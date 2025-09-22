Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital – und macht eine Ansage an ihre Hater

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Bin eine Kämpferin» Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital – und macht eine Ansage an ihre Hater

Julian Weinberger

22.9.2025

Wegen einer Verletzung am Kopf musste sich Carmen Geiss im Spital behandeln lassen.
Wegen einer Verletzung am Kopf musste sich Carmen Geiss im Spital behandeln lassen.
Bild: Screenshot Instagram / @carmengeiss

Carmen Geiss musste sich unters Messer legen: Eine Verletzung am Kopf machte eine OP bei dem TV-Star notwendig. Auf Instagram gab sich Geiss optimistisch – und hatte eine verbale Spitze für ihre Hater in petto.

Redaktion blue News

22.09.2025, 19:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montagabend meldete sich Carmen Geiss bei Instagram aus dem Spital.
  • Der Grund: Der TV-Star musste sich wegen eines Hämatoms am Kopf unters Messer legen.
  • In der Caption erklärte sie ihren Fans nicht nur, wie es dazu kam, sondern sie hatte auch eine Botschaft für ihre Hater parat.
Mehr anzeigen

Erst Anfang 2025 liess Carmen Geiss an ihrem Gesicht Hand anlegen: Von einem umfassenden Facelifting erhoffte sich der TV-Star eine operative Verjüngung. Nun musste sich die 60-Jährige erneut unters Messer legen, wenn auch nicht freiwillig.

Am Montagabend teilte Geiss auf ihrem Instagram-Account ein Bild, das sie offensichtlich im Spital zeigt. Warum die Millionärin erneut Zeit im Krankenbett verbringen muss, schildert sie ausführlich in der Caption. «Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen», setzt sie an und erklärt: «Bei mir wurde ein zehn Zentimeter langes und elf Millimeter breites Hämatom am Gehirn festgestellt.»

Zu der Verletzung sei es wegen einer Unachtsamkeit im geschäftigen Alltag der TV-Bekanntheit gekommen. «Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen», so Geiss. Ihren Sturz habe sie nicht abfangen können, weil sie «beide Hände voll bepackt hatte». Die Folge: «Ich bin ungebremst auf meine rechte Seite geknallt.» Dabei habe sie ein Hämatom davongetragen, das sie jetzt behandeln lasse.

Carmen Geiss wendet sich an Hater: «Vielen Dank!»

Zwar handele es sich um eine «herausfordernde Situation», wie Geiss einräumt, doch sie versichert gleichermassen: «Ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte in die Zeit.» Dazu könne sie auf die Unterstützung ihrer Familie bauen. Gleiches gelte für ihre Freunde und «ihre wahren Fans», ist sich Geiss sicher.

An all jene, die sich in der Vergangenheit abfällig über den TV-Star äusserten, formulierte Carmen Geiss eine klare Botschaft. Augenzwinkernd schreibt die 60-Jährige: «Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen.» Und weiter: «Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an.» Ohnehin sei sie «eine Kämpferin», so Geiss.

Korrektur-OP nach Facelifting. Carmen Geiss vor nächstem Eingriff – Familie nicht begeistert

Korrektur-OP nach FaceliftingCarmen Geiss vor nächstem Eingriff – Familie nicht begeistert

In der Kommentarspalte erhält Geiss bei Instagram viel Zuspruch. Eine Nutzerin schrieb etwa: «Wünsche dir alles erdenklich Gute, Carmen! Kriegste gewuppt!» Eine weitere schloss sich an: «Schnelle Genesung wünsche ich dir!» Ein Kommentar von Tochter Davina legt derweil nahe, dass beim Eingriff alles gut ging: «Bin so glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Liebe dich so sehr.»

Mehr zum Thema

Gesundheitsupdate nach Überfall. Carmen Geiss: «Wurde bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt»

Gesundheitsupdate nach ÜberfallCarmen Geiss: «Wurde bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt»

«Geht ihr wirklich sehr schlecht». Carmen Geiss landet im Spital – Tochter bangt um Mutter

«Geht ihr wirklich sehr schlecht»Carmen Geiss landet im Spital – Tochter bangt um Mutter

Robert Geiss über seinen Vater. «Er bedeutet mir viel, aber er treibt mich in den Wahnsinn»

Robert Geiss über seinen Vater«Er bedeutet mir viel, aber er treibt mich in den Wahnsinn»

Meistgelesen

Donald Trump will vor der UNO sprechen +++ Niederlande-TV landet dank Trump viralen Hit
Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital – und macht eine Ansage an ihre Hater
Epstein-Affäre kostet Prinz Andrews Ex-Frau «Fergie» gleich mehrere Jobs
Mailand versinkt im Hochwasser – Feuerwehr leistet 650 «technische Notfalleinsätze»
AfD-Chefin ruft Putin zur Mässigung auf +++ UN-Botschafter versichert US-Hilfe für Nato