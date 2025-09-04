Ehe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen

Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes am Bundespresseball 2024 in Berlin. IMAGO/Eibner

Christian Ulmen und Collien Fernandes haben ihre Trennung bekannt gegeben, betonen jedoch, dass sie weiterhin gemeinsam für ihre Tochter sorgen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christian Ulmen und Collien Fernandes haben nach 15 Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gegeben.

In einer gemeinsamen Erklärung betonen sie, weiterhin gemeinsam für ihre Tochter da zu sein und bitten um Privatsphäre.

Collien tritt inzwischen ohne den Nachnamen Ulmen auf, was auf eine klare persönliche Abgrenzung hinweist. Mehr anzeigen

Diese Trennungsnachricht überrascht die deutsche Promiwelt: Christian Ulmen und Collien Fernandes haben sich getrennt, berichtet «Bild».

In einer gemeinsamen Erklärung teilten die beiden Schauspieler mit, dass sie bereits seit einiger Zeit getrennte Wege gehen. Dennoch wollen sie als Eltern ihrer Tochter weiterhin zusammenarbeiten. Sie bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

In der Mitteilung fiel auf, dass Collien Fernandes den Nachnamen Ulmen bereits gestrichen hat. Bis zur Trennung trat sie als Collien Ulmen-Fernandes auf. Das Paar war 15 Jahre zusammen und 14 Jahre verheiratet.

Bei Dreharbeiten kennengelernt

Noch im Januar 2025 sprach Collien in einem Interview über ihr Familienleben und erwähnte keine Anzeichen einer Krise. Sie berichtete, dass die Familie 2023 nach Mallorca gezogen sei, während sie selbst noch eine Wohnung in Hamburg habe, da sie oft in Deutschland arbeite.

Ob die beiden auch räumlich getrennt leben, ist unklar. Ihr gemeinsames Kind besucht eine Schule auf Mallorca, und die Ferien enden bald.

Kennengelernt hatten sich Ulmen und Fernandes 2010 bei den Dreharbeiten zu seiner Serie «Snobs». Ulmen hatte entschieden, dass Fernandes seine Ehefrau spielen sollte – eine Rolle, die sich ins echte Leben übertrug, jedoch nun ein unerwartetes Ende fand.