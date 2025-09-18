Cheyenne Ochsenknecht denkt laut über einen radikalen Schritt nach. In der Familien-Dokusoap «Diese Ochsenknechts» erzählt sie, dass sie ihren berühmten Nachnamen ablegen könnte.
Die 25-jährige Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht lebt mit ihrem Mann Nino Sifkovits und den beiden Kindern auf einem Bauernhof in der Südsteiermark.
Dort fühlt sie sich offenbar wohler als auf roten Teppichen. «Der Gedanke kam bei mir hin und wieder auf, da ich mich nicht nur über meinen Namen definieren möchte», sagt im Gespräch mit dem «Stern».
Cheyenne und ihre berühmte Familie
Ihre Mutter reagiert auf die Idee «geschockt» und «entsetzt». Ehemann Nino hat dagegen Verständnis: «Ich glaube, das wird sie vielleicht dann auch mal ein bisschen befreien von den Lasten, die der Name auch mitbringt», erklärt der 25-Jährige.
Bruder Jimi Blue (33) tritt zwar mittlerweile als Reality-Star in Formaten wie «Villa der Versuchung» auf, sorgte aber kürzlich mit einer Verurteilung wegen einer offenen Hotelrechnung für Schlagzeilen. Immerhin hat er sich mit Yeliz Koç (31), der Mutter seiner Tochter Snow, wieder versöhnt.
Cheyenne über ihren Vater: «Passt in meine Welt nicht rein»
Cheyenne betont, dass ihr Bruder nicht der Grund für ihre Überlegungen ist. Nach einer Phase der Funkstille verstehen sich die beiden wieder gut.
Jimi selbst dachte vor drei Jahren über eine Namensänderung nach. Wilson Gonzalez (35) dagegen nimmt die Überlegungen seiner Schwester mit Humor.
Eine Namensänderung kann auch als Botschaft an ihren Vater Uwe Ochsenknecht verstanden werden. Cheyenne erklärte vor Monaten, dass er «in ihre gesunde Welt» nicht reinpasse.
Klar ist: Die junge Mutter braucht den berühmten Nachnamen nicht mehr, um ihren Weg zu gehen – egal ob im Rampenlicht oder fern davon.
