Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital – und macht eine Ansage an ihre Hater

Wegen einer Verletzung am Kopf musste sich Carmen Geiss im Spital behandeln lassen. Bild: Screenshot Instagram / @carmengeiss

Carmen Geiss musste sich unters Messer legen: Eine Verletzung am Kopf machte eine OP bei dem TV-Star notwendig. Auf Instagram gab sich Geiss optimistisch – und hatte eine verbale Spitze für ihre Hater in petto.

Redaktion blue News Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagabend meldete sich Carmen Geiss bei Instagram aus dem Spital.

Der Grund: Der TV-Star musste sich wegen eines Hämatoms am Kopf unters Messer legen.

In der Caption erklärte sie ihren Fans nicht nur, wie es dazu kam, sondern sie hatte auch eine Botschaft für ihre Hater parat. Mehr anzeigen

Erst Anfang 2025 liess Carmen Geiss an ihrem Gesicht Hand anlegen: Von einem umfassenden Facelifting erhoffte sich der TV-Star eine operative Verjüngung. Nun musste sich die 60-Jährige erneut unters Messer legen, wenn auch nicht freiwillig.

Am Montagabend teilte Geiss auf ihrem Instagram-Account ein Bild, das sie offensichtlich im Spital zeigt. Warum die Millionärin erneut Zeit im Krankenbett verbringen muss, schildert sie ausführlich in der Caption. «Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen», setzt sie an und erklärt: «Bei mir wurde ein zehn Zentimeter langes und elf Millimeter breites Hämatom am Gehirn festgestellt.»

Zu der Verletzung sei es wegen einer Unachtsamkeit im geschäftigen Alltag der TV-Bekanntheit gekommen. «Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen», so Geiss. Ihren Sturz habe sie nicht abfangen können, weil sie «beide Hände voll bepackt hatte». Die Folge: «Ich bin ungebremst auf meine rechte Seite geknallt.» Dabei habe sie ein Hämatom davongetragen, das sie jetzt behandeln lasse.

Carmen Geiss wendet sich an Hater: «Vielen Dank!»

Zwar handele es sich um eine «herausfordernde Situation», wie Geiss einräumt, doch sie versichert gleichermassen: «Ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte in die Zeit.» Dazu könne sie auf die Unterstützung ihrer Familie bauen. Gleiches gelte für ihre Freunde und «ihre wahren Fans», ist sich Geiss sicher.

An all jene, die sich in der Vergangenheit abfällig über den TV-Star äusserten, formulierte Carmen Geiss eine klare Botschaft. Augenzwinkernd schreibt die 60-Jährige: «Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen.» Und weiter: «Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an.» Ohnehin sei sie «eine Kämpferin», so Geiss.

In der Kommentarspalte erhält Geiss bei Instagram viel Zuspruch. Eine Nutzerin schrieb etwa: «Wünsche dir alles erdenklich Gute, Carmen! Kriegste gewuppt!» Eine weitere schloss sich an: «Schnelle Genesung wünsche ich dir!» Ein Kommentar von Tochter Davina legt derweil nahe, dass beim Eingriff alles gut ging: «Bin so glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Liebe dich so sehr.»