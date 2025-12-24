Der Earl of Dorincourt (gespielt von Alec Guinness) und der kleine Lord Cedric (Ricky Schroder). Bild: imago images/Mary Evans

Er war «Der kleine Lord»: Alle Jahre wieder verzaubert Ricky Schroder das Fernsehpublikum in BBC-Romanverfilmung während den Weihnachtstagen. Doch was wurde aus dem einstigen Kinderstar?

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kein Weihnachten ohne «Der kleine Lord»: Die BBC-Romanverfilmung läuft seit 1982 immer während den Festtagen im TV.

Was macht den Film so beliebt? Zum einen natürlich die herzerwärmende Geschichte rund ums Thema «Nächstenliebe».

Der Darsteller des Cedric, der US-Amerikaner Richard «Ricky» Schroder, war zehn Jahre alt, als ihn der Film zum Kinderstar machte.

Schroder ist bis heute dem Filmgeschäft treu geblieben. An den Erfolg seiner Rolle als Adelsspross konnte er aber nie mehr anknüpfen. Mehr anzeigen

In Franco Zeffirellis Boxerdrama hatte er an der Seite von Jon Voight und Faye Dunaway sein Filmdebüt gegeben, nachdem er zuvor bereits in zahlreichen Werbespots zu sehen gewesen war.

Im selben Jahr spielte er dann die Hauptrolle, für die er – zumindest in der Schweiz – bis heute am bekanntesten ist: Als Cedric, der in «Der kleine Lord», die Liebe seines hartherzigen Grossvaters gewinnt, ist er jedes Jahr Stammgast im televisionären Weihnachtsprogramm.

Schroder schaffte es auch, sich später eine Karriere jenseits des Daseins als blonder, süsser Kinderstar aufzubauen, seit einigen Jahren bleiben Rollenangebote jedoch aus. Wahrscheinlich auch, weil der heute 55-Jährige zuletzt nur noch als Maskengegner und Verschwörungstheoretiker Schlagzeilen machte.

Achtungserfolge als Schauspieler und Regisseur

Zugegeben: Eine grosse Hollywood-Karriere machte der junge Senkrechtstarter nicht. Nach «Der kleine Lord» spielte Ricky Schroder aber eine der Hauptrollen in der Sitcom «Silver Spoons» (1982 bis 1986) und war in der Folge auch als junger Erwachsener in zahlreichen TV-Filmen zu sehen.

1995 ergatterte er sogar eine kleine Rolle im starbesetzten U-Boot-Actionfilm «Crimson Tide – In tiefster Gefahr».

Doch die Polizeiserie «NYPD Blue», in der er von 1998 bis 2001 mitspielte, und eine Gastrolle in der sechsten Staffel der Echtzeit-Action «24» sind danach bis heute die nennenswertesten Einträge in seiner Filmografie.

Ricky Schroder und seine Ex-Frau Andrea haben vier gemeinsame Kinder. Bild: Kevin Winter/Getty Images

Wie viele seiner Kollegen versuchte sich Schroeder auch hinter der Kamera - und konnte einige Achtungserfolge feiern: Sein Debüt «Black Cloud», für das er auch das Drehbuch schrieb, erhielt wohlwollende Kritiken.

Für das Country-Musikvideo «Whiskey Lullaby» erhielt er 2005 sogar den Preis als bester Regisseur bei den renommierten CMT Music Awards. Seit 2013 machte er sich zudem mit seiner eigenen Produktionsfirma einen Namen mit diversen Kriegsdokumentationen.

Am ganz rechten Rand angekommen

Seine letzte Rolle vor der Kamera spielte er im TV-Film «Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love» (2016), zuletzt machte der vierfache Vater eher negative Schlagzeilen: 2019 wurde er zweimal wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt verhaftet.

Grosse Aufmerksamkeit erregte seine grosszügige Spende für die Zwei-Million-Dollar-Kaution von Kyle Rittenhouse, der bei den Protesten in Kenosha – angeblich in Notwehr – zwei Menschen erschossen hatte und kürzlich freigesprochen wurde.

Schroder begrüsste das Urteil dementsprechend auch: «Möge sich die Gerechtigkeit durchsetzen», postete er bei Facebook.

Dass er bekennender Republikaner ist, daraus hatte Schroder nie einen Hehl gemacht. In der Corona-Pandemie rückte er aber offensichtlich weiter an den rechten Rand:

2021 lud er ein Video in den sozialen Medien hoch, in dem er einen Supermarktmitarbeiter angriff, als der ihn an die Maskenpflicht erinnerte. In den sozialen Medien verbreitet er zudem gängige Verschwörungstheorien, die die Pandemie nur als «Probelauf» für eine «Bevölkerungsreduktion» sehen.

Neue Liebe für den «kleinen Lord»

2016 trennte sich Ricky Schroder nach fast 25 Ehejahren von seiner Frau Andrea, mit der er vier gemeinsame Kinder hat.

Inzwischen ist er wieder vergeben: Seit August 2025 ist Schroder mit seiner Schauspielkollegin Julie Trammel verheiratet, die beiden gaben sich bei einer intimen Zeremonie in Mexiko das Ja-Wort.

Sie hätten sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt, sagte das Paar gegenüber dem US-amerikanischen Magazin «People». Sie seien einfach «dankbar», sich gefunden zu haben: «Man weiss nie, was die Zukunft bringt ... für uns war es die Liebe.»

Mehr Videos aus dem Ressort