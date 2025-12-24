Rea schuf etliche unvergessliche Hits. Holger Hollemann/dpa

Kurz vor Weihnachten ist der britische Musiker Chris Rea gestorben. Besonders tragisch: In den Wochen vor seinem Tod hatte er bereits zwei seiner Geschwister verloren.



Chris Rea ist zwei Tage vor Weihnachten im Alter von 74 Jahren gestorben.

In den Monaten zuvor musste der Musiker den Tod eines Bruders und einer Schwester verkraften.

Seine Familie spricht von einem schweren Schicksalsschlag innerhalb kurzer Zeit. Mehr anzeigen

Zwei Tage vor Weihnachten ist der britische Sänger und Komponist Chris Rea gestorben. Wie seine Angehörigen mitteilten, starb der Musiker im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik. Der Tod des «Driving Home for Christmas»-Interpreten trifft seine Familie in einer ohnehin schweren Zeit.

Denn nur wenige Wochen zuvor hatte Rea bereits zwei enge Familienmitglieder verloren. Sein Bruder Nicholas starb im Oktober im Alter von 66 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors. Kurz darauf folgte der Tod von Geraldine Milward, der Zwillingsschwester von Reas Schwester Camille.

Camille Rea sprach gegenüber britischen Medien von einem kaum zu ertragenden Verlust. «Es ist ein schrecklicher Schmerz. Es ist herzzerreissend, was passiert ist. Die Familie ist darüber ziemlich schockiert», sagte sie. Nur eine Woche vor seinem Tod habe sie noch mit ihrem Bruder Chris telefoniert.

Chris Rea war 57 Jahre lang verheiratet

Der Musiker hatte selbst jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Trotz seiner Erkrankungen erlebte er in diesem Jahr noch einen besonderen Moment: Wie seine Schwester berichtete, wurde Chris Rea kurz vor seinem Tod erstmals Grossvater.

Chris Rea war seit 57 Jahren mit seiner Frau Joan verheiratet, die ihn zu seinem bekanntesten Song «Driving Home for Christmas» inspirierte. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. In den 1980er-Jahren feierte Rea mit dem Weihnachtshit seinen internationalen Durchbruch, der bis heute zu den meistgespielten Songs der Festtage zählt.