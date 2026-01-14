Bevor Manu Burkart und Jonny Fischer der Bühne endgültig Adieu sagen, hat das Duo noch etwas Grosses vor: Cabaret Divertimento dreht den ersten Kinofilm. Das haben die beiden Comedystars auf Instagram verkündet: «Mir werded in de nächschte Mönet als Schauspieler vor de Kamera stah.»
Das Vorhaben ist schon etwas länger geplant gewesen: «Endlich können wir es kundtun», freute sich Manu Burkart, dass die Geheimniskrämerei vorbei ist. Sie seien zwar meganervös, aber die Vorfreude überwiegt dann doch.
Für die Arbeit an dem Film unterbricht Cabaret Divertimento die seit 2023 laufende Abschiedstour «Bucket List». Im November soll es dann weitergehen mit dem sechsten Programm des Duos.
Wer den Film sehen will, muss sich sogar noch bis 2027 gedulden. «Es dauert ure lang, bis so ein Film fertig ist», wunderte sich Jonny Fischer.
