Callum Turner soll der neue James Bond sein
Bruno Bötschi
5.1.2026
Wer wird der neue James Bond? Seit Daniel Craigs Abschied vor mehr als vier Jahren brodelt die Gerüchteküche. Diverse Namen machten bereits die Runde – jetzt scheint die Entscheidung für den neuen 007 gefallen zu sein.
Doch jetzt scheint die jahrelange Suche nach dem nächsten James-Bond-Darsteller möglicherweise ein Ende gefunden zu haben. Der Name des angeblich neuen britischen Geheimagenten 007:
Turner, Callum Turner.
«Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis»
Laut «The Mail on Sunday» soll der 35-jährige Schauspieler diese Neuigkeit gegenüber seinen Freund*innen verraten haben. Eine anonyme Quelle aus Tuners Umfeld wird von der britischen Zeitung mit folgenden Worten zitiert:
«Callum plappert es überall in London herum. Er wird der neue Bond. Es ist bestätigt. Alle in seinem Umfeld reden darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt.»
Lob erntete Turner zudem vor zwei Jahren für seinen Auftritt in «The Boys In The Boat» unter der Regie von Hollywood-Star George Clooney sowie als Major John «Bucky» Egan in «Masters Of The Air». Die Apple-TV-Serie wurde vom Duo Steven Spielberg und Tom Hanks produziert.
