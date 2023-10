Cathy Hummels will künftig keine Fotos mehr von ihrem Sohn Ludwig in den sozialen Medien posten. Bild: IMAGO/Horst Galuschka

Cathy Hummels hat ihren Sohn Ludwig in der Vergangenheit immer wieder in den sozialen Medien gezeigt. Das soll nun ein Ende haben: Der Fünfjährige will nicht mehr.

Damit soll es nun ein Ende haben: Der Fünfjährige will nicht mehr.

Cathy Hummels lässt ihre Follower*innen gern und oft an ihrem Leben teilhaben. Auch über ihren Sohn Ludwig spricht die Influencerin regelmässig in den sozialen Medien.

Damit soll es nun vorbei sein. Denn der Fünfjährige hat scheinbar die Nase voll von der Öffentlichkeit.

In einem Instagram-Post zeigt sich die Ex-Spielerfrau, die von 2015 bis 2022 mit BVB-Star Mats Hummels verheiratet war, auf dem Oktoberfest in München mit ihrem Sohn.

Doch der versteckt sich lieber hinter dem Rücken seiner Mutter. Dazu notiert Cathy Hummels: «Ach ja: Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas Instagram-Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein.»

Und weiter: «Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen wie Papa und Mami. Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird 🫶!»

«Da denkt ein Junge vernünftiger als seine Eltern»

Viele Fans von Cathy Hummels loben den Schritt, derweil andere kritisierten, dass es überhaupt so weit kommen musste. Eine Followerin schreibt: «Diese Entscheidung hätte von euch, nicht von ihm kommen müssen. Da denkt ein kleiner Junge vernünftiger als seine eigenen Eltern.»

Eine andere Followerin fragt sich: «Warum muss er denn überhaupt mit aufs Foto?» Schliesslich verstecke er sich schon hinter dem Rücken seiner Mutter. «Das kann ihm doch auch keine Freude bereiten», ist sie sich sicher.

Andere Follower*innen vermuten, dass gar nicht Ludwig selber entschieden habe: «Das kommt wohl eher von einem Berater oder auf Papas Wunsch.»

Ein weiterer Follower schreibt: «Endlich hat sich der Papa durchgesetzt.» Doch auch auf dem Instagram-Account von Mats Hummels waren in der Vergangenheit immer wieder Bilder mit Ludwig zu sehen.

Ludwig auf keinen Fall «krass vermarkten»

Cathy Hummels hatte sich lange Zeit dagegen gesträubt, das Gesicht ihres Sohnes in den sozialen Medien zu zeigen. Anfang des Jahres 2022 erfolgte dann jedoch ein Sinneswandel bei ihr.

In der Folge inszenierte sich die 35-Jährige gerne mit Ludwig als Mutter-Sohn-Duo. Derweil sie in Interviews jedoch immer wieder betonte, dass sie auf die mentale Gesundheit ihres Sohnes achte und dass sie ihn auf keinen Fall «krass vermarkten» würde.

