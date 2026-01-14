  1. Privatkunden
«Bucket List»-Tour unterbrochen Cabaret Divertimento freut sich auf den ersten Kinofilm

Andreas Fischer

14.1.2026

Divertimento Special Jonny Fischer und Manu Burkart in «Sabbatical» bei SRF: 2027 sollen die Comedystars auf der ganz grossen Leinwand zu sehen sein.
Divertimento Special Jonny Fischer und Manu Burkart in «Sabbatical» bei SRF: 2027 sollen die Comedystars auf der ganz grossen Leinwand zu sehen sein.
SRF/zVg

Cabaret Divertimento: Das bekannteste Comedy-Duo der Schweiz dreht einen Kinofilm. Dafür machen Jonny Fischer und Manu Burkart bis November eine Pause mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm.

Andreas Fischer

14.01.2026, 20:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jonny Fischer und Manu Burkart freuen sich auf ihren ersten Kinofilm.
  • Dafür unterbricht das Comedy-Duo Cabaret Divertimento die aktuelle Tour «Bucket List». Die nächsten Auftritte stehen erst im November 2026 an.
  • Die Dreharbeiten finden in diesem Jahr statt, Kinostart soll dann im Jahr 2027 sein.
Mehr anzeigen

Bevor Manu Burkart und Jonny Fischer der Bühne endgültig Adieu sagen, hat das Duo noch etwas Grosses vor: Cabaret Divertimento dreht den ersten Kinofilm. Das haben die beiden Comedystars auf Instagram verkündet: «Mir werded in de nächschte Mönet als Schauspieler vor de Kamera stah.»

Das Vorhaben ist schon etwas länger geplant gewesen: «Endlich können wir es kundtun», freute sich Manu Burkart, dass die Geheimniskrämerei vorbei ist. Sie seien zwar meganervös, aber die Vorfreude überwiegt dann doch.

Für die Arbeit an dem Film unterbricht Cabaret Divertimento die seit 2023 laufende Abschiedstour «Bucket List». Im November soll es dann weitergehen mit dem sechsten Programm des Duos.

Wer den Film sehen will, muss sich sogar noch bis 2027 gedulden. «Es dauert ure lang, bis so ein Film fertig ist», wunderte sich Jonny Fischer.

Cabaret Divertimento: «Unser Sabbatical wird nicht lange dauern»

Cabaret Divertimento: «Unser Sabbatical wird nicht lange dauern»

Scheinwerfer aus, Kostüme versorgen: Das erfolgreichste Komikerduo der Schweiz macht Schluss. blue News durfte Manu Burkart und Jonny Fischer vor der Dernière ihres Programms «Sabbatical» in der Garderobe besuchen.

27.04.2022

