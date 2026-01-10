  1. Privatkunden
15-Jahr-Jubiläum der Jetsetter Carmen Geiss: «Der Überfall war eine unserer schlimmsten Erfahrungen»

Bruno Bötschi

10.1.2026

Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss wollen in den nächsten Jahren nicht nach Deutschland zurückkehren.
Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss wollen in den nächsten Jahren nicht nach Deutschland zurückkehren.
Bild: IMAGO/Andreas Beil

Die Geissens feiern 15 Jahre als «schrecklich glamouröse» TV-Familie. Im Interview sprechen die vier Familienmitglieder über ihre Zukunftspläne und verraten, warum sie nicht nach Deutschland zurückkehren wollen.

Teleschau

10.01.2026, 14:24

10.01.2026, 14:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Mehr anzeigen

15 Jahre «Die Geissens» – kommen noch weitere Jubiläen oder verabschieden Sie sich mit einer grossen Party?

Robert Geiss: Wir haben noch lange nicht genug. Bei uns passiert immer irgendwas. Die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer dürfen sich sicherlich noch auf das ein oder andere Jubiläum freuen. Aber eins nach dem anderen:

Am Montag, 12. Januar, 20.15 Uhr auf RTL2, sieht man in «Die Geissens Spezial: Die Jubiläumsparty» unsere 15-Jahre-Party – mit allen Höhen und Tiefen in der Vorbereitung und natürlich auch die Party. Wir haben für die Feier in Dubai keine Kosten und Mühen gescheut. Nerven hat es trotzdem gekostet (lacht).

Neben der Show haben Sie, Carmen und Robert, noch einige andere Projekte. Gibt es so etwas wie Ruhestand in Ihrer Zukunftsplanung überhaupt?

Robert: Ich sage immer: «Wer rastet, der rostet». Zu Hause nur auf der Couch zu sitzen, wäre uns auch viel zu langweilig. Sicher tritt man vielleicht irgendwann etwas kürzer, aber das dauert noch.

Luxus-Leben an der Côte d’Azur. Woher kommen die Millionen der Familie Geiss?

Luxus-Leben an der Côte d’AzurWoher kommen die Millionen der Familie Geiss?

Davina und Shania Geiss, mit Ihren Tätigkeiten in den sozialen Medien verdienen Sie Ihr eigenes Geld. Wie wichtig ist es Ihnen, auf eigenen Beinen zu stehen?

Davina Geiss: Sehr wichtig. Unsere Eltern haben uns von Anfang an beigebracht, dass von nichts auch nichts kommt. Mit «Davina & Shania – We love Monaco» haben wir ja auch eine eigene Sendung auf RTL2 und haben viele verschiedene Projekte, mit denen wir mittlerweile unseren eigenen Lebensunterhalt verdienen.

In 15 Jahren haben Sie als Familie einiges erlebt. An welche Momente aus «Die Geissens» erinnern Sie sich heute noch gerne?

Carmen Geiss: Da gibt es unzählige Momente. Ich erinnere mich aber immer sehr gerne an die Zeit, in der Shania und Davina noch klein waren und wir gemeinsam die Weltreise mit unserer Jacht «Indigo Star» gemacht haben. Natürlich auch der Überfall. Aber mir ist ganz besonders im Kopf geblieben, als mein Schwiegervater mit Shania und Davina im Auto einen Unfall hatte. Das müsste 2011 gewesen sein.

Er ist damals auf glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und anschliessend einen Abhang hinuntergerast. Zwei Bäume brachten den Geländewagen zum Stehen. Ich glaube, dass ganz viele Engel das Fahrzeug beschützt haben, sodass niemandem etwas passiert ist.

Carmen und Robert Geiss und ihre beiden Töchter Davina und Shania leben seit 15 Jahren vor und hinter der Kamera das «Jetset»-Leben.
Carmen und Robert Geiss und ihre beiden Töchter Davina und Shania leben seit 15 Jahren vor und hinter der Kamera das «Jetset»-Leben.
Bild: Felix Hörhager/dpa

Gibt es auch Dinge, die Sie bereuen?

Carmen: Wir versuchen wirklich, nichts zu bereuen. Alles, was passiert ist – auch die Pannen und die Momente, in denen man denkt «Oh Gott, warum?» hat uns als Familie weitergebracht.

Robert: Genau. Am Ende des Tages weisst du immer alles besser, aber jeder Schritt, ob gut oder schlecht, hat zu dem Leben geführt, das wir heute haben.

Sie leben schon lange im Ausland. Wie blicken Sie auf Ihre alte Heimat und die aktuellen Entwicklungen im Land?

Robert: Wir verfolgen natürlich, was in Deutschland so passiert. Auch, wenn wir nicht mehr dort wohnen. Ein Stück Heimat wird es immer bleiben, aber auf Dauer ist uns das Wetter einfach zu schlecht (lacht). Für Deutschland würde ich mir wünschen, dass die Leute wieder mehr zusammenhalten.

Robert Geiss über seinen Vater. «Er bedeutet mir viel, aber er treibt mich in den Wahnsinn»

Robert Geiss über seinen Vater«Er bedeutet mir viel, aber er treibt mich in den Wahnsinn»

Werden Sie irgendwann einmal wieder nach Deutschland zurückkehren?

Carmen: Das ist für uns eigentlich keine Option. Wir brauchen viel Sonne im Leben (lacht).

In 15 Jahren «Die Geissens» haben Sie viel gesehen und viel gekauft. Haben Sie Ihre Bucket List schon abgearbeitet? Und wenn nicht, was steht noch drauf?

Robert: Sobald wir etwas abgehakt haben, fällt mir das nächste ein. Das TV-Publikum kann sehr gespannt sein auf die nächsten Jahre «Die Geissens». Da sieht man dann ja immer das Ergebnis unserer Ideen.

Auf TikTok, Instagram und Co. sind schon einige Momente aus «Die Geissens» zum Meme geworden. Was denken Sie darüber?

Carmen: Ich finde das schön und lache oft auch selbst, wenn ich ein lustiges Video über uns sehe. Das ist ja auch, was unseren Erfolg mit «Die Geissens» ausmacht. Wir verstellen uns nicht und sind immer, wie wir sind. Mit allen Ecken und Kanten.

«Unsere Eltern haben uns von Anfang an beigebracht, dass von nichts auch nichts kommt»: Shania und Davina Geiss (rechts).
«Unsere Eltern haben uns von Anfang an beigebracht, dass von nichts auch nichts kommt»: Shania und Davina Geiss (rechts).
Bild: RTL2

Apropos Social Media: Ist es Ihnen wichtig, auch mal eine Handy-Pause zu machen? Gibt es da Konflikte zwischen Eltern und Töchtern?

Robert: Ich bin fürs Business viel am Smartphone. Es gibt ja immer etwas zu tun. Ich merke aber auch, dass es gut tut, das Handy einmal wegzulegen. Wir achten schon darauf, echte Zeit miteinander zu haben – ohne Smartphones.

Carmen und Robert Geiss, im Sommer sind Sie überfallen worden. Wie hat diese Erfahrung Ihr Leben verändert?

Carmen: Das war eine der schlimmsten Erfahrungen unseres Lebens.

Robert: Das geht dir durch Mark und Bein. Wir sind dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Aber klar, dass man jetzt mehr aufpasst als früher. Wir haben im Anschluss an den Überfall als Familie viel darüber gesprochen, um das Erlebte zu verarbeiten, und haben unsere Villa Geissini zu einem zweiten Fort Knox aufgerüstet. Fakt ist: Wir lassen uns unser Leben von diesen Idioten nicht versauen. Das wäre das falsche Signal.

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!

Mo 12.01. 20:15 - 21:15 ∙ RTL ZWEI ∙ DE 2026 ∙ 60 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

