«Sind das deine echten Haare?» Cardi B steht vor Gericht –  absurder könnten die Fragen der Anwälte nicht sein

Lea Oetiker

29.8.2025

Cardi B verzog während des Prozesses immer mal wieder ihr Gesicht.
Cardi B verzog während des Prozesses immer mal wieder ihr Gesicht.
Screenshot X

Cardi B musste am Mittwoch vor Gericht erscheinen, weil sie eine Sicherheitsmitarbeiterin einer Frauenklinik tätlich angegriffen und bespuckt haben soll. Aufnahmen vom Prozess zeigen absurde Szenen.

Lea Oetiker

29.08.2025, 20:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Zivilprozess gegen Cardi B dreht sich um einen Vorfall von 2018, bei dem sie angeblich eine Sicherheitsmitarbeiterin bespuckt und verletzt haben soll.
  • Die Rapperin bestreitet dies und spricht von einem rein verbalen Streit.
  • Der Prozess sorgt für Aufmerksamkeit, auch wegen teils chaotischer Szenen im Gericht und Kritik am Verhalten der Anwälte.
Mehr anzeigen

Der Zivilprozess gegen die Rapperin Cardi B – die eigentlich Belcalis Marlenis Almanzar heisst – hat am Montag vor dem Los Angeles County Superior Court in Alhambra, Kalifornien, begonnen.

Die gerichtlichen Auseinandersetzungen dauern bereits seit 2020 an und drehen sich um einen Vorfall aus dem Jahr 2018. Damals soll die 32-jährige Rapperin die Sicherheitsmitarbeiterin Emani Ellis vor einer Frauenarztpraxis bespuckt und verletzt haben.

Konkret geht es darum: Cardi B war 2018 mit ihrem ersten Kind schwanger, die Nachricht war damals noch nicht öffentlich. Als die Rapperin in die Frauenklinik gehen wollte, soll sie die Sicherheitsmitarbeiterin gefilmt und unaufgefordert bis in den fünften Stock verfolgt haben. Cardi B habe gehört, wie die Frau ihren Namen ins Telefon sagte. Sie habe Angst gehabt, dass die Mitarbeiterin ihre Schwangerschaft öffentlich mache. Als sie die Frau konfrontierte, sei der Streit eskaliert.

«Ich habe sie nicht berührt»

Die Rapperin räumt ein, dass sie Ellis beschimpft habe, bestreitet jedoch, die Sicherheitsmitarbeiterin bespuckt oder geschlagen zu haben. «Ich habe sie nicht berührt. Es war ein verbaler Streit, der nicht physisch wurde», sagte die Grammy-Gewinnerin während ihrer Zeugenaussage vor Gericht im Los Angeles County laut «BBC».

Cardi B’s auffällige, modisch verzierte Fingernägel sorgten laut «BBC» ebenfalls für Diskussionen im Streitfall. Die Rapperin stellte jedoch klar, dass ihre Nägel zwar kunstvoll gestaltet, aber keinesfalls so spitz gewesen seien, dass sie die ihr vorgeworfenen Verletzungen bei Ellis hätten verursachen können.

Emani Ellis erklärte vor Gericht, der Vorfall habe sie «tief traumatisiert». Unter anderem habe sie laut der «BBC» wegen des Vorfalls ihren Job verloren und bleibende Narben im Gesicht. Deshalb klagt sie auf Schadensersatz wegen medizinischer Folgekosten, psychischer Belastung und entgangener Einnahmen. Wie viel Geld Ellis verlangt, ist nicht bekannt. Cardi B nannte vor Gericht allerdings eine Summe von 24 Millionen US-Dollar. 

Vor Gericht werden auch mehrere Zeugen befragt. Unter anderem die Rezeptionistin der Praxis. Sie bestätigte jedoch weitgehend die Schilderungen der Musikerin.

Der behandelnde Arzt James Rosenberg stellte klar, dass er bei Emani Ellis keine psychiatrische Erkrankung diagnostizierte – auch deshalb, weil die Vorwürfe gegen Cardi B nach seiner Einschätzung keine seelischen Schäden bei Ellis zur Folge hatten.

Aufnahmen vom Prozess sorgen für Kritik

Mittlerweile sind auch die ersten Aufnahmen vom Prozess veröffentlicht worden. Und diese sorgen im Netz für heftigen Gesprächsstoff. Vor allem die Anwälte werden für ihre «unprofessionelle Art» kritisiert.

Eine Nutzerin auf X schreibt: «Cardi B im Gericht erinnert mich an eine ‹Saturday Night Live›-Sendung.»

Im Video wird Cardi B gefragt, was sie zur Sicherheitsmitarbeiterin denn während des Streits gesagt hat. «Ich sagte: ‹Schlampe, verpiss dich aus meinem Blickfeld. Warum nimmst du mich auf? Solltest du nicht für meine Sicherheit sorgen?›»

Daraufhin wird die Rapperin gefragt, ob sie den Satz wiederholen könnte – jedoch direkt an Ellis gerichtet. Cardi B zieht ihr Gesicht zusammen und fragt: «Soll ich es ihr direkt ins Gesicht sagen?»

Eine weitere Nutzerin auf X schreibt: «Die Memes, die ich aus dem Prozess bisher gemacht habe.»

Cardi B wird ebenfalls gefragt, ob sie sich wehren wollte, als sie Ellis kratze. «Ich war schwanger. Ich konnte mich nicht schützen, selbst wenn ich es gewollt hätte. Sie ist doppelt so gross wie ich», antwortet sie daraufhin.

Cardi B wirft daraufhin scherzhaft ihr Haar über die Schulter und sagte zum Gerichtsaal: «Ich wog damals 130 Pfund (circa 59 Kilogramm).» Auf die Frage, ob sie Ellis für übergewichtig hielt, sah Cardi erneut spöttisch umher und schien damit anzudeuten, dass sie dies tat. 

Eine von vielen Nutzer*innen zeigt sich über den Anwalt der Klägerin schockiert. Sie schreibt: «Oh mein Gott, der Anwalt, der Cardi B verklagt.»

Im Video fragt der Anwalt der Klägerin, ob die Haare von Cardi B echt seien. Daraufhin muss die Rapperin lachen und sagt: «Es sind Perücken.» Der Anwalt antwortete: «Entschuldigung, wusste ich nicht.» Dann fragte er, ob sie zu einer Gang gehört und ob sie ihre Fingernägel zeigen könnte.

Der Prozess soll voraussichtlich noch bis Ende August gehen. Cardi B streitet alle Vorwürfe ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut.

26.08.2025

