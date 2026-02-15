«Mein Traummann! Er sieht so gut aus»: So schwärmt Carmen Geiss von Brad Pitt. Bild: RTLZWEI, Geiss TV

Carmen Geiss ist total begeistert – aber es geht ausnahmsweise nicht um ihren Ehemann Robert. Nach einem zufälligen Treffen mit Hollywood-Schauspieler Brad Pitt verdrehte dieser ihr den Kopf.

Grossprojekt bei der Familie Geiss: Seit sieben Monaten wird ihre Jacht «Indigo Star» umgebaut. Doch angesichts des anstehenden Formel-1-Rennens in Abu Dhabi herrscht auf der Jacht Ausnahmezustand.

«Es kommen ganz viele Leute in den nächsten Tagen und deswegen soll nichts kaputtgehen: Es wird alles gecovert», erklärt Carmen Geiss in der aktuellen Folge vom RTL2-Format «Die Geissens» (immer montags, 20.15 Uhr).

Und weiter: «Nach den drei Tagen wird alles wieder weggerissen und dann ist die ‹Indigo Star› wieder bereit, um weiter den Refit zu machen.»

Den Optimismus seiner Frau teilt Robert Geiss nur bedingt. Vielsagend deutet er an: «Wenn Carmen nur wüsste, was sie sich da antut. Sie wird noch viele Nervenzusammenbrüche mitmachen müssen.» Zunächst jedoch liegt der Fokus auf dem Formel-1-Event auf ihrer Jacht.

Weil Tochter Shania seltsam abwesend wirkt, fragt Robert bei ihr nach – und sticht in ein Wespennest.

Die Klimaanlage habe nachts zu Meinungsverschiedenheiten mit ihrer Schwester Davina geführt, erklärt seine jüngste Tochter: «Sie sagt, es ist zu kalt – ich war am Schwitzen. Sechsmal in der Nacht musste ich aufstehen, um die Klimaanlage anzumachen.»

Robert Geiss berichtet von Begegnung mit Brad Pitt

Doch für lange Klagen haben die Geissens keine Zeit: Schliessslich steht ein actionreicher Ausflug an. Mit sogenannten Jetcars wollen das Quartett über das Wasser düsen.

Alle sind von der Idee begeistert – doch als es für Shania und Robert in eines der Gefährte geht, sind sie enttäuscht. «Unser Jetski ist voll langsam», ärgert sich die 21-Jährige. Anders Carmen und Davina: Sie haben jede Menge Spass und düsen mit Vollgas übers Wasser.

Am nächsten Morgen verblüfft Robert seine drei Frauen dann komplett: «Ich bin gestern im Steakhouse gewesen. Wir gehen raus und der Zufall will es: Da kommt mir einer im Rennanzug entgegen. Ich drehe mich um – da war das Brad Pitt.»

Der Hollywood-Schauspieler gastierte in Abu Dhabi, um seinen Kinofilm «F1» zu promoten.

Carmen kann es kaum glauben und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: «Mein Traummann! Er sieht so gut aus.» Doch die 60-Jährige habe nicht nur auf Brad Pitt einen «Crush», wie Shania verrät: Sie soll ausserdem auf den Sänger Johnny Logan und Unternehmer Richard Branson abfahren.

Carmen Geiss: «Dieser Schmetterling soll die Befreiung sein»

Schwärmerei hin oder her, für die Party gilt es, noch einige Vorbereitungen zu treffen. Beim Tätowierer möchte sich Carmen Geiss verschönern lassen.

Auch Tochter Shania hat schon eine Idee, was sie auf ihrem Körper verewigen will: In Roberts Handschrift möchte sie sich «Für immer» tätowieren lassen – dahinter jeweils ein gemaltes Herz von ihm, Davina und Carmen.

Die Robert Geiss wünscht sich hingegen einen Schmetterling auf ihrem Fuss. Shania und Davina können damit nur wenig anfangen. «Ich würde nie etwas auf meinen Fuss stechen lassen», gibt Letztere offen zu.

Ihre Abneigung äussern sie auch gegenüber Papa Robert – doch der 62-Jährige findet das Tattoo wirklich gut. Das Motiv hat für Carmen eine besondere Bedeutung, wie sie erläutert: «Dieser Schmetterling soll jetzt einfach die Befreiung dafür sein, welche OPs oder welche Leute um mich rum waren, dass die entflogen sind.»

