Cameron Diaz und Ehemann Benji Madden. IMAGO/ABACAPRESS

Hollywood-Überraschung: Cameron Diaz und Benji Madden sind zum dritten Mal Eltern geworden. Die Geburt ihres Sohnes hielten sie bis zuletzt geheim und verkündeten sie erst jetzt auf ungewöhnliche Weise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cameron Diaz und Benji Madden sind überraschend zum dritten Mal Eltern geworden.

Die Geburt ihres Sohnes Nautas gaben sie am 4. Mai 2026 auf ungewöhnliche Weise via Instagram bekannt.

Das Paar hatte die Schwangerschaft zuvor komplett geheim gehalten. Mehr anzeigen

Die 53-jährige Cameron Diaz ist erneut Mutter geworden. Wie die Schauspielerin und ihr Ehemann Benji Madden am Montag bekanntgaben, ist ihr drittes gemeinsames Kind zur Welt gekommen.

Die Verkündung erfolgte auf ungewöhnliche Weise: Madden veröffentlichte auf Instagram eine Illustration eines Schiffes und schrieb dazu «Willkommen auf der Welt, mein Sohn!!». Der Junge trägt den Namen Nautas – abgeleitet vom Wort für «Seefahrer» oder «Entdecker».

Das Paar hielt die Schwangerschaft bis zuletzt geheim. Bereits zuvor waren Diaz und Madden Eltern der sechsjährigen Tochter Raddix und des zweijährigen Sohnes Cardinal geworden.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2015 lebt das Paar weitgehend zurückgezogen. Diaz hatte sich lange aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und erst in den vergangenen Jahren mit Projekten wie «Back in Action» (2025) und «Outcome» (2026) ihr Comeback gefeiert.