Christa Rigozzi spielt im Kino eine Generalin – und träumt von Hollywood Christa Rigozzi spielt im Kinofilm «Frontaliers Sabotage» eine Foodbloggerin und eine Generalin. blue News sprach mit der 42-jährigen Entertainerin über ihre Debüt als Schauspielerin. 18.12.2025

Christa Rigozzi spielt im Tessiner Kinofilm «Frontaliers Sabotage» eine Generalin mit einem Faible für gutes Essen. blue News sprach mit der 42-jährigen Entertainerin über ihr Debüt als Schauspielerin.

Julian Barnard Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Frontaliers Sabotage», der ab 1. Januar 2026 in den Schweizer Kinos zu sehen ist, spielt Christa Rigozzi eine Generalin, die den unvergleichlichen Geschmack der Schweizer Schokolade retten soll.

Es ist der erste Auftritt der 42-Jährigen als Schauspielerin einem Film.

blue News sprach mit der Tessinerin über die grössten Herausforderungen vor und während den Dreharbeiten. Mehr anzeigen

«Am Anfang war ich unsicher», sagt Christa Rigozzi, «ob ich das Rollenangebot für den Kinofilm ‹Frontaliers Sabotage› annehmen soll. Ich bin davor ja noch nie als Schauspielerin vor der Kamera gestanden.»

In der Folge las die 42-Jährige das Drehbuch und war sofort begeistert davon. «Ich finde die Geschichte total lustig.»

Weil Rigozzi Filmemacher Alberto Meroni zudem seit Jahren kennt, nahm sie sein Angebot an – und ist deshalb ab 1. Januar 2026 erstmals in einem Kinofilm zu sehen.

Rigozzi spielt in «Frontaliers Sabotage» eine Generalin

Christa Rigozzi spielt in «Frontaliers Sabotage» eine Generalin mit einem Faible für gutes Essen.

Als solche soll sie nicht weniger als den Geschmack der Schweizer Schokolade retten, der durch einen hinterhältigen Mafiosi bedroht ist. In der Folge schicken die Behörden eine geheime Taskforce nach Italien.

Im Video-Gespräch mit blue News offenbart Rigozzi, welches für sie die grössten Herausforderungen vor und während Dreharbeiten waren – und sie verrät, was ihre Zwillingstöchter von ihrer Leistung als Schauspielerin halten.

