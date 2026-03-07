Carmen Geiss macht sich grosse Sorgen um Ehemann Robert

Carmen Geiss macht sich wegen den scheinbar endlosen Renovationsarbeiten auf der Luxusjacht «Indigo Star» Sorgen um ihren Mann Robert. Bild: Felix Hörhager/dpa

Die Renovationsarbeiten auf der Luxusjacht «Indigo Star» von Carmen und Robert Geiss kommen nicht recht voran. Als das Besitzerpaar wieder einmal den Stand der Arbeit überprüfen will, kommt es an Bord zum Streit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Monaten scheint es mit den Sanierungsarbeiten auf der Geiss'schen Luxusjacht «Indigo Star» nicht richtig vorwärtszugehen.

Während eines Baustellenbesuchs wollen Carmen und Robert Geiss deshalb wieder einmal überprüfen, woran das liegen könnte.

Doch was das Besitzerpaar zu sehen bekommt, sorgt für Entsetzen – und am Ende kommt es sogar zum Streit. Mehr anzeigen

Obwohl Dutzende Arbeiter im Inneren der Luxusjacht arbeiten, ist noch überall Baustelle an Bord der «Indigo Star». Schlimmer noch: Carmen Geiss entdeckt in der aktuellen Folge vom RTL2-Format «Die Geissens» (immer montags, 20.15 Uhr) direkt mehrere Stellen, an denen nicht sauber gearbeitet wurde.

Die Treppenstufen sind schlecht verklebt und haben zu scharfe Kanten. «Das geht gar nicht hier», regt sich die 60-Jährige auf, «das ist wirklich gefährlich. Wenn die hier sauber machen, ist überall Blut», fürchtet sie Verletzungsgefahr beim Personal.

Ein weiteres Ärgernis: Die Decken sind laienhaft verklebt wurden (mit Silikon) und die Tapete, die im Bad an der Wand hängt, gefällt Carmen Geiss überhaupt nicht.

Dabei hatte sie die Innenarchitektin doch höchstselbst beauftragt und grosse Hoffnungen in die Frau gesetzt: «Das ist kein billiges Boot – das müssen wir anders machen.»

Robert Geiss: «Carmen hat die Hosen an»

Robert Geiss hat indes nur noch wenig Hoffnung: «Die Frau baut hier für wahnsinnig viel Geld Sachen ein, die danach schon direkt kaputt sind. Wie soll das erst aussehen, wenn wir wochenlang in der Hitze mit dem Bord unterwegs sind?», fragt er.

«Hat die überhaupt schon mal ein Boot eingerichtet?», will er von seiner Frau wissen.

Die entlässt ihren Frust mit der Innenarchitektin an den Arbeitern aus. «Ihr wollt kein Falschgeld, sondern echtes und ich will vernünftige Arbeit und keinen Pfusch.» Robert Geiss freut das sichtlich: «Carmen hat heute die Hosen an. Eine richtig klare Ansage. Respekt!»

Sightseeing-Touren auf der «Indigo Star»: Davina und Shania Geiss schauen sich gemeinsam mit den Eltern auf der Familen-Luxusyacht um. Bild: RTLZWEI, Geiss TV

Doch dann sieht Robert Geiss plötzlich rot. Ein Arbeiter hat es gewagt, ihm zu widersprechen. «Er sagt, wir hätten was falsch gemacht», wird der Millionär laut und konfrontiert den Mann:

«Du machst etwas falsch, du bist nicht professionell, sorry. Nicht ein Raum ist fertig. Das Problem ist, dass uns niemand versteht und alles geht schief.»

Derweil macht sich Carmen Geiss grosse Sorgen um ihren Lieblingsmann: «Wenn Robert so weitermacht, kriegt er noch einen Herzinfarkt.»

Tochter Davina ahnt bereits Böses

Als dann auch noch eine von Carmen Geiss eilig hinzugerufene zweite Inneneinrichterin erklärt, sie brauche mehr Zeit, hat Robert endgültig genug:

«Wir gehen in den neunten Monat rein jetzt mit der Renovierung. Irgendwann ist auch mal gut. Sonst muss ich aufhören, es hat keinen Sinn.»

Tochter Davina, die mit Schwester Shania zu Besuch in Dubai ist, ahnt derweil bereits Böses: «Jetzt ist es so weit: Papa zieht der ‹Indigo Star› den Stöpsel und versenkt sie im Meer.»

Carmen Geiss hadert: «Ich könnte heulen. Robert reisst der Geduldsfaden und ich habe nur ein halb renoviertes Boot ... Katastrophe!»

Doch dann hat Robert Geiss die rettende Idee. Die «Indigo Star» soll in die Werft in Dubai umziehen, wo rund um die Uhr gearbeitet werden darf. Und falls alles nichts hilft, will «The Män» seine Jacht notfalls in die Türkei bringen und dort zu Ende renovieren lassen.

Tochter Davina wäre darüber total begeistert: Sie wünscht sich schon lange, dass die Jacht wieder zurück nach Europa kommt.

