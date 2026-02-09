  1. Privatkunden
Erster Trailer zum neuen Film Chaos vorprogrammiert – Minions treffen auf Monster

Fabienne Kipfer

9.2.2026

Die gelben Chaos-Ikonen sind zurück. Wie der erste Trailer verrät, bekommen es die Kultfiguren aus dem «Ich – Einfach unverbesserlich»-Universum diesmal mit Monstern zu tun.

Fabienne Kipfer

09.02.2026, 11:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Abenteuer der ikonischen Animationsfiguren gehen in die dritte Runde. Universal veröffentlichte anlässlich des 60. Super Bowls den ersten Trailer.
  • «Minions & Monsters» schickt die gelben Kultfiguren in ein nostalgisches Hollywood der 1920er-Jahre, wo sie vom komödiantischen Aufstieg zu Filmstars bis zum totalen Absturz alles erleben.
  • «Minions & Monsters» startet voraussichtlich am 1. Juli 2026 bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

Die Minions kehren mit ihrem dritten Soloabenteuer auf die grosse Leinwand zurück. Ein neuer Trailer, der anlässlich des 60. Super Bowls veröffentlicht wurde, zeigt, dass sie auch in ihrem nächsten Abenteuer unaufhaltsam sind.

Sie begeben sich dieses Mal auf Monsterjagd im Hollywood der 1920er-Jahre. Ein ungewöhnliches Setting, das Nostalgie, Slapstick und kontrolliertes Chaos miteinander verbindet.

Der Film knüpft bewusst an den enormen Erfolg der gelben Kultfiguren an. Mehr als zehn Jahre nach ihrer Entstehung sind die Minions längst fester Bestandteil der Popkultur.

Gemeinsam mit der Reihe «Ich – einfach unverbesserlich» haben sie weltweit ein Einspielergebnis von über 5,6 Milliarden US-Dollar erzielt und begeistern bis heute Fans aller Generationen.

Minions und Monsters in Hollywood

Inhaltlich erzählt Minions & Monsters, wie die chaotischen Helfer ihren Weg nach Hollywood finden, dort zu gefeierten Filmstars aufsteigen und anschliessend alles wieder verlieren.

In typischer Minions-Manier ziehen sie daraus die falschen Schlüsse, setzen Monster auf die Welt los und bringen die Menschheit an den Rand des Wahnsinns.

Was folgt, ist der verzweifelte Versuch, den selbst verursachten Schaden wieder zu beheben. Da Gru im Trailer nicht auftaucht, liegt nahe, dass die Handlung zeitlich vor den bisherigen Filmen angesiedelt ist.

Regie führt wie bereits bei früheren Filmen mit den Kultfiguren des Universum Pierre Coffin. Der Franzose leiht seit deren Filmdebüt 2010 zudem seine Stimme. 

«Minions & Monsters» startet am 1. Juli 2026 bei blue Cinema.

