  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

10 Shows in Paris Céline Dion kündigt grosses Comeback an

Sven Ziegler

30.3.2026

Celine Dion kehrt auf die Bühne zurück.
Celine Dion kehrt auf die Bühne zurück.
Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Es ist die Nachricht, auf die Fans weltweit gewartet haben. Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück. In einer emotionalen Videobotschaft unter dem Pariser Eiffelturm kündigte die 58-Jährige zehn Konzerte in Paris an.

Sven Ziegler

30.03.2026, 21:15

30.03.2026, 21:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Céline Dion kehrt im Herbst 2026 mit zehn Konzerten in der Paris La Défense Arena auf die Bühne zurück – ihr erstes grösseres Engagement seit Jahren.
  • Die Sängerin litt am Stiff-Person-Syndrom, das Muskelsteifheit und Krämpfe verursacht und sie zeitweise zum vollständigen Rückzug gezwungen hatte.
  • Tickets sind ab 75 Franken erhältlich, der allgemeine Vorverkauf startet am 10. April um 10 Uhr.
Mehr anzeigen

Der Moment kam am Montagabend – und er war filmreif: Unter dem beleuchteten Pariser Eiffelturm strahlte eine Videobotschaft von Céline Dion. Die 58-jährige Kanadierin verkündete darin ihr lang ersehntes Comeback. Zwischen dem 12. September und dem 14. Oktober 2026 wird sie zehnmal in der Paris La Défense Arena auftreten. Die Konzertreihe trägt den Titel «Céline Dion Paris 2026».

«Mir geht es gut, ich bin stark, ich bin voller Vorfreude, natürlich auch ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen dankbar», sagte Dion in ihrer Botschaft. Die Konzerte sind ihr erstes längeres Bühnen-Engagement, seit sie ab 2020 Tourneen und Auftritte absagen musste.

Eine Krankheit, die alles veränderte

2022 machte Dion ihr Leiden öffentlich: das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, die zu starker Muskelsteifheit und Bewegungseinschränkungen führt. Die Sängerin schilderte, dass Krämpfe im Hals, in den Rippen und in den Händen auftreten können – teilweise so heftig, dass sie sich dabei Rippen brach. Die Folge war ein weitgehender Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Auch beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel – wo Dion 1988 mit «Ne partez pas sans moi» für die Schweiz gewonnen hatte – meldete sie sich nur per Videobotschaft. «Ich würde nichts lieber tun, als bei euch in Basel zu sein», sagte sie damals. Später wurde bekannt, dass ein geplanter Auftritt offenbar kurzfristig an ihrem Gesundheitszustand gescheitert war.

Dankbarkeit und Vorfreude

In ihrer Ankündigung wandte sich Dion ausführlich und sichtlich bewegt an ihre Fans. «In den letzten Jahren habe ich jeden Tag eure Gebete und eure Unterstützung, eure Freundlichkeit und Liebe gespürt», sagte sie. Diese Unterstützung habe ihr «auf eine Weise geholfen, die ich gar nicht in Worte fassen kann». Und weiter: «Dieses Jahr bekomme ich das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens – die Chance, euch zu sehen und wieder für euch aufzutreten.»

Die Show wird unter der Leitung des kanadischen Showdesigners Willo Perron produziert. Dion will dabei ihre bekanntesten Songs auf Französisch und Englisch präsentieren.

Tickets gibt es ab 75 Franken. Der Artist-Vorverkauf startet am 7. April um 10 Uhr – eine Registrierung bis zum 2. April um 19 Uhr auf celinedion.com ist dafür erforderlich. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am 10. April um 10 Uhr.

Mehr Entertainment

«Frontaliers Sabotage» im Kino. Christa Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

«Frontaliers Sabotage» im KinoChrista Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

Die Streaming-Tipps der Woche. Gangster-Action, Outlander-Abschied und Teenie-Drama

Die Streaming-Tipps der WocheGangster-Action, Outlander-Abschied und Teenie-Drama

Bei RTL-Show. Nach Spital-Drama meint Ariel nur: «Eine Konkurrenz weniger»

Bei RTL-ShowNach Spital-Drama meint Ariel nur: «Eine Konkurrenz weniger»

Meistgelesen

7-Jähriger erhält nach Missbrauch Milliarden-Entschädigung
Buckelwal befreit sich und schwimmt los
Weisses Chaos naht – diese Regionen müssen sich warm anziehen
«Er verkörpert den Kern der Krise, in der sich Amerika befindet»
Die Stadt legt Velospuren an, der Kanton baut sie gleich wieder ab