Teenie-Schwarm aus «Freaky Friday» Chad Michael Murray: «Ich bin stolz auf Lindsay Lohans Entwicklung»

Fabienne Berner

9.8.2025

Teenie-Schwarm aus «Freaky Friday» // Chad Michael Murray: «Ich bin stolz auf Lindsay Lohans Entwicklung»

Teenie-Schwarm aus «Freaky Friday» // Chad Michael Murray: «Ich bin stolz auf Lindsay Lohans Entwicklung»

Zwischen Rockband-Reunion, Teenie-Drama und Tanzeinlagen im «Dirty Dancing»-Stil: «Freakier Friday» verspricht 22 Jahre nach dem Original erneut turbulentes Chaos. Wie Chad Michael Murray und Manny Jacinto den Dreh erlebten, erfährst du im Video.

06.08.2025

Zwischen Rockband-Reunion, Teenie-Drama und Tanzeinlagen im «Dirty Dancing»-Stil: «Freakier Friday» verspricht 22 Jahre nach dem Original erneut turbulentes Chaos. Wie Chad Michael Murray und Manny Jacinto den Dreh erlebten, erfährst du im Video.

Fabienne Berner

09.08.2025, 17:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Body-Switch-Komödie «Freakier Friday» ist eine Fortsetzung des Kinohits von 2003 mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis.
  • Neben Anna und Mutter Tess tauschen dieses Mal noch weitere Personen den Körper. Lustige Momente sind vorprogrammiert.
  • Wieder mit von der Partie ist Chad Michael Murray als Annas Jugendliebe. Ihr Verlobter Eric wird von Manny Jacinto verkörpert.
  • Wie die beiden Darsteller den Dreh erlebt haben, erfährst du im Video.
Mehr anzeigen

Worum geht es eigentlich in «Freakier Friday»?

Vor vielen Jahren tauschten Tess (Jamie Lee Curtis) und ihre halbwüchsige Tochter Anna (Lindsay Lohan) durch einen magischen Zwischenfall ihre Körper. Nun stehen sie vor neuen Herausforderungen: Anna ist selbst Mutter einer Teenagerin und hat sich frisch mit Eric (Manny Jacinto) verlobt. Durch einen übernatürlichen Vorfall kommt es erneut zu einem Körpertausch – diesmal gleich mit mehreren Personen. Für zusätzliche Turbulenzen sorgt das Wiedersehen mit Annas früherer Highschool-Liebe Jake (Chad Michael Murray).

Gedreht wurde die witzige Komödie wie schon der Vorgängerfilm in Los Angeles. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit Mark Harmon, Ryan Malgarini und der fiktiven Rockband Pink Slip freuen. Regie führte dieses Mal die kanadische Regisseurin Nisha Ganatra, bekannt für Filme wie «Late Night» mit Emma Thompson.

Ob es beim Dreh zu Verwechslungen kam, welche bizarre Backstory sich Chad Michael Murray ausdachte und wie sich Manny Jacinto auf seine Tanzeinlagen à la Patrick Swayze vorbereitete, erfährst du im Video.

«Freakier Friday» läuft ab sofort in den blue Cinemas.

Mehr zu «Freakier Friday»

Kinostart «Freakier Friday» // Jamie Lee Curtis: «Ich würde mit Carlos Alcaraz den Körper tauschen»

Kinostart «Freakier Friday» // Jamie Lee Curtis: «Ich würde mit Carlos Alcaraz den Körper tauschen»

Plötzlich im falschen Körper – was tun? In der witzigen Body-Switch Komödie müssen gleich mehrere Generationen über sich hinauswachsen.  Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan verraten, mit welchen Herausforderungen der Cast am Set zu kämpfen hatte.

06.08.2025

