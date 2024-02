Chiara Ferragni und Rapper Fedez waren rund fünfeinhalb Jahre verheiratet, nun berichten italienische Medien, dass sie sich getrennt haben sollen. IMAGO/Everett Collection

Influencerin Chiara Ferragni und Rapper Fedez sollen sich getrennt haben, das berichten mehrere italienische Medien. Als Quelle nennen sie Insider, die Gerüchte haben sich in den sozialen Medien verbreitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chiara Ferragni (36) und Fedez (34) sollen sich getrennt haben, das berichten italienische Medien in Berufung auf Insider.

Das Paar lernte sich 2016 kennen und hat 2018 geheiratet.

Die Influencerin geriet Ende letzten Jahres in die Kritik, weil sie sich bei einer Hilfsaktion für krebskranke Kinder die eigenen Taschen mit dem Erlös gefüllt haben soll. Mehr anzeigen

Ihr Image hat letztes Jahr einen herben Schlag erlitten, nun muss Chiara Ferragni angeblich auch noch eine Trennung verkraften.

Die Influencerin war in eine Spendenaktion involviert, bei der sie krebskranken Kindern helfen sollte. Dann kam ans Licht, dass der Erlös unter anderem in ihre eigene Tasche geflossen sein soll. Die Polizei hatte sich deswegen eingeschaltet.

Wochen nach diesem Skandal folgt nun ein weiterer Rückschlag für die 36-Jährige: Laut italienischen Medien soll sie sich von ihrem Ehemann, Rapper Fedez, getrennt haben. «Vanity Fair Italia» schreibt etwa, ein Insider habe die Trennung bestätigt, der Musiker sei zudem aus der Wohnung in Mailand ausgezogen.

Bestätigt ist die Trennung nicht

Auch aufmerksame Augen in den sozialen Medien hätten dabei Anzeichen gefunden, die diese Gerüchte noch befeuerten: So habe Ferragni in einer Instagram-Story ihren Ehering nicht mehr getragen, auch sei Fedez von ihrem Anzeigebild verschwunden. Stattdessen zeigt sie sich da nun mit ihren beiden Kindern.

Da sie eine Profi-Influencerin sei, könne das kein Zufall sein.

Weiter hätten Ferragni und Fedez (34) ihre Feiertage getrennt verbracht und sind jeweils alleine bei diversen Anlässen aufgetaucht.

Ob sich das Paar wirklich getrennt hat, bleibt derzeit noch offen – auch wenn die italienischen Medien dies als wahrscheinlich betrachten. Ein Statement von Ferragni oder Fedez gab es bisher noch nicht.

