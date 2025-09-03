  1. Privatkunden
Vorwurf der Körperverletzung Cardi B im Millionen-Prozess freigesprochen

Lea Oetiker

3.9.2025

Cardi B kommt um eine Strafe herum. (Archivbild)
Cardi B kommt um eine Strafe herum. (Archivbild)
Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Ein Gericht in Los Angeles hat Rapperin Cardi B von den Vorwürfen einer tätlichen Auseinandersetzung freigesprochen. Eine ehemalige Sicherheitsmitarbeiterin hatte die Musikerin auf 24 Millionen Dollar verklagt.

Lea Oetiker

03.09.2025, 12:47

03.09.2025, 13:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Cardi B wurde in Los Angeles im Zivilprozess wegen angeblicher Körperverletzung freigesprochen.
  • Die Klägerin hatte ihr vorgeworfen, sie 2018 vor einer Arztpraxis angegriffen und beleidigt zu haben.
  • Das Gericht sah keine Beweise für körperliche Gewalt.
Mehr anzeigen

Rapperin Cardi B – die eigentlich Belcalis Marlenis Almánzar – heisst, wurde von der Jury in Los Angeles im Zivilprozess wegen angeblicher Körperverletzung freigesprochen

Die Klägerin, Emani Ellis, warf Cardi B vor, sie 2018 geschlagen, im Gesicht geschnitten, angespuckt und beleidigt zu haben. Deshalb wollte sie die Musikerin auf 24 Millionen Dollar verklagen.

Der Vorfall ereignete sich vor eine Frauenarztpraxis, wo Ellis als Sicherheitsmitarbeiterin gearbeitet hatte, als Cardi B mit ihrem ersten Kind schwanger war und diese noch nicht öffentlich gemacht hatte.

Vorwürfe zurückgewissen

Cardi B bestritt alle Vorwürfe und sagte vor Gericht aus, Ellis habe sie heimlich gefilmt und sei ihr nachgelaufen. Während dem Prozess gab die Rapperin zu, dass es zu einer lautstarken Auseinandersetzung kam, zu einer körperlichen Auseinandersetzung soll es jedoch nicht gekommen sein.

Nun hat das Gericht der Vorwurf der Körperverletzung gegen Cardi B zurückgewiesen. Die Rapperin muss der Sicherheitsbeamten also keine Entschädigung bezahlen.

Der Prozess erregte in den sozialen Medien grosse Aufmerksamkeit, insbesondere wegen der Fragen, die die Anwälte der Klägerin an Cardi B richteten – und wegen ihrer Reaktionen darauf.

