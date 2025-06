Christina Hänni liefert sich Schlagabtausch mit Ex-Freund

Profi-Tänzerin Christina Hänni lieferte sich auf Instagram mit ihrem Ex-Freund und ehemaligen Tanzpartner Evgeny Vinokurov in den letzten Tagen einen verbalen Schlagabtausch. Bild: IMAGO/Bildagentur Monn

Der Streit zwischen Christina Hänni und ihrem Ex Evgeny Vinokurov eskaliert. Der Tänzer schrieb auf Instagram, er bereue, seine Tanzpartnerin nicht früher gewechselt zu haben. Hänni lässt das nicht auf sich sitzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Ex-Freund und ehemalige Tanzpartner Evgeny Vinokurov von Christina Hänni schrieb vergangene Woche auf Instagram: «Ich hätte früher den Mut haben sollen, meine Tanzpartnerin zu wechseln.»

Mit der Partnerin ist Hänni gemeint, die jahrelang zusammen mit Vinokurov als Profi-Tanzpaar erfolgreich Wettkämpfe bestritten hat.

Die 35-Jährige fühlt sich durch den Post ihres Ex-Partners persönlich angegriffen, nachdem sie jahrelang versucht habe ein gutes Verhältnis mit ihrem Ex zu pflegen.

Jetzt sei das Fass aber voll, so Hänni: Sie habe Vinokurov deshalb auf Instagram blockiert. Mehr anzeigen

Christina Hänni ist enttäuscht, nein, genervt. «Es reicht, dass dieselbe Person immer und immer wieder nachtritt», empört sich die Profi-Tänzerin in einer Instagram-Story.

Der Grund für die Aufregung?

Ihr Ex-Freund und ehemaliger Tanzpartner Evgeny Vinokurov schrieb vor drei Tagen in einem Instagram-Post mit dem Titel «3 Dinge, die ich in meinem Leben bereue» Folgendes:

«2. Ich hätte früher den Mut haben sollen, meine Tanzpartnerin zu wechseln. 2011 war so ein Moment. Ich hab mich aus Loyalität entschieden – und nicht für meine sportliche Weiterentwicklung. Heute bereue ich das.»

Und weiter: «Nicht, weil ich weiss, dass es mit jemand anderem besser gelaufen wäre – aber weil ich es nicht mal versucht habe. Und das nagt. Loyalität ist wichtig – aber manchmal steht man sich damit auch selbst im Weg.»

Das Paar wurde Vizeweltmeister im Showtanz

Dazu muss man wissen: Christina Hänni, die damals noch Luft zum Nachnamen hiess, und Evgeny Vinokurov, waren 2011 noch zusammen – privat genauso wie auf der Tanzfläche.

Und durchaus erfolgreich. Das Paar wurde unter anderem Vizeweltmeister in der Disziplin Showtanz.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Christina Hänni, die damals noch Luft zum Nachnamen hiess, und Evgeny Vinokuro wurden unter anderem Vizeweltmeister in der Disziplin Showtanz. Bild: imago/Eibner

Umso verständlicher, dass sich Hänni durch den Post ihres Ex-Partners persönlich angegriffen fühlt und sich eine Reaktion darauf nicht verkneifen konnte.

«Wow … hätte man sich auch sparen können, aber gut, das hier zu erfahren», schreibt die 35-Jährige direkt unter den Post ihres Ex, «13 gemeinsame erfolgreiche Jahre waren anscheinend nicht ausreichend.»

Kurz darauf stichelt Evgeny Vinokurov: «Christina, es zeigt einfach noch mal, dass du nicht wirklich reflektiert bist.» Er habe nur, so der 34-Jährige, über drei Entscheidungen geschrieben, die er heute bereue.

Und weiter: «Und das darf ich. Das ist in keiner Weise gegen dich ... gerichtet. Es ist meine Meinung, und dazu stehe ich auch.»

Christina Luft: «Es reicht!»

Zwist damit beendet? Nein. Christina Hänni ist enttäuscht, nein, genervt, und lässt ihren Frust in der eingangs erwähnten Instagram-Story raus.

«Seit Jahren muss er sich über mich stellen. Wenn mir jemand immer wieder ins Gesicht spuckt – so fühlt sich das an –, dann muss ich etwas sagen. Es reicht!»

Hänni betont, dass Vinokurov ohne sie niemals als Tänzer für die RTL-Show «Let's Dance» engagiert worden wäre:

«Hätten wir damals nicht zusammen getanzt, wären wir jetzt keine Arbeitskollegen. Da sollte man nicht nachtreten und unter Kollegen sagen, dass man besser sei als die andere Person.»

Glaubt man der Profi-Tänzerin, die seit 2023 mit Sänger Luca Hänni verheiratet ist, habe sie in der Vergangenheit die ständigen Sticheleien ihres Ex-Partners einfach über sich ergehen lassen.

Luft: «Habe es satt, dass negativ über mich geredet wird»

Nun hätte Evgeny Vinokurov aber mit dem verletzenden Text auf seinem Instagram-Account das Fass zum Überlaufen gebracht. «Ich habe es satt, dass negativ über mich geredet wird.»

Seit Jahren würde sie versuchen, so Christina Hänni in ihrem Instagram-Video, ein gutes Verhältnis mit ihrem Ex zu pflegen. Jetzt sei es aber genug und sie habe Vinokurov auf Instagram blockiert:

«Strich darunter. Für mich ist die Sache damit gelaufen.»

