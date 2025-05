2024 trat Bella Hadid in Cannes im transparenten Kleid auf den roten Teppich. KEYSTONE

Die Filmfestspiele von Cannes reagieren auf den Naked-Dress-Trend mit einem strikteren Dresscode. Nacktheit ist auf dem roten Teppich nun verboten.

Noemi Hüsser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den Filmfestspielen von Cannes gilt ein strengerer Dresscode: Nacktheit ist «aus Anstandsgründen» verboten.

Wer dagegen verstösst, wird vom roten Teppich ausgeschlossen.

Die neue Kleiderordnung dürfte eine Reaktion auf den Naked-Dress-Trend sein. Mehr anzeigen

Am Dienstag beginnen die Filmfestspiele von Cannes. Dieses Jahr mit einem verschärften Dresscode.

Laut der offiziellen Website ist Nacktheit auf dem roten Teppich und in allen anderen Festivalbereichen untersagt – «aus Anstandsgründen». Wer sich nicht an diese Vorschrift hält, wird vom roten Teppich ausgeschlossen.

Auslöser dürfte der sogenannte Naked-Dress-Trend sein. In den letzten Jahren traten Stars vermehrt in durchsichtigen oder knappen Kleidern auf. An den Filmfestspielen in Cannes zuletzt zum Beispiel die Models Bella Hadid (28) und Irina Shayk (39).

Bei Männern ist Smoking Pflicht

Was genau als Nacktheit gilt, definieren die Organisatoren nicht genauer. Neben zu wenig Stoff ist jedoch auch zu viel Stoff unerwünscht. Voluminöse Kleider, insbesondere mit grosser Schleppe, sind nicht erlaubt, da sie den Verkehrsfluss der Gäste behindern und die Bestuhlung des Theaters erschweren könnten.

Das Model Irina Shayk in Cannes 2023. Ihre Brust bedeckte sie mit zwei gekreuzten Lederstreifen, den restlichen Oberkörper liess sie frei. KEYSTONE

Männer sollen Smoking tragen, Frauen ein Kleid, einen dunklen Hosenanzug oder ein elegantes Oberteil mit schwarzer Hose. Auch angepasst haben die Organisatoren die Vorschriften für Schuhe: Frauen dürfen nun auch flache, aber elegante Schuhe tragen. Sneakers bleiben jedoch ausgeschlossen.

