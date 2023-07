Charlène von Monaco, ein Stern am Rotkreuzball

Charlène von Monaco am Rotkreuzball Im prächtigen Saal des Etoiles war Charlène der glänzendste Stern des Abends. Bild: imago/Abaca Press Während Ehemann Fürst Albert schick in einem schwarz-weissen Anzug mit roter Fliege und rotem Einstecktuch aufkreuzte, erschien Charlène in einem ungebrochenen All-over-Look in Weiss. Bild: imago/Abaca Press Das lange und clean geschnittene Kleid, das im ersten Moment sehr schlicht wirkt, ist aufwendig im Detail. Das Stück mit semi-transparenten Ärmeln ist komplett mit Pailletten bestickt. Bild: imago/Abaca Press Fürst Albert wurde von zwei Damen der Fürstenfamilie begleitet: seiner Ehefrau Fürstin Charlène und seiner Nichte Camille Gottlieb, die eine voluminöse Robe in Flieder trug. Bild: imago/Abaca Press Dazu bekam die Fürstin einen kleinen Blumenstrauss in Weiss überreicht. Doch ein Tupfen Farbe versteckt sich in ihrem Outfit: funkelnde Weissgold-Pendant-Ohrringe von Van Cleef & Arpels. Mit Diamanten und blauen Saphiren besetzt. Bild: imago/Abaca Press Charlène von Monaco am Rotkreuzball Im prächtigen Saal des Etoiles war Charlène der glänzendste Stern des Abends. Bild: imago/Abaca Press Während Ehemann Fürst Albert schick in einem schwarz-weissen Anzug mit roter Fliege und rotem Einstecktuch aufkreuzte, erschien Charlène in einem ungebrochenen All-over-Look in Weiss. Bild: imago/Abaca Press Das lange und clean geschnittene Kleid, das im ersten Moment sehr schlicht wirkt, ist aufwendig im Detail. Das Stück mit semi-transparenten Ärmeln ist komplett mit Pailletten bestickt. Bild: imago/Abaca Press Fürst Albert wurde von zwei Damen der Fürstenfamilie begleitet: seiner Ehefrau Fürstin Charlène und seiner Nichte Camille Gottlieb, die eine voluminöse Robe in Flieder trug. Bild: imago/Abaca Press Dazu bekam die Fürstin einen kleinen Blumenstrauss in Weiss überreicht. Doch ein Tupfen Farbe versteckt sich in ihrem Outfit: funkelnde Weissgold-Pendant-Ohrringe von Van Cleef & Arpels. Mit Diamanten und blauen Saphiren besetzt. Bild: imago/Abaca Press

Charlène von Monaco sorgte am traditionellen Rotkreuzball in einem Schweizer Dress für einen Glanzauftritt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum dritten Mal in Folge setzt Charlène von Monaco auf ein Schweizer Dress.

Am Rotkreuzball glänzte sie in einem cleanen Kleid von Akris.

Weisse All-over-Outfits trägt die Fürstin immer gern. Mehr anzeigen

Im prächtigen Saal des Etoiles war Charlène der glänzendste Stern des Abends.

Charlène zum dritten Mal im Schweizer Dress

Während Ehemann Fürst Albert schick in einem schwarz-weissen Anzug mit roter Fliege und rotem Einstecktuch aufkreuzte, erschien Charlène ganz in Weiss. Der ungebrochene All-over-Look sorgte für einen besonders edlen Stil. Das lange und clean geschnittene Kleid, das im ersten Moment sehr schlicht wirkt, ist aufwendig im Detail. Das Stück mit semi-transparenten Ärmeln ist komplett mit Pailletten bestickt. Der Rückenteil leicht verspielt mit einem Cut-out, der nur wenig Haut blitzen lässt, und einer Art Blüte im unteren Rücken.

Dazu bekam die Fürstin einen kleinen Blumenstrauss in Weiss überreicht. Doch ein Tupfen Farbe versteckt sich in ihrem Outfit: funkelnde Weissgold-Pendant-Ohrringe von Van Cleef & Arpels. Mit Diamanten und blauen Saphiren besetzt.

Charlène von Monaco hat sich schon mehrmals für cleane All-over-Looks in Weiss entschieden. An der Krönung von König Charles wollte sie unauffällig bleiben in einem asymmetrischen Eierschalen-Ensemble.

Bei dem Rolex-Masters-Tennisturnier im April wählte sie einen weissen Anzug und setzte beim Make-up auf roten Lippenstift.

Unvergessen bleibt aber der zeitlose Look, den sie am Nationalfeiertag von Monaco 2019 trug. Sie wählte einen Monochrome-Style, bestehend aus einem Mantel, den sie geschlossen über einem feinen Rollkragenpulli und einer Marlenehose trug. Die weissen Handschuhe und der schicke Hut mit breiter Krempe sorgten für den letzten Schliff des Wow-Outfits. Den Look kannst du im Video unten sehen.

Nach wochenlanger Abwesenheit ist die Ehefrau von Fürst Albert nun zum dritten Mal hintereinander in Akris erschienen.