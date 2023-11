Charlène wieder voller Energie Die Fürstin von Monaco scheint wieder fit zu sein – und zeigt dies auch gleich. Bild: IMAGO/PPE Mit «Chiens de coeur» besucht sie zusammen mit Hunden ein Seniorenheim – sie ist von den Vierbeinern und den Senioren begeistert. Bild: Eric Mathon / Palais princier Volksnah und liebenswert: Charlène ist in ihrem Element. Bild: Eric Mathon / Palais princier Auch Blumen dürfen natürlich nicht vergessen gehen ... Bild: Eric Mathon / Palais princier Und ein Gruppenfoto des Vereins «Chiens de coeur» zusammen mit der Fürstin von Monaco auch nicht. Bild: Eric Mathon / Palais princier Charlène wieder voller Energie Die Fürstin von Monaco scheint wieder fit zu sein – und zeigt dies auch gleich. Bild: IMAGO/PPE Mit «Chiens de coeur» besucht sie zusammen mit Hunden ein Seniorenheim – sie ist von den Vierbeinern und den Senioren begeistert. Bild: Eric Mathon / Palais princier Volksnah und liebenswert: Charlène ist in ihrem Element. Bild: Eric Mathon / Palais princier Auch Blumen dürfen natürlich nicht vergessen gehen ... Bild: Eric Mathon / Palais princier Und ein Gruppenfoto des Vereins «Chiens de coeur» zusammen mit der Fürstin von Monaco auch nicht. Bild: Eric Mathon / Palais princier

Fürstin Charlène durchlebt in diesem Jahr einen Wandel. So langsam scheint sie in ihrer Rolle als Landesmutter anzukommen. Wie gut sie ihre Aufgaben inzwischen erfüllt, zeigte sie kürzlich wieder bei einem Termin.

Die Schlagzeilen um Charlène von Monaco haben sich in den letzten Wochen zunehmend beruhigt. Dem war auch schon anders, als die 45-jährige Fürstin vor allem durch ihre Abwesenheit am monegassischen Hof von sich reden gemacht hat.

Nun scheint es Charlène generell besser zu gehen, ein Wandel habe stattgefunden, wie es «Adelswelt.de» formuliert. Die Fürstin hat ihre Krankheit hinter sich und fokussiert sich wieder auf ihre Pflichten, gemeinsam mit Ehemann Albert.

Die ehemalige olympische Schwimmerin strotzt vor Energie, nimmt viele offizielle Termine wahr – so etwa am Nationalfeiertag der Monegassen, dem Rotkreuzball oder auch dem Monte Carlo TV Festival.

Liebe zu Hunden und Landsleuten

Ihr letzter offizieller Auftritt war zusammen mit den Freiwilligen des Vereins «Chiens de coeur» in einem Seniorenheim.

Dabei besuchen Hundebesitzer ältere Menschen, um ihnen Freude zu schenken. Das schien auch Charlène gutzutun, denn sie liebt Hunde und nutzte die positive Energie auch gleich für die Menschen im Altersheim.

Der offizielle Fotograf des Palastes, Eric Mathon, hat die Momente bei «Chiens de coeur» festgehalten – und zeigt Charlène in einem herzerwärmenden Licht.

Die Fürstin offenbart eine Facette, die in den vergangenen Jahren ein wenig vergessen gegangen ist: Durch ihre Anwesenheit und den Kontakt zu ihren Landsleuten dürfte sie den Monegassen noch mehr ans Herz gewachsen sein.

