Ehe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trennung nach 15 Jahren Ehe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen

ai-scrape

4.9.2025 - 12:06

Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes am Bundespresseball 2024 in Berlin.
Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes am Bundespresseball 2024 in Berlin.
IMAGO/Eibner

Christian Ulmen und Collien Fernandes haben ihre Trennung bekannt gegeben, betonen jedoch, dass sie weiterhin gemeinsam für ihre Tochter sorgen werden.

Carlotta Henggeler

04.09.2025, 12:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Christian Ulmen und Collien Fernandes haben nach 15 Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gegeben.
  • In einer gemeinsamen Erklärung betonen sie, weiterhin gemeinsam für ihre Tochter da zu sein und bitten um Privatsphäre.
  • Collien tritt inzwischen ohne den Nachnamen Ulmen auf, was auf eine klare persönliche Abgrenzung hinweist.
Mehr anzeigen

Diese Trennungsnachricht überrascht die deutsche Promiwelt: Christian Ulmen und Collien Fernandes haben sich getrennt, berichtet «Bild».

In einer gemeinsamen Erklärung teilten die beiden Schauspieler mit, dass sie bereits seit einiger Zeit getrennte Wege gehen. Dennoch wollen sie als Eltern ihrer Tochter weiterhin zusammenarbeiten. Sie bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

In der Mitteilung fiel auf, dass Collien Fernandes den Nachnamen Ulmen bereits gestrichen hat. Bis zur Trennung trat sie als Collien Ulmen-Fernandes auf. Das Paar war 15 Jahre zusammen und 14 Jahre verheiratet.

Bei Dreharbeiten kennengelernt

Noch im Januar 2025 sprach Collien in einem Interview über ihr Familienleben und erwähnte keine Anzeichen einer Krise. Sie berichtete, dass die Familie 2023 nach Mallorca gezogen sei, während sie selbst noch eine Wohnung in Hamburg habe, da sie oft in Deutschland arbeite.

Ob die beiden auch räumlich getrennt leben, ist unklar. Ihr gemeinsames Kind besucht eine Schule auf Mallorca, und die Ferien enden bald.

Kennengelernt hatten sich Ulmen und Fernandes 2010 bei den Dreharbeiten zu seiner Serie «Snobs». Ulmen hatte entschieden, dass Fernandes seine Ehefrau spielen sollte – eine Rolle, die sich ins echte Leben übertrug, jedoch nun ein unerwartetes Ende fand.

Meistgelesen

Quo vadis, Amerika?
«Sturmböen wahrscheinlich»: Hier warnt der Bund heute vor heftigen Gewittern
Neue Besitzer verbieten Alkohol und Schweinefleisch – Anwohner genervt
Ehe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an

Mehr aus dem Ressort

Ehrung mit dem Goldenen Auge. Dieser Hollywood-Star eröffnet das 21. Zurich Film Festival

Ehrung mit dem Goldenen AugeDieser Hollywood-Star eröffnet das 21. Zurich Film Festival

Sechsstelliger Schuldenberg. «Tatort»-Star spricht über seine düstere Vergangenheit

Sechsstelliger Schuldenberg«Tatort»-Star spricht über seine düstere Vergangenheit

«Bin das Sparen nicht leid geworden». Jetzt spricht SRF-Direktorin Nathalie Wappler über ihren Rücktritt

«Bin das Sparen nicht leid geworden»Jetzt spricht SRF-Direktorin Nathalie Wappler über ihren Rücktritt