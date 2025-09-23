  1. Privatkunden
Entwarnung vom Krankenhausbett Carmen Geiss: «Kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt»

dpa

23.9.2025 - 21:05

Carmen und Robert Geiss lassen Fans an ihrem Leben teilhaben. (Archivbild)
Carmen und Robert Geiss lassen Fans an ihrem Leben teilhaben. (Archivbild)
Bild: dpa

Reality-Promi Carmen Geiss berichtet von einer Verletzung und anstehenden OP. Nun meldet sie sich mit einer guten Nachricht aus dem Krankenhaus – und scherzt.

,

DPA, Redaktion blue News

23.09.2025, 21:05

23.09.2025, 21:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Carmen Geiss hat sich einer Operation am Gehirn unterziehen müssen.
  • Bei dem Fernsehpromi wurde nach einem Sturz ein Hämatom entdeckt.
  • Jetzt gibt Geiss vom Krankenhausbett Entwarnung.
Mehr anzeigen

Fernsehpromi und Unternehmerin Carmen Geiss gibt vom Krankenhausbett aus Entwarnung. «Alles ist gut verlaufen!», schrieb die 60-Jährige bei Instagram und dankte ihren Ärzten, ihrer Familie und ihren Fans. Am Montag hatte sie auf der Plattform berichtet, sie habe sich bei einem Sturz ein Hämatom zugezogen, das nun «operativ behandelt werden» müsse.

«Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt», hatte sie da geschrieben. Und scherzte: «Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an…» 

«Bin eine Kämpferin». Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital – und macht eine Ansage an ihre Hater

«Bin eine Kämpferin»Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital – und macht eine Ansage an ihre Hater

Nun schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu einem Foto von sich mit Pflaster am Haaransatz: «Für meine Hater gibt es auch good news: Die Ärzte haben mir ein kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt – angeblich laufe ich jetzt endlich mal normal.» Nach einem Tränen lachenden Smiley ergänzte sie: «Na, wir werden sehen...». Unter anderem ihre Tochter Shania wünschte auf Instagram gute Genesung. 

Carmen Geiss und ihr Mann Robert geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Jetset-Leben.

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

Nach Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa. Pietro Lombardi wohnt nach Trennung in Oliver Pochers Keller

Nach Liebes-Aus mit Laura Maria RypaPietro Lombardi wohnt nach Trennung in Oliver Pochers Keller

Einer verliert fast alles. Kandidat bringt Jauch fast zum Ersticken – und geht mit 64’000 Euro

Einer verliert fast allesKandidat bringt Jauch fast zum Ersticken – und geht mit 64’000 Euro

Magier Andreas Ehrlich. «Ich glaube, unser Papa hält da oben die Hand über uns»

Magier Andreas Ehrlich«Ich glaube, unser Papa hält da oben die Hand über uns»

