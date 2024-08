Shooter-Game-Verfilmung «Borderlands»: Cate Blanchett: «Ich habe geschummelt» Wilde Schiessereien, farbige Explosionen und lustige Sprüche. Hollywoodstar Cate Blanchett kämpft als bekannte Computerspielfigur Lilith in «Borderlands» gegen ausserirdische Monster und Banditen. 07.08.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Regisseur Eli Roth nimmt sich in seiner neuesten Actionkomödie dem beliebten Ego-Shooter-Game «Borderlands» an.

Ein Team um eine berüchtigte Schatzjägerin muss auf dem Planeten Pandora eine gefährliche Mission ausführen.

blue News Redaktorin Fabienne Berner sprach mit Hauptdarstellerin Cate Blanchett und Co-Star Gina Gershon über die Dreharbeiten in Ungarn.

«Borderlands» ist kurzweilige, actiongeladene Unterhaltung, überzeugt vom Storyboard her aber nur mässig. Mehr anzeigen

Fans des legendären Ego-Shooter-Spiels «Borderlands» aus dem Jahr 2009 können sich freuen: Regisseur Eli Roth bringt eine Actionkomödie ins Kino, die im Borderland-Universum spielt.

Worum geht es genau in «Borderlands»? Lilith, eine berüchtigte Schatzjägerin, kehrt auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück, um die verschollene Tochter eines einflussreichen Waffenherstellers aufzuspüren.

Gemeinsam mit einer bunten Truppe, inklusive vorlautem Roboter Calptrap, muss sie sich gegen skrupellose Bösewichte verteidigen und kommt bald einem mysteriösen Rätsel auf die Spur.

Die Dreharbeiten zum Sci-Fi-Abenteuer fanden während der Coronapandemie 2021 in Ungarn statt. Es wurde in alten Minen und Steinbrüchen sowie in den renommierten Budapester Origo Studios gedreht.

Die Hauptrolle der Lilith übernimmt Cate Blanchett. Im Interview mit blue News verrät sie, dass ihr die Dreharbeiten unglaublich Spass gemacht haben. «Die Actionszenen waren so lustig und so albern.»

In weiteren Rollen sind Kevin Hart, Jamie Lee Curtis sowie Shootingstar Ariana Greenblatt («Barbie») zu sehen. Jack Black leiht Roboter Claptrap seine Stimme.

Während des Drehs wurden voraufgezeichnete Tonspuren des Schauspielers abgespielt. Die Crew arbeitete am Set mit Dummies, die als Platzhalter der beliebten Figur Claptrap fungierten. Der kämpferische Roboter wurde später digital erstellt.

«Borderlands» läuft ab sofort in allen blue Cinema Kinos.

