10 Shows in ParisCéline Dion kündigt grosses Comeback an
Sven Ziegler
30.3.2026
Es ist die Nachricht, auf die Fans weltweit gewartet haben. Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück. In einer emotionalen Videobotschaft unter dem Pariser Eiffelturm kündigte die 58-Jährige zehn Konzerte in Paris an.
Der Moment kam am Montagabend – und er war filmreif: Unter dem beleuchteten Pariser Eiffelturm strahlte eine Videobotschaft von Céline Dion. Die 58-jährige Kanadierin verkündete darin ihr lang ersehntes Comeback. Zwischen dem 12. September und dem 14. Oktober 2026 wird sie zehnmal in der Paris La Défense Arena auftreten. Die Konzertreihe trägt den Titel «Céline Dion Paris 2026».
«Mir geht es gut, ich bin stark, ich bin voller Vorfreude, natürlich auch ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen dankbar», sagte Dion in ihrer Botschaft. Die Konzerte sind ihr erstes längeres Bühnen-Engagement, seit sie ab 2020 Tourneen und Auftritte absagen musste.
Eine Krankheit, die alles veränderte
2022 machte Dion ihr Leiden öffentlich: das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, die zu starker Muskelsteifheit und Bewegungseinschränkungen führt. Die Sängerin schilderte, dass Krämpfe im Hals, in den Rippen und in den Händen auftreten können – teilweise so heftig, dass sie sich dabei Rippen brach. Die Folge war ein weitgehender Rückzug aus der Öffentlichkeit.
In ihrer Ankündigung wandte sich Dion ausführlich und sichtlich bewegt an ihre Fans. «In den letzten Jahren habe ich jeden Tag eure Gebete und eure Unterstützung, eure Freundlichkeit und Liebe gespürt», sagte sie. Diese Unterstützung habe ihr «auf eine Weise geholfen, die ich gar nicht in Worte fassen kann». Und weiter: «Dieses Jahr bekomme ich das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens – die Chance, euch zu sehen und wieder für euch aufzutreten.»
Die Show wird unter der Leitung des kanadischen Showdesigners Willo Perron produziert. Dion will dabei ihre bekanntesten Songs auf Französisch und Englisch präsentieren.
Tickets gibt es ab 75 Franken. Der Artist-Vorverkauf startet am 7. April um 10 Uhr – eine Registrierung bis zum 2. April um 19 Uhr auf celinedion.com ist dafür erforderlich. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am 10. April um 10 Uhr.