Chris Hemsworth macht die Pisten in Zermatt unsicher: Zusammen mit Freunden genoss der «Thor»-Darsteller eine Auszeit in den Schweizer Bergen. Auf Instagram zeigt er, welch gute Figur er beim Boarden macht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Thor»-Darsteller Chris Hemsworth snöbt in Zermatt, wie ein Instagram-Post des Australiers zeigt.

Zusammen mit Freunden genoss der Schauspieler ein Winterwochenende mit viel Sonnenschein im Walliser Skiort.

Auf dem Programm stand auch ein Helikopterflug. Mehr anzeigen

Schauspieler Chris Hemsworth (41) ist zwar nicht in den Bergen gross geworden, man könnte es beim Anblick seiner Snöber-Skills aber glatt denken. Der Australier teilte mit seinen Fans auf Instagram eine Reihe an Schnappschüssen aus den Winterferien mit seinen Freunden in Zermatt.

«Episches kleines Getaway mit den Jungs», schreibt der «Thor»-Darsteller darunter. Auf dem ersten Bild ist er mit drei Freunden zu sehen – einer davon ist ein Hund – und alle – inklusive Vierbeiner – tragen Sonnenbrillen, machen einen Schmollmund.

Die Truppe scheint viel Spass gehabt zu haben. In einem kurzen Video ist zu erkennen, wie sie sich in einer Hütte ein grosses Bier gönnen und auf den erfolgreichen Wintersporttag anstossen.

Helikopterflug und Erinnerungsfoto mit dem Matterhorn

Ganz so bodenständig ging es dann aber nicht die ganze Zeit zu und her. Wie ausserdem in Hemsworths Post zu sehen ist, konnten es sich die Freunde nicht nehmen lassen, die malerische Kulisse von oben zu bestaunen. Bei einem Helikopterflug ging es hoch hinaus – und die idyllische Aussicht konnte in vollen Zügen genossen werden.

Ein Erinnerungsfoto mit dem weltberühmten Matterhorn und ein Beweisvideo, dass er auf dem Snowboard eine gute Figur macht, runden Hemsworths Sammlung an Eindrücken ab.

In den Kommentaren meint Bruder Luke Hemsworth (44) mit viel Ironie: «Es ist ok, ich wollte nicht kommen, ich hatte viele andere Dinge, die ich tun musste.» Woraufhin eine Followerin befindet, dass er und sein anderer Bruder, Liam Hemsworth (35), einfach einen «Racheurlaub» machen sollten.

Kinder stehlen Chris Hemsworth auf der Piste die Show

Obwohl Chris Hemsworth für gewöhnlich mit dem Board Wellen reitet, steht er auch im Schnee gern drauf. Erst vor kurzem verbrachte er zusammen mit seiner Frau Elsa Pataky (48) und den drei Kindern Ferien in den französischen Alpen.

Auch von diesen Skiferien teilte er ein paar Eindrücke. Darin zu sehen sind vor allem aber die Zwillingssöhne des Paars, Sasha und Tristan (10), die alle in den Schatten stellen. Mit waghalsigen Tricks rasen sie die Piste runter und lassen alle hinter sich. Auch den «Thor»-Star, der befindet: «Ein weiterer Skiausflug, bei dem mir die Kinder weiterhin das Gefühl geben, nicht auf den Berg zu gehören.»

Mehr Videos aus dem Ressort