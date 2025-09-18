Cheyenne Ochsenknecht denkt laut darüber nach, ob sie ihren berühmten Nachnamen ablegen soll. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Ein bekannter Nachname kann Chance aber auch Last ein. Das weiss Cheyenne Ochsenknecht nur zu gut. Die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht denkt darüber nach, ihren Namen abzulegen.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sie ist die Schwester des verurteilten Jimi Blue : Cheyenne Ochsenknecht.

Jetzt zieht die 25-jährige Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht in Erwägung, ihren Nachnamen zu ändern.

«Der Gedanke kam bei mir hin und wieder auf, da ich mich nicht nur über meinen Namen definieren möchte», sagt im Interview mit dem «Stern».

Und weiter: «Das bedeutet aber keinesfalls, dass ich mich von meiner Familie distanzieren will.» Mehr anzeigen

Cheyenne Ochsenknecht denkt laut über einen radikalen Schritt nach. In der Familien-Dokusoap «Diese Ochsenknechts» erzählt sie, dass sie ihren berühmten Nachnamen ablegen könnte.

Die 25-jährige Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht lebt mit ihrem Mann Nino Sifkovits und den beiden Kindern auf einem Bauernhof in der Südsteiermark.

Dort fühlt sie sich offenbar wohler als auf roten Teppichen. «Der Gedanke kam bei mir hin und wieder auf, da ich mich nicht nur über meinen Namen definieren möchte», sagt im Gespräch mit dem «Stern».

Cheyenne und ihre berühmte Familie

Ihre Mutter reagiert auf die Idee «geschockt» und «entsetzt». Ehemann Nino hat dagegen Verständnis: «Ich glaube, das wird sie vielleicht dann auch mal ein bisschen befreien von den Lasten, die der Name auch mitbringt», erklärt der 25-Jährige.

Denn der Name Ochsenknecht steht nicht nur für Ruhm. Auch Skandale begleiten die Familie.

Bruder Jimi Blue (33) tritt zwar mittlerweile als Reality-Star in Formaten wie «Villa der Versuchung» auf, sorgte aber kürzlich mit einer Verurteilung wegen einer offenen Hotelrechnung für Schlagzeilen. Immerhin hat er sich mit Yeliz Koç (31), der Mutter seiner Tochter Snow, wieder versöhnt.

Cheyenne über ihren Vater: «Passt in meine Welt nicht rein»

Cheyenne betont, dass ihr Bruder nicht der Grund für ihre Überlegungen ist. Nach einer Phase der Funkstille verstehen sich die beiden wieder gut.

Jimi selbst dachte vor drei Jahren über eine Namensänderung nach. Wilson Gonzalez (35) dagegen nimmt die Überlegungen seiner Schwester mit Humor.

Eine Namensänderung kann auch als Botschaft an ihren Vater Uwe Ochsenknecht verstanden werden. Cheyenne erklärte vor Monaten, dass er «in ihre gesunde Welt» nicht reinpasse.

Klar ist: Die junge Mutter braucht den berühmten Nachnamen nicht mehr, um ihren Weg zu gehen – egal ob im Rampenlicht oder fern davon.

Mehr Videos aus dem Ressort