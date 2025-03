«Frontaliers Sabotage»: Christa Rigozzi erstmals in Kinofilm zu sehen Christa Rigozzi spielt in der Schweizer Produktion «Frontaliers Sabotage» ihre erste Rolle in einem Kinofilm. Bild: RSI Die Dreharbeiten von «Frontaliers Sabotage» mit Christa Rigozzi sind am 24. März 2025 in der Kaserne del Motto Bartola bei Airolo TI gestartet. Bild: Instagram/Christa Rigozzi Der Schweizer Film wird an Weihnachten 2025 im Kino zu sehen sein. Bild: Instagram/Christa Rigozzi «Frontaliers Sabotage»: Christa Rigozzi erstmals in Kinofilm zu sehen Christa Rigozzi spielt in der Schweizer Produktion «Frontaliers Sabotage» ihre erste Rolle in einem Kinofilm. Bild: RSI Die Dreharbeiten von «Frontaliers Sabotage» mit Christa Rigozzi sind am 24. März 2025 in der Kaserne del Motto Bartola bei Airolo TI gestartet. Bild: Instagram/Christa Rigozzi Der Schweizer Film wird an Weihnachten 2025 im Kino zu sehen sein. Bild: Instagram/Christa Rigozzi

Christa Rigozzi wagt sich aufs Glatteis: Die beliebte Tessiner Moderatorin und Unternehmerin spielt erstmals eine Rolle in einem Kinofilm. «Frontaliers Sabotage» kommt an Weihnachten 2025 in die Kinos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Dreharbeiten zum Schweizer Film «Frontaliers Sabotage» haben bei Airolo begonnen, mit geplanter Kinopremiere an Weihnachten 2025.

Christa Rigozzi übernimmt darin erstmals eine Filmrolle und spielt neben bekannten Namen wie Paolo Guglielmoni und Flavio Sala.

Im Zentrum der Handlung steht eine Geheimmission gegen einen mutmasslichen Mafioso, der den Geschmack der Schweizer Schokolade sabotieren will. Mehr anzeigen

Bei der Kaserne Motto Bartola bei Airolo TI sind am Montag die Dreharbeiten zu «Frontaliers Sabotage» gestartet.

Für Entertainerin Christa Rigozzi ein besonderer Anlass: Die Tessinerin spielt darin ihre erste Rolle.

Im Zentrum der Schweizer Produktion von Filmemacher Alberto Meroni («Arthur») steht wieder Zöllner Loris J. Bernasconi (Paolo Guglielmoni) und Grenzarbeiter Roberto Busenghi (Flavio Sala).

Der Film soll an Weihnachten 2025 in die Schweizer Kinos kommen.

Der Film ist eine Art Drama, denn in «Frontaliers Sabotage» ist die Schweizer Identität in Gefahr. Denn der Geheimdienst der Eidgenossenschaft habe Beweise dafür, dass ein mutmasslicher italienischer Mafioso versucht, den Geschmack der Schweizer Schokolade zu sabotieren. Um eine Katastrophe zu verhindern, wird eine Taskforce ins Leben gerufen – bestehend aus den besten Köpfen der Schweiz, die zu einer brandgefährlichen Geheimmission nach Italien entsandt werden, um die Schweiz zu retten. Doch nichts läuft wie geplant, schreibt RSI zum Plot.

Neben Christa Rigozzi sind zudem zu sehen: Barbara Barbarossa, Enzo Iacchetti, Giovanni Cacioppo, Maria Victoria Haas, Nina Dimitri und Joas Balmelli.

