisst, sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, darunter Drillinge. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. 2022 zog die Grossfamilie nach Dubai. Anna-Maria hatte Bushido oft in schwierigen Lebenslagen begleitet.

Meistgelesen

Deshalb kochten nach dem Zürcher Derby die Emotionen hoch
Zürcher Student löst Lawine aus – und entkommt nur knapp
Bushido und Ferchichi sind nach wie vor ein Paar
Robinson gewinnt überlegen, Rast verbessert sich auf Rang 5
Diese Stars starben unter ungeklärten Umständen

Mehr aus dem Ressort

«Shakespeare In Love». Oscar-Preisträger Tom Stoppard mit 88 Jahren gestorben

«Shakespeare In Love»Oscar-Preisträger Tom Stoppard mit 88 Jahren gestorben

Stalking-Vorwürfe. Bachelor Danilo Sellaro durfte sich seiner Ex-Freundin nicht nähern

Stalking-VorwürfeBachelor Danilo Sellaro durfte sich seiner Ex-Freundin nicht nähern

Hollywood-Star erneut vor Gericht. Drei Männer verklagen Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe

Hollywood-Star erneut vor GerichtDrei Männer verklagen Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe