Wer wird der neue James Bond? Seit Daniel Craigs Abschied vor mehr als vier Jahren brodelt die Gerüchteküche. Diverse Namen machten bereits die Runde – jetzt scheint die Entscheidung für den neuen 007 gefallen zu sein.

«James Bond will return» – seit 1962 ist das nicht nur ein Versprechen, es ist quasi ein Gesetz der Filmgeschichte.

Selbst nach dem dramatischen Ende des 25. und bislang letzten 007-Abenteuers «No Time to Die», das viele Kinogänger*innen schockierte, erschien der berühmte Satz auf der Leinwand.

Mehr als vier Jahre ist das mittlerweile her.

Doch jetzt scheint die jahrelange Suche nach dem nächsten James-Bond-Darsteller möglicherweise ein Ende gefunden zu haben. Der Name des angeblich neuen britischen Geheimagenten 007:

Turner, Callum Turner.

«Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis»

Laut «The Mail on Sunday» soll der 35-jährige Schauspieler diese Neuigkeit gegenüber seinen Freund*innen verraten haben. Eine anonyme Quelle aus Tuners Umfeld wird von der britischen Zeitung mit folgenden Worten zitiert:

«Callum plappert es überall in London herum. Er wird der neue Bond. Es ist bestätigt. Alle in seinem Umfeld reden darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt.»

Die Fans von James Bond könnte diese Wahl noch aus einem anderen Grund freudig stimmen: Turners Freundin ist niemand Geringeres als Popstar Dua Lipa.

Die 30-jährige Sängerin, die bereits den «Swan Song» für den Science-Fiction-Film «Alita: Battle Angel» gesungen hat, soll ein grosser 007-Fan sein.

«Dua freut sich wahnsinnig für Callum. Sie sagt, sie würde liebend gern das Bond-Theme aufnehmen», offenbart der Insider gegenüber «The Mail on Sunday».

Turner startete Karriere als Model

Callum Turner verbrachte die ersten Jahre seines Lebens in einer Londoner Sozialbausiedlung. Seine Karriere im Showbusiness startet er einst als Model.

Den Durchbruch als Schauspieler gelang ihm in der Rolle von Theseus Scamander in den «Harry Potter»-Spin-offs «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» und «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse».

Lob erntete Turner zudem vor zwei Jahren für seinen Auftritt in «The Boys In The Boat» unter der Regie von Hollywood-Star George Clooney sowie als Major John «Bucky» Egan in «Masters Of The Air». Die Apple-TV-Serie wurde vom Duo Steven Spielberg und Tom Hanks produziert.

