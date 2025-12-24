  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwester enthüllt dramatische Details Chris Rea verlor kurz vor seinem Tod schon zwei Geschwister

Sven Ziegler

24.12.2025

Rea schuf etliche unvergessliche Hits.
Rea schuf etliche unvergessliche Hits.
Holger Hollemann/dpa

Kurz vor Weihnachten ist der britische Musiker Chris Rea gestorben. Besonders tragisch: In den Wochen vor seinem Tod hatte er bereits zwei seiner Geschwister verloren.

DPA

24.12.2025, 11:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Chris Rea ist zwei Tage vor Weihnachten im Alter von 74 Jahren gestorben.
  • In den Monaten zuvor musste der Musiker den Tod eines Bruders und einer Schwester verkraften.
  • Seine Familie spricht von einem schweren Schicksalsschlag innerhalb kurzer Zeit.
Mehr anzeigen

Zwei Tage vor Weihnachten ist der britische Sänger und Komponist Chris Rea gestorben. Wie seine Angehörigen mitteilten, starb der Musiker im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik. Der Tod des «Driving Home for Christmas»-Interpreten trifft seine Familie in einer ohnehin schweren Zeit.

Denn nur wenige Wochen zuvor hatte Rea bereits zwei enge Familienmitglieder verloren. Sein Bruder Nicholas starb im Oktober im Alter von 66 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors. Kurz darauf folgte der Tod von Geraldine Milward, der Zwillingsschwester von Reas Schwester Camille.

Camille Rea sprach gegenüber britischen Medien von einem kaum zu ertragenden Verlust. «Es ist ein schrecklicher Schmerz. Es ist herzzerreissend, was passiert ist. Die Familie ist darüber ziemlich schockiert», sagte sie. Nur eine Woche vor seinem Tod habe sie noch mit ihrem Bruder Chris telefoniert.

Chris Rea war 57 Jahre lang verheiratet

Der Musiker hatte selbst jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Trotz seiner Erkrankungen erlebte er in diesem Jahr noch einen besonderen Moment: Wie seine Schwester berichtete, wurde Chris Rea kurz vor seinem Tod erstmals Grossvater.

Chris Rea war seit 57 Jahren mit seiner Frau Joan verheiratet, die ihn zu seinem bekanntesten Song «Driving Home for Christmas» inspirierte. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. In den 1980er-Jahren feierte Rea mit dem Weihnachtshit seinen internationalen Durchbruch, der bis heute zu den meistgespielten Songs der Festtage zählt.

Er wurde 93 Jahre alt. Langjähriger Migros-Chef Jules Kyburz ist tot

Er wurde 93 Jahre altLangjähriger Migros-Chef Jules Kyburz ist tot

Ex-Kinderstar. Cedric aus «Der kleine Lord»: Was macht Ricky Schroder heute?

Ex-KinderstarCedric aus «Der kleine Lord»: Was macht Ricky Schroder heute?

«Bauer sucht Frau»-Finale. Spargelbauer Friedrich überrascht mit Liebesgeständnis

«Bauer sucht Frau»-FinaleSpargelbauer Friedrich überrascht mit Liebesgeständnis

Meistgelesen

Aargauer Gemeinde filmt 16 Jahre lang ohne Bewilligung – Kanton greift durch
Ski-Wunder (16) aus Neapel: «Ich musste früh von Zuhause weggehen»
Ukraine veröffentlicht eigenen Friedensplan – mit zwei Punkten dürfte Putin kaum einverstanden sein
US-Botschaft in Bern schliesst an Weihnachten und huldigt Trump dafür
Langjähriger Migros-Chef Jules Kyburz ist tot