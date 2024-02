Reality-Star Carmen Geiss gedenkt in einem emotionalen Brief auf Instagram ihrer vor zwei Jahren verstorbenen Mutter Anna. Bild: Imago/Beautiful Sports

Zum zweiten Todestag ihrer Mutter teilt Unternehmerin und Reality-Star Carmen Geiss einen gefühlvollen Brief auf Instagram. Die 58-Jährige berührt damit auch die Herzen ihrer Follower*innen.

«Liebe Mami, es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, wie sehr ich dich vermisse», schreibt Geiss.

Auch die über 964’000 Follower*innen von Carmen Geiss sind von den liebevollen Worten berührt. Mehr anzeigen

Normalerweise gibt es auf dem Instagram-Account von Carmen Geiss viel Bling-Bling zu sehen. Der neuste Post des deutschen Reality-Stars weicht jedoch von den üblichen Themen ab.

Geiss gedenkt in einem äusserst emotionalen Brief ihrer vor zwei Jahren verstorbenen Mutter Anna: «Liebe Mami, es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, wie sehr ich dich vermisse.»

Und weiter: «Jeden Tag sehne ich mich nach deiner liebevollen Umarmung, deinem warmen Lächeln und deinen weisen Ratschlägen. Du warst nicht nur meine Mutter, sondern auch meine beste Freundin, meine Stütze und mein Vorbild.»

«Die Leere, die du hinterlassen hast, ist unermesslich»

Passend zum Text postet Carmen Geiss ein Foto ihrer Mutter aus jungen Jahren. Die beiden Frauen scheinen eine spezielle Verbindung gehabt zu haben.

Über den Schmerz, den der familiäre Verlust noch heute mit sich bringt, schreibt der Reality-Star: «Die Leere, die du hinterlassen hast, ist unermesslich. Es tut so weh zu wissen, dass du nicht mehr physisch bei uns bist. (...) Es bricht mir das Herz zu wissen, dass du nicht hier bist, um die Meilensteine in unserem Leben zu feiern.»

Carmen Geiss ist ihrer verstorbenen Mutter im Herzen auch heute noch sehr nah. «Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an dich denken und uns wünschten, du wärst hier.»

Das einzige, was ihr Trost gebe, sei zu wissen, dass ihre Mutter «in Frieden» sei. Unterschrieben ist der emotionale Brief mit: «In Liebe und Sehnsucht, Carmen, Robert, Davina und Shania.»

«Dieser Text geht unter die Haut»

Auch die über 964’000 Follower*innen von Carmen Geiss auf Instagram sind von den liebevollen Worten berührt.

Ein Fan kommentiert den Nachruf mit den Worten: «Das hast du toll geschrieben, liebe Carmen. Da kommen einem beim Lesen die Tränen.»

Ein Follower kommentiert: «Dieser Text geht unter die Haut.» Eine Frau schreibt: «Viel Kraft und alles Liebe zum Todestag.» In einem weiteren Kommentar heisst es: «Das hast du sehr schön geschrieben, ich habe Gänsehaut bekommen. Mein herzliches Beileid.»

