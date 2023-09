Chauffeur Pascal sucht die grosse Liebe im TV – schon wieder

Chauffeur Pascal sucht in «Bauer, ledig, sucht» die Liebe – schon wieder Der Bündner Lastwagenchaffeur Pascal … Bild: 3+ … versucht in der aktuellen Staffel von «Bauer, ledig, sucht», bei Annelies zu landen. Mit seinen schüchternen Annäherungsversuchen bei Annelies beisst er aber auf Granit. Bild: 3+ Dabei sollte Pascal Übung haben, in Sachen Flirten im TV. Er macht schon bei der Schweizer Kuppelsendung «First Dates» von Moderator Maximilian Baumann mit. Bild: Screenshot Oneplus 2022 probierte Pascal sein Liebesglück mit Kandidatin Stefanie. Bild: Screenshot Oneplus Chauffeur Pascal sucht in «Bauer, ledig, sucht» die Liebe – schon wieder Der Bündner Lastwagenchaffeur Pascal … Bild: 3+ … versucht in der aktuellen Staffel von «Bauer, ledig, sucht», bei Annelies zu landen. Mit seinen schüchternen Annäherungsversuchen bei Annelies beisst er aber auf Granit. Bild: 3+ Dabei sollte Pascal Übung haben, in Sachen Flirten im TV. Er macht schon bei der Schweizer Kuppelsendung «First Dates» von Moderator Maximilian Baumann mit. Bild: Screenshot Oneplus 2022 probierte Pascal sein Liebesglück mit Kandidatin Stefanie. Bild: Screenshot Oneplus

Pascal versucht in der aktuellen Staffel von «Bauer, ledig, sucht» das Herz von Bäuerin Annelies zu erobern. Beim Anmachen stellt sich der Bündner Chauffeur unbeholfen an. Dabei hat er Erfahrung in Sachen TV-Dating.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chauffeur Pascal sucht sein Liebesglück in der aktuellen Staffel der TV-Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht».

Der Bündner Lastwagenchauffeur Pascal (37) ist bei Bäuerin Annelies (34) im Toggenburg auf dem Hof.

Doch der Liebesfunken will nicht richtig auf Annelies überschwappen. Pascal stellt sich beim Flirten unbeholfen an. Dabei hat er Erfahrung beim TV-Dating, wie «Nau.ch» herausgefunden hat. Pascal ist ein Wiederholungstäter. Mehr anzeigen

Lastwagenchauffeur Pascal ist gerade auf Annelies Hof im Toggenburg. Der Bündner hilft der Bäuerin, wo er nur kann. Sei es beim Heuen oder auch mal im Stall. Er will bei der Landwirtin eine gute Figur machen.

Pascal hat zwar schon auf einem Landwirtschaftsbetrieb mitgeholfen, ist aber ausser Übung.

So wie auch beim Flirten. Gleichen die Gespräche zwischen Annelies und Pascal momentan eher einem unbeholfenen Bewerbungsgespräch, als einem heissen Flirt, bei dem sich beide gegenseitiges Interesse beteuern.

Dabei hat Pascal Erfahrung in Sachen TV-Dating. 2022 war er bei der Kuppelshow «First Dates» dabei, wie «Nau.ch» herausgefunden hat.

Kann Pascal bei Bäuerin Annelies noch ein Feuer entfachen?

Pascal zeigt sich beim Feedback-Gespräch in der Stube offen für Worte von Annelies. Er soll sich öffnen und beim Flirten die Initiative ergreifen, appelliert die Bäuerin.

Wird Pascal Gas geben beim Anbaggern? Und gibt es für den scheuen Bündner Lastwagenchauffeur und die Bäuerin Annelies gar ein Happy End auf dem Hof? Das wird sich in den nächsten Folgen zeigen.

«Bauer, ledig, sucht» läuft donnerstags, 20.15 Uhr aur 3+.

