Celine Dion kehrt auf die Bühne zurück. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Es ist die Nachricht, auf die Fans weltweit gewartet haben. Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück. In einer emotionalen Videobotschaft unter dem Pariser Eiffelturm kündigte die 58-Jährige zehn Konzerte in Paris an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dion kehrt im Herbst 2026 mit zehn Konzerten in der Paris La Défense Arena auf die Bühne zurück – ihr erstes grösseres Engagement seit Jahren.

Die Sängerin litt am Stiff-Person-Syndrom, das Muskelsteifheit und Krämpfe verursacht und sie zeitweise zum vollständigen Rückzug gezwungen hatte.

Tickets sind ab 75 Franken erhältlich, der allgemeine Vorverkauf startet am 10. April um 10 Uhr. Mehr anzeigen

Der Moment kam am Montagabend – und er war filmreif: Unter dem beleuchteten Pariser Eiffelturm strahlte eine Videobotschaft von Céline Dion. Die 58-jährige Kanadierin verkündete darin ihr lang ersehntes Comeback. Zwischen dem 12. September und dem 14. Oktober 2026 wird sie zehnmal in der Paris La Défense Arena auftreten. Die Konzertreihe trägt den Titel «Céline Dion Paris 2026».

«Mir geht es gut, ich bin stark, ich bin voller Vorfreude, natürlich auch ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen dankbar», sagte Dion in ihrer Botschaft. Die Konzerte sind ihr erstes längeres Bühnen-Engagement, seit sie ab 2020 Tourneen und Auftritte absagen musste.

Eine Krankheit, die alles veränderte

2022 machte Dion ihr Leiden öffentlich: das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, die zu starker Muskelsteifheit und Bewegungseinschränkungen führt. Die Sängerin schilderte, dass Krämpfe im Hals, in den Rippen und in den Händen auftreten können – teilweise so heftig, dass sie sich dabei Rippen brach. Die Folge war ein weitgehender Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Auch beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel – wo Dion 1988 mit «Ne partez pas sans moi» für die Schweiz gewonnen hatte – meldete sie sich nur per Videobotschaft. «Ich würde nichts lieber tun, als bei euch in Basel zu sein», sagte sie damals. Später wurde bekannt, dass ein geplanter Auftritt offenbar kurzfristig an ihrem Gesundheitszustand gescheitert war.

Dankbarkeit und Vorfreude

In ihrer Ankündigung wandte sich Dion ausführlich und sichtlich bewegt an ihre Fans. «In den letzten Jahren habe ich jeden Tag eure Gebete und eure Unterstützung, eure Freundlichkeit und Liebe gespürt», sagte sie. Diese Unterstützung habe ihr «auf eine Weise geholfen, die ich gar nicht in Worte fassen kann». Und weiter: «Dieses Jahr bekomme ich das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens – die Chance, euch zu sehen und wieder für euch aufzutreten.»

Die Show wird unter der Leitung des kanadischen Showdesigners Willo Perron produziert. Dion will dabei ihre bekanntesten Songs auf Französisch und Englisch präsentieren.

Tickets gibt es ab 75 Franken. Der Artist-Vorverkauf startet am 7. April um 10 Uhr – eine Registrierung bis zum 2. April um 19 Uhr auf celinedion.com ist dafür erforderlich. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am 10. April um 10 Uhr.