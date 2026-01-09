Christa Rigozzi und ihr Mann Giovanni Marchese feiern ein besonderes Highlight: Sie sind 27 Jahre liiert. Mit einem herzigen Fotopost zelebriert die Entertainerin das besondere Jubiläum und verrät dabei ihr Liebesgeheimnis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christa Rigozzi feiert 27 Jahre Liebe. Die Ex-Miss-Schweiz blickt auf Social Media auf ihre langjährige Beziehung mit Giovanni Marchese zurück.

Sie teilt ein altes Pärchenfoto und schwärmt von Gios Humor und Temperament.

Der gebürtige Tessiner mit sizilianischen Wurzeln ist seit dem 20. August 2010 mit Rigozzi verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden 1998, gemeinsam haben sie zwei Zwillingstöchter. Mehr anzeigen

«Eravamo due ragazzini» – «wir waren zwei Kinder»: Mit diesen Worten blickt Christa Rigozzi auf Instagram auf 27 gemeinsam verbrachte Jahre mit ihrer grossen Liebe Giovanni «Gio» Marchese zurück.

27 gemeinsam verbrachte Jahre und ich fühle mich noch immer wie ein Mädchen … als wäre es gestern.

In den fast 30 gemeinsamen Jahren haben Rigozzi und Marchese viel zusammen erlebt: Sie ist heute eine erfolgreiche Unternehmerin, gemeinsam haben sie im Tessin ein Haus gebaut und ihre beiden Töchter Alissa und Zoe grossgezogen. Die Zwillinge kamen am 31. Dezember 2016 auf die Welt.

Christa Rigozzi zeigt sich auf Instagram dankbar für alles erreichte, sie schreibt dazu: «Einfach mit mehr Träumen, vielen erreichten Zielen und noch vielen vor mir. Eine Mama. Eine Ehefrau. Eine Frau. Im Herzen immer noch ein verrücktes Mädchen. Dankbar für jeden einzelnen Tag, denn das Leben ist ein Geschenk. Danke, Leben 🤍✨»

Rigozzi verrät ihr Liebesgeheimnis

Kennengelernt haben sich die beiden über gemeinsame Freunde in Bellinzona, wie Christa Rigozzi einst gegenüber «20min.ch» erzählte. «Es war Liebe auf den ersten Blick», so Rigozzi. Offiziell ein Paar wurden sie jedoch erst ein halbes Jahr später, da Giovanni «Gio» Marchese beruflich nach Zürich zog. Als er in die Heimat zurückkehrte, war für beide klar: «Das ist es.»

2010 folgte die romantische Hochzeit, Ende 2016 die Geburt ihrer Sonnenscheine Alissa und Zoe.

Im letzten Interview mit blue News verrät Christa Rigozzi, Moderatorin von «Bauer, ledig, sucht», ihr ganz persönliches Liebesrezept für eine glückliche Beziehung: Es braucht Liebe, es ist tägliche Arbeit. Dann braucht es Respekt, Vertrauen und Kommunikation. Wir haben uns als junge Menschen kennengelernt – fast Teenies –, dann haben wir geheiratet, sind Eltern geworden. Das Ganze hat sich entwickelt, auch unsere Beziehung.»

Mehr Videos aus dem Ressort