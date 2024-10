Christina und Luca Hänni kannst du nun auch live erleben. Imago/Future Image

Die Hännis gibt es mit ihrem Podcast bald live zu verfolgen: Luca und Christina haben zwei Daten veröffentlicht, an denen sie «Don't worry, be Hänni» vor Livepublikum ausstrahlen.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christina und Luca Hänni starten mit ihrem Podcast «Don't worry, be Hänni» ins Liveformat, inspiriert vom anhaltenden Podcast-Trend in den USA.

Sie haben zwei Liveauftritte geplant: am 6. Januar 2025 im Volkshaus Basel und anschliessend in Düsseldorf im Capitol Theater.

Tickets für die Shows sind bereits erhältlich, wobei ein Ticket in Basel 48.80 Franken kostet, aber es bleibt unklar, ob die Liveformate interaktiver gestaltet werden. Mehr anzeigen

Christina und Luca Hänni sind mit ihrem eigenen Podcast «Don't worry, be Hänni» auf einen Trend aufgesprungen, der vor allem in den USA nach wie vor glänzend ankommt. In der Schweiz und Deutschland spriessen neue Podcast-Formate regelmässig – und nun versuchen es die Hännis sogar live.

Was du dir normalerweise auf dem Weg zur Arbeit oder schlicht in einer ruhigen Minute zu Hause reinziehst, lässt sich auch live erleben. Wie schon viele vor ihnen werden auch die Hännis nun mit zwei Liveauftritten ihr Glück versuchen.

Das haben sie in einer Instagram-Story bekannt gegeben.

Luca und Christina gehen mit ihrem Podcast auf Tour? Zumindest an zwei Daten wollen sie es vor einem Livepublikum versuchen. instagram/lucahaenni1

Eine 50er-Note für die Hännis live

Am 6. Januar 2025 treten sie im Volkshaus Basel auf, Tickets für «Don't worry, be Hänni» sind schon erhältlich. Dabei kostet eines 48.80 Franken. Für den zweiten Liveauftritt reisen die beiden nach Düsseldorf in den Club im Capitol Theater. Tickets können bei Ticketmaster erworben werden.

Ob die Hännis im Livepodcast vermehrt mit dem Publikum agieren oder schlicht dieselbe Erfahrung liefern wie gewohnt, das bleibt zu diesem Zeitpunkt noch offen.

Mehr aus dem Ressort Entertainment