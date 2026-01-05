  1. Privatkunden
Singt Dua Lipa den Titelsong? Callum Turner soll der neue James Bond sein

Bruno Bötschi

5.1.2026

Optisch hätte Schauspieler Callum Turner, der Freund von Popstar Dua Lipa, ganz sicher das Zeug zum neuen James Bond.
Optisch hätte Schauspieler Callum Turner, der Freund von Popstar Dua Lipa, ganz sicher das Zeug zum neuen James Bond.
Bild: Keystone

Wer wird der neue James Bond? Seit Daniel Craigs Abschied vor mehr als vier Jahren brodelt die Gerüchteküche. Diverse Namen machten bereits die Runde – jetzt scheint die Entscheidung für den neuen 007 gefallen zu sein.

Bruno Bötschi

05.01.2026, 15:25

05.01.2026, 15:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer wird der Nachfolger von Daniel Craig in der Rolle des britischen Geheimagenten James Bond?
  • Das letzte 007-Abenteuer mit dem Titel «No Time to Die» kam im Herbst 2021 weltweit in die Kinos.
  • Nun scheint die Suche möglicherweise ein Ende gefunden zu haben. Geht es nach den britischen Medien, soll Schauspieler Callum Turner der neue Bond sein.
Mehr anzeigen

«James Bond will return» – seit 1962 ist das nicht nur ein Versprechen, es ist quasi ein Gesetz der Filmgeschichte.

Selbst nach dem dramatischen Ende des 25. und bislang letzten 007-Abenteuers «No Time to Die», das viele Kinogänger*innen schockierte, erschien der berühmte Satz auf der Leinwand.

Mehr als vier Jahre ist das mittlerweile her.

Connery, Moore oder Brosnan. Wer war der beste James-Bond-Darsteller?

Connery, Moore oder BrosnanWer war der beste James-Bond-Darsteller?

Doch jetzt scheint die jahrelange Suche nach dem nächsten James-Bond-Darsteller möglicherweise ein Ende gefunden zu haben. Der Name des angeblich neuen britischen Geheimagenten 007:

Turner, Callum Turner.

«Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis»

Laut «The Mail on Sunday» soll der 35-jährige Schauspieler diese Neuigkeit gegenüber seinen Freund*innen verraten haben. Eine anonyme Quelle aus Tuners Umfeld wird von der britischen Zeitung mit folgenden Worten zitiert:

«Callum plappert es überall in London herum. Er wird der neue Bond. Es ist bestätigt. Alle in seinem Umfeld reden darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt.»

007 als Belastung. Diese Menschen heissen James Bond

007 als BelastungDiese Menschen heissen James Bond

Die Fans von James Bond könnte diese Wahl noch aus einem anderen Grund freudig stimmen: Turners Freundin ist niemand Geringeres als Popstar Dua Lipa.

Die 30-jährige Sängerin, die bereits den «Swan Song» für den Science-Fiction-Film «Alita: Battle Angel» gesungen hat, soll ein grosser 007-Fan sein.

«Dua freut sich wahnsinnig für Callum. Sie sagt, sie würde liebend gern das Bond-Theme aufnehmen», offenbart der Insider gegenüber «The Mail on Sunday».

Turner startete Karriere als Model

Callum Turner verbrachte die ersten Jahre seines Lebens in einer Londoner Sozialbausiedlung. Seine Karriere im Showbusiness startet er einst als Model.

Alle 007-Abenteuer im Ranking. Der beste Bond-Film ist schon 60 Jahre alt

Alle 007-Abenteuer im RankingDer beste Bond-Film ist schon 60 Jahre alt

Den Durchbruch als Schauspieler gelang ihm in der Rolle von Theseus Scamander in den «Harry Potter»-Spin-offs «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» und «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse».

Lob erntete Turner zudem vor zwei Jahren für seinen Auftritt in «The Boys In The Boat» unter der Regie von Hollywood-Star George Clooney sowie als Major John «Bucky» Egan in «Masters Of The Air». Die Apple-TV-Serie wurde vom Duo Steven Spielberg und Tom Hanks produziert.

