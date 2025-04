König Charles und Camilla: 20. Hochzeitstag König Charles und Camilla feiern ihren 20. Hochzeitstag in Italien auf einer Auslandsreise. Dabei haben sie am 8. April das Kolosseum in Rom besucht. Bild: KEYSTONE Für den hohen Besuch flog das Kingdom's Royal Air Force Aerobatic Team über das römische Wahrzeichen. Bild: KEYSTONE Auf ihrer Italienreise hielten die britischen Royals auch im Palazzo del Quirinale bei Italiens Präsident Sergio Mattarella (li) und seiner Tochter Laura. Bild: KEYSTONE Händeschütteln mit König Charles inklusive. Bild: KEYSTONE Später gab es in der britischen Community in der Villa Wolkonsky auch ein Gläschen für den König. Bild: KEYSTONE Das Bild zur Krönung von König Charles am 6. Mai 2023 in London. Bild: KEYSTONE Beim Verlassen der Kapelle nach der Hochzeit am 9. April 2005. Bild: KEYSTONE Endlich: Das offizielle Hochzeitsföteli. Bild: KEYSTONE Hochzeitsfoto aus dem Clarence House am 10. April 2005: Der Prinz of Wales Charles mit seiner Braut Camilla samt Familie: Prinz Harry, Prinz William, Camillas Kinder Tom und Laura Parker Bowles (von li.n.re). In der ersten Reihe: Königin Queen Elizabeth II. mit Mann und Camilla's Vater Major Bruce Shand. Bild: KEYSTONE König Charles und Camilla, damals noch Camilla Parker Bowles, kennen sich seit einer Ewigkeit. Hier bei den Mey Games in Schottland im August 2004. Eine turbulente Liebesgeschichte. Bild: KEYSTONE Ein Foto aus dem Jahr 2002. Erst drei Jahre später heiratete das Royal-Paar. Bild: KEYSTONE Hochzeit von Prinz Charles mit Prinzessin Diana im Juli 1981. Eine unglückliche Ehe. Bild: KEYSTONE König Charles und Camilla: 20. Hochzeitstag König Charles und Camilla feiern ihren 20. Hochzeitstag in Italien auf einer Auslandsreise. Dabei haben sie am 8. April das Kolosseum in Rom besucht. Bild: KEYSTONE Für den hohen Besuch flog das Kingdom's Royal Air Force Aerobatic Team über das römische Wahrzeichen. Bild: KEYSTONE Auf ihrer Italienreise hielten die britischen Royals auch im Palazzo del Quirinale bei Italiens Präsident Sergio Mattarella (li) und seiner Tochter Laura. Bild: KEYSTONE Händeschütteln mit König Charles inklusive. Bild: KEYSTONE Später gab es in der britischen Community in der Villa Wolkonsky auch ein Gläschen für den König. Bild: KEYSTONE Das Bild zur Krönung von König Charles am 6. Mai 2023 in London. Bild: KEYSTONE Beim Verlassen der Kapelle nach der Hochzeit am 9. April 2005. Bild: KEYSTONE Endlich: Das offizielle Hochzeitsföteli. Bild: KEYSTONE Hochzeitsfoto aus dem Clarence House am 10. April 2005: Der Prinz of Wales Charles mit seiner Braut Camilla samt Familie: Prinz Harry, Prinz William, Camillas Kinder Tom und Laura Parker Bowles (von li.n.re). In der ersten Reihe: Königin Queen Elizabeth II. mit Mann und Camilla's Vater Major Bruce Shand. Bild: KEYSTONE König Charles und Camilla, damals noch Camilla Parker Bowles, kennen sich seit einer Ewigkeit. Hier bei den Mey Games in Schottland im August 2004. Eine turbulente Liebesgeschichte. Bild: KEYSTONE Ein Foto aus dem Jahr 2002. Erst drei Jahre später heiratete das Royal-Paar. Bild: KEYSTONE Hochzeit von Prinz Charles mit Prinzessin Diana im Juli 1981. Eine unglückliche Ehe. Bild: KEYSTONE

Charles und Camilla feiern am Mittwoch ihren 20. Hochzeitstag – mitten im Italien-Besuch. Viel Zeit für Romantik und Dolcevita bleibt nicht: Der Tag ist geprägt von Terminen und endet mit einem Staatsbankett.

Keystone-SDA, tpfi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Charles und Camilla kennen sich seit den 1970ern und mussten viele persönliche und gesellschaftliche Hindernisse überwinden, bevor sie 2005 heiraten konnten.

Die Beziehung stiess lange auf Ablehnung in Öffentlichkeit, Kirche und Politik; sogar die Queen fehlte bei der standesamtlichen Hochzeit, unterstützte das Paar aber später.

Gemeinsamer Weg zur Krone: Heute sind Charles und Camilla König und Königin; sie wurde 2023 offiziell gekrönt und gilt als wichtige Stütze des Königs – insbesondere seit seiner Krebserkrankung. Mehr anzeigen

Charles und Camilla kennen sich schon seit mehr als 50 Jahren und verliebten sich schnell ineinander. Bis zu ihrer Hochzeit mussten sie allerdings Skandale und einige andere Hindernisse überwinden.

Charles III. hat Camilla gern an seiner Seite, und das nicht erst seit seiner im Februar 2024 öffentlich gemachten Krebserkrankung. In der Öffentlichkeit nennt der 76-Jährige seine knapp ein Jahr ältere Gattin gerne seine «sehr geliebte Frau».

Die beiden passen einfach gut zusammen, sagt der Royals-Experte Richard Fitzwilliams: «dasselbe Alter, dieselben Freunde, derselbe Humor».

Auch ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein sei eine Gemeinsamkeit. Und Camilla bringe Charles «zum Lachen, und das ist besonders wichtig in Krisenzeiten».

Schliesslich sei der König ein «ungeduldiger Kranker», der schwer davon zu überzeugen sei, kürzerzutreten.

Ehe schien unpassend

Charles, damals noch Kronprinz, lernte Camilla in den 70er Jahren kennen und war sofort fasziniert von der jungen Aristokratin, die ihm mit ihrer witzigen und sehr direkten Art Selbstsicherheit gab. Es folgte eine kurze Romanze, die Charles aber beendete, als er zur Royal Navy ging. Eine Ehe zwischen dem Kronprinzen und Camilla erschien damals unpassend.

Camilla heiratete daraufhin mit 25 Jahren Andrew Parker Bowles. Charles trat 1981 mit der zwölf Jahre jüngeren Diana Spencer vor den Traualtar. Zu den Hochzeitsgästen gehörten auch Camilla und ihr Mann. Doch auch wenn die pompöse Zeremonie in aller Welt als vermeintliche Traumhochzeit bejubelt wurde, war Charles' Ehe nicht glücklich. Nach der Geburt seiner Söhne William und Harry flüchtete er sich in Camillas Arme.

Charles und Camilla lassen sich scheiden

Diana entging das nicht. Sie drückte ihre Verachtung für Camilla aus, indem sie ihr den Spottnamen «Rottweiler» gab. 1992 trennten sich Charles und Diana, die Scheidung folgte 1996 – ein Jahr nach der Scheidung von Camilla und Andrew Parker Bowles.

Die Boulevardpresse verteufelte Camilla als Grund für Dianas Unglück. Mit dem tragischen Unfalltod von Lady Di 1997 bei einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi in Paris starb für Camilla auch die Hoffnung, Charles in absehbarer Zeit heiraten zu können.

Die Queen lässt sich Zeit

1999 traten Charles und Camilla immerhin erstmals wieder gemeinsam öffentlich auf, im folgenden Jahr traf Camilla Charles Mutter Elizabeth II. Die Queen brauchte aber einige Zeit zu akzeptieren, dass ihr Sohn Camilla für den Rest seines Lebens und damit auch als König an seiner Seite haben wollte.

Für die Hochzeit von Charles und Camilla gab es «enorme verfassungsrechtliche, politische, religiöse Hindernisse, ganz zu schweigen von der Familie», sagt Royals-Experte Fitzwilliams. Die Frage, ob ein britischer Thronanwärter eine geschiedene Frau heiraten darf, wurde unter Verfassungsrechtlern heiss diskutiert.

Der damalige Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, zugleich geistliches Oberhaupt der Church of England, lehnte eine kirchliche Trauung des Paares ab. Die anglikanische Kirche zweifelte, ob eine Hochzeit möglich ist, wenn der frühere Ehepartner der Braut noch lebt und es sich bei dem Bräutigam um den künftigen britischen König und damit zugleich das künftige weltliche Oberhaupt der Church of England handelt.

Doch zur Königin gekrönt

Auch die öffentliche Meinung im Vereinigten Königreich war lange gegen die Beziehung von Charles und Camilla. Als ihre Eheschliessung schliesslich angekündigt wurde, war das Bemühen offensichtlich, nicht noch mehr Aufruhr zu erzeugen. In der Mitteilung hiess es, wenn Charles dereinst König werde, werde Camilla nicht Königin, sondern «Prinzgemahlin» sein.

Zur standesamtlichen Hochzeit am 9. April 2005 im Rathaus von Windsor mit rund 30 Gästen kam die Queen nicht. Sie nahm aber an der Segnung des Paares in der Schlosskapelle teil und richtete einen Empfang für die Frischvermählten aus. In einem Toast auf ihren Sohn erkannte Elizabeth II. an, dass Charles für diese Eheschliessung «schreckliche Hindernisse» überwunden habe und sie «sehr stolz» auf ihn sei.

Mittlerweile ist Camilla Königin, sie wurde am 6. Mai 2023 zusammen mit Charles gekrönt. Der König würdigte seine Frau dabei mit den Worten, sie sei seine «unerschütterliche Stütze» und dafür sei er ihr «zutiefst dankbar».

Mehr Videos aus dem Ressort