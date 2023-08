Charles und Harry treffen sich zu «Friedensgespräch»

König Charles III. und sein Sohn Harry wollen sich Mitte September treffen, um sich zu versöhnen. Oder zumindest einen ersten Schritt in jene Richtung zu gehen. Bild: Imago images/APress

Das Datum, an dem sich Charles und Harry zur Aussprache treffen, steht fest: Sie werden Mitte September «Friedensgespräche» führen – Meghan wird dabei nicht erwartet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry und sein Vater Charles wollen am 17. September miteinander sprechen, um die Wogen zu glätten.

Harry kehrt um diese Zeit von den Invictus Games zurück, Charles beendet Mitte September gerade seine Sommerferien.

Meghan begleitet ihren Ehemann zwar zu den Invictus Games, doch beim «Friedensgespräch» wird sie nicht dabei sein. Mehr anzeigen

Prinz Harry (38) wird über London zurück nach Kalifornien fliegen, dies, sobald die Invictus Games in Deutschland zu Ende sind.

Zur gleichen Zeit beendet König Charles III. (74) seine Sommerferien in Balmoral und die Royals treffen sich in der britischen Hauptstadt.

Die «DailyMail» schreibt, dass sich Vater und Sohn aussprechen wollen, «um die Spannungen zu lockern». Spannungen, die die Beziehung innerhalb der Familie seit der Veröffentlichung der Memoire «Spare» sehr belasten.

Das «Friedensgespräch» werden am 17. September stattfinden, kurz bevor der König am 20. September nach Frankreich reist.

Charles ist wütend wegen Aussagen über Camilla

Der Monarch habe demnach seine Frankreich-Reise um ein paar Tage verschoben, damit er sich mit seinem jüngeren Sohn treffen kann. Die Palast-Angestellten bereiteten diesen Besuch gerade vor.

Charles sei wütend auf seinen Sohn, die Details aus dem Buch haben ihn verletzt. Speziell die Aussagen über seine Frau und Königin Camilla. Harry schrieb im Buch, sie habe ihn »auf ihrem PR-Altar geopfert».

Die Quelle erzählt gegenüber des britischen Blatts: «Sollten die Gespräche stattfinden, wird der König seinem Sohn klarmachen, dass in Zukunft eine Nulltoleranz in privaten Angelegenheiten gilt, also keine persönlichen Dinge mehr an die Öffentlichkeit gelangen.»

Verschiedene Berichte besagten, dass Camilla selbst von den Aussagen verletzt wurde. Sie sei im Buch «gefährlich» und «ein Bösewicht».

Meghan fliegt gleich nach Hause

Meghan Markle wird Harry zudem zu den Invictus Games begleiten, doch es sei «sehr unwahrscheinlich», dass sie beim Gespräch mit Charles dabei sein wird. Die «DailyMail» schreibt sogar, eine Versöhnung innerhalb der Familie sei möglich – sofern beide Parteien zugeben, Fehler gemacht zu haben.

Harry sollte dafür allerdings auch Menschen dabei haben, die ihn unterstützen. Sonst fühle es sich wie ein Überfall an – nur mit dem Familienteil zusammenzusitzen, mit dem er sich streitet.

