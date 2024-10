So eine Nachricht muss hier nicht stehen. Das geht 1'000 anderen Menschen genau so. Aber es ist halt Frau Rigozzi und sie bekommt wieder etwas Scheinwerferlicht ;-). Ich melde mich dann, wenn mein Hamster unerwartet stirbt.

In China ist schon wieder ein Sack Reis umgefallen. Was soll dieser Artikel, interessiert doch niemanden!

fast unglaublich was Leute alles tun um sich zu verkaufen. Das Niveau fällt Tag für Tag. Wie wäre es mal mit richtiger Arbeit, wenn man schon so ein Sprungbrett hat wie die Medien.

Schlosskey

Na ja, es ist so, wenn einer sein geliebtes Tier verliert, das löst Trauer aus. Andererseits ist und bleibt es so, dass alles was die "Stars" oder die High-Society oder die Königshäuser anbelangt, in der Presse, vor allem auch Boulevard-Presse bekanntgemacht wird. Die leben davon. Wie oft war schon eine Frau auf der "Bunten" abgedruckt, mit der verlockenden Frage" wölbt sich da nicht ein kleines Bäuchlein?" damit viele, die andererseits von dem und mit dem Klatsch leben, die Zeitung kaufen. Wenn es keinen von uns mehr interessieren würde, ist alles gelöst. Ganz anderes Thema: Stellt Euch vor, keiner in dem Land zahlt nie neuen Krankenkassen-rechnungen. Und dann? Dann geht A... auf Grundeis