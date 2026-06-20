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«Machte mich ganz klein» Monegassische Royal-Tochter bricht ihr jahrelanges Schweigen

Carlotta Henggeler

20.6.2026

Prinzessin Caroline von Hannover (l.) und ihre Tochter Charlotte Casiraghi bei der Siegerehrung der Longines Global Champions Tour in Monte-Carlo am 5. Juli 2025.
Prinzessin Caroline von Hannover (l.) und ihre Tochter Charlotte Casiraghi bei der Siegerehrung der Longines Global Champions Tour in Monte-Carlo am 5. Juli 2025.
IMAGO/Mandoga Media

Charlotte Casiraghi, Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco, hat in einem seltenen Interview über ihre Erziehung gesprochen und verraten, dass sie an den strengen intellektuellen Ansprüchen ihrer Mutter fast zerbrochen wäre. 

Carlotta Henggeler

20.06.2026, 22:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Charlotte Casiraghi sagt, sie habe unter dem öffentlichen Druck und den hohen Erwartungen ihrer Mutter Prinzessin Caroline gelitten. Um anerkannt zu werden, habe sie sich oft angepasst und zurückgenommen.
  • Besonders als Frau sei sie stärker beobachtet worden als ihre Brüder. Medien hätten ihr Aussehen, ihr Privatleben und ihre Entscheidungen intensiver beurteilt.
  • Die hohen intellektuellen Ansprüche ihrer Mutter gaben ihr wichtige Fähigkeiten mit, belasteten sie aber auch stark. Zeitweise verlor sie dadurch die Freude am Lesen, heute habe sie jedoch zu ihrer Lebensfreude und zum Schreiben zurückgefunden.
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Charlotte Casiraghi steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Die Nichte von Fürst Albert nimmt bei wichtigen Anlässen des monegassischen Fürstenhauses regelmässig eine öffentliche Rolle ein – etwa am Nationalfeiertag oder beim Rosenball.

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Im Gespräch mit dem französischen Magazin «Psychologies» spricht die 39-Jährige offen über die Schattenseiten dieser Aufmerksamkeit. Um akzeptiert zu werden und den Erwartungen zu entsprechen, ziehe man sich oft zurück und mache sich «ganz klein», sagt Casiraghi. Der Blick der Öffentlichkeit sei für sie stets präsent gewesen – «auch wenn alles getan wurde, um uns davor zu schützen».

Charlotte Casiraghi über ihr Leben im Scheinwerferlicht

Charlotte Casiraghi vergleicht ihre Situation mit jener ihrer Brüder Andrea und Pierre Casiraghi. Obwohl sie nach eigenen Angaben ähnlich erzogen wurden, habe sie einen deutlichen Unterschied in der öffentlichen Wahrnehmung gespürt.

Schon als Kind sei sie kritischen Blicken ausgesetzt gewesen, erklärt die 39-Jährige. Von Mädchen werde oft mehr Anpassung erwartet. Zudem würden ihr Privatleben, ihre Entscheidungen und ihr Aussehen deutlich genauer beobachtet als bei Männern.

«Die mediale Aufmerksamkeit war bei mir jedenfalls immer viel stärker als bei meinen Brüdern», sagt Casiraghi. Ihrer Meinung nach sei es einfacher, Menschen auf ein bestimmtes Bild oder Symbol zu reduzieren, anstatt sie als individuelle Persönlichkeiten wahrzunehmen.

«Die mediale Aufmerksamkeit war bei mir jedenfalls immer viel stärker als bei meinen Brüdern»

Chanel Cruise Show Photocall - Biarritz Charlotte Casiraghi attending photocall of the Chanel Cruise 2026-2027 fashion show at Casino Municipal in Biarritz, France on April 28, 2026. Photo by Franck Castel/ABACAPRESS.COM Biarritz France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xCastelxFranck/ABACAx

Charlotte Casiraghi

Monegassischer Royal

Auch über ihre Kindheit spricht die Autorin und Markenbotschafterin offen. Sie sei mit einer «brillanten und sehr gebildeten Mutter» aufgewachsen, die hohe intellektuelle Ansprüche gehabt habe.

Als Kind müsse man sich jedoch auch mit den Erwartungen der Eltern auseinandersetzen – oder zumindest mit dem, was man glaube, dass sie von einem erwarten.

Charlotte Casiraghi hat mit Herkunft Frieden geschlossen

Der hohe Anspruch ihrer Mutter habe sie geprägt, sagt Charlotte Casiraghi. Rückblickend sieht sie darin sowohl eine Stärke als auch eine Belastung. Die Erwartungen hätten ihr ein solides Fundament und wichtige Werkzeuge fürs Leben mitgegeben.

Gleichzeitig hinterliess der hohe Druck Spuren. Charlotte Casiraghi sagt darüber: «Ich wollte so sehr die richtige Antwort geben, dass ich mich von dem abgeschnitten habe, was ich selbst empfand.» Deshalb habe sie die Freude am Lesen – zeitweise – verloren. 

Heute blickt die 39-Jährige anders auf ihr Leben zurück. Die Lebensfreude und die Liebe zum Schreiben sind zurückgekehrt. Lange habe sie gebraucht, um sich selbst als legitim wahrzunehmen.

Inzwischen akzeptiere sie, dass viele Menschen sie vor allem auf ihren Namen und ihre Herkunft reduzieren.

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