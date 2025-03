Carmen Geiss abgezockt – mehrere Tausend Euro verloren

Carmen Geiss wurde von Telefonbetrügern hereingelegt.

Bei Carmen Geiss und ihrem Mann Robert ist eine Menge zu holen. Kein Wunder, dass die Reality-Stars und Jetset-Millionäre ins Visier von Scammern gerieten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carmen Geiss wurde in Dubai von Telefonbetrügern getäuscht und verlor knapp 3100 Franken, nachdem sie ihre Kreditkartendaten preisgegeben hatte.

Die Täter sperrten zusätzlich ihr Handy, sodass sie erst ihre Bank und dann einen Telefonladen aufsuchen musste.

Ihr Mann Robert warnte davor, vermeintliche Polizeianrufe in Dubai ernst zu nehmen, da diese niemals über Mobiltelefone erfolgen. Mehr anzeigen

Millionärs-Gattin Carmen Geiss wurde am Telefon eiskalt abgezockt, als sie in Dubai weilte.

«Und ich Idiot geh ans Telefon, und dann hat mir da einer erzählt, er wäre von der Polizei, und da hatte ich Angst», berichtete die Reality-Darstellerin in der neuen Ausgabe ihres Podcasts. «Was will die Polizei jetzt von mir? Weil das ja immer noch dieses Thema ist mit diesen Betrügern, habe ich da natürlich ganz blöd reagiert und hab' denen dann meine Kreditkartennummer und Code gegeben.»

Dabei sollte Carmen doch eigentlich gut über miese Maschen informiert sein, denn sie schaut für ihr Leben gern «Aktenzeichen XY...ungelöst». Ein Zeichen, dass es jeden erwischen kann – die Täter bedienten sich auch gleich, 13'000 Dirham (knapp 3100 Franken) waren weg.

Carmen Geiss wurde überrumpelt

«Ich war richtig fertig, ich war am ganzen Körper am Zittern», so Carmen Geiss weiter. «Ich falle überall drauf rein.» Es traf sie sogar doppelt, denn die Täter sperrten auch noch ihr Handy und so musste sie erst zur Bank und dann zum Telefonladen, um alles wieder freischalten zu lassen. Ihr Mann Robert (60) weiss derweil: «In Dubai kriegst du eben solche Anrufe. Wenn du Anrufe von der Polizei bekommst, musst du dich rückversichern. Die kommen garantiert nicht übers Handy, da ist echt Vorsicht geboten.»

Viel Mitleid mit seiner Frau schien er nicht zu haben. Die versicherte derweil: «Die sind so geschult am Telefon, ich war da so geschockt.» Carmen Geiss dringender Appell: «Lasst euch nicht am Telefon verarschen!»

