Profitänzerin Christina Hänni wird 2026 nicht beim RTL-Format «Let’s Dance» antreten. «So, es ist raus: Ich bin dieses Jahr nicht bei ‹Let’s Dance› dabei», verkündete die deutsche Choreografin in einem Instagram-Video. «Aber eines vorweg. Ich bin nicht schwanger und nicht in Elternzeit. Klar, ich bin wirklich traurig darüber», so Hänni weiter.

2017 stand sie zum ersten Mal für die Tanzshow vor der Kamera. Sie habe noch keine Idee, wie es weitergehen könnte für sie. Warum die 35-Jährige dieses Jahr beim TV-Tanzspektakel nicht dabei ist, verrät sie allerdings nicht.

Neben ihrer Tanzkarriere studierte sie Psychologie, arbeitete in einer Suchtklinik und war bis 2016 als Turniertänzerin auf höchstem Amateur-Niveau aktiv.

Seit 2020 ist sie mit dem Sänger Luca Hänni liiert. Die beiden lernten sich bei «Let’s Dance» kennen, wo sie ihn coachte und sich verliebte. Im Juni 2024 wurden die beiden Eltern einer Tochter.

«Let's Dance» 2026 mit Schweizer Teilnehmer

Dieses Jahr traut sich Joel Mattli (1994 geboren) aus Dällikon ZH in die RTL-Show, die am 27. Februar startet. Mattli ist Sportler und einem breiten Publikum als Ninja-Warrior-Star bekannt. Seit 2018 überzeugt er bei «Ninja Warrior Germany» mit konstant starken Leistungen und erreichte mehrfach das Finale.

Seinen grössten Erfolg feierte er 2022 bei «Ninja Warrior Austria»: Als erster und bislang einziger Teilnehmer bezwang er das legendäre Hindernis «Mount Midoriyama» und holte sich den Sieg.

Parallel zu seiner sportlichen Laufbahn studierte Mattli Business Management an der Universität St. Gallen, wo er 2021 seinen Masterabschluss machte.

