Chuck Norris war als Schauspieler und Kampfsportler bekannt. Christopher Khoury/Australian Press/dpa

Der US-Schauspieler Chuck Norris ist tot. Wie seine Familie auf Instagram mitteilte, sei der Action-Star überraschend und friedlich im Kreise seiner Angehörigen verstorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler und Kampfsport-Ikone Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Die genaue Todesursache wurde nicht genannt, Medien berichten jedoch von einem vorherigen Spitalaufenthalt auf Hawaii.

Norris wurde durch Actionfilme und die Serie «Walker, Texas Ranger» weltberühmt und blieb auch nach seinem Rückzug durch Memes in den sozialen Medien präsent. Mehr anzeigen

Der Schauspieler und Action-Star Cuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das gab seine Familie auf Instagram bekannt. «Mit schwerem Herzen teilen wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris», heisst es im Post.

Genauere Umstände wurden nicht genannt, die Familie bittet um Privatsphäre. Norris sei am Donnerstagmorgen im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Norris soll laut einem Bericht des amerikanischen Promi-Portals «TMZ» kurz vor seinem Tod in ein Spital auf Hawaii eingeliefert worden sein.

Für die Öffentlichkeit war Norris eine Ikone des Actionkinos und des Kampfsports. Bekannt wurde er unter anderem durch Filme wie «Die Todeskralle schlägt wieder zu» von 1972 mit Bruce Lee. Später prägte er Filme wie «Missing in Action» (1984), «Delta Force» (1986) oder die Serie «Walker, Texas Ranger».

Neben seiner Filmkarriere war Norris hochdekorierter Kampfsportler mit schwarzen Gürteln in mehreren Disziplinen. 1989 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Norris 1985 in «Invasion U.S.A.». PR

In den letzten Jahren hatte sich Norris weitgehend aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, blieb jedoch über soziale Medien präsent – nicht zuletzt durch die weltbekannten Memes über seine scheinbar übermenschliche Stärke.

«Chuck Norris würzt sein Steak mit Pfefferspray», hiess es unter anderem. Nicht überraschend, dass nun auch sein Tod für solche Sprüche sorgt. «Chuck Norris ist nicht gestorben, er hat sich nur zu einem ewigen Nickerchen entschlossen», liest man in den Kommentaren zum Insta-Post beispielsweise.

Zuletzt war Chuck Norris auch grosser Trump-Unterstützer und setzte sich für Waffenfreiheit ein. So war er zuletzt auch Markenbotschafter für die Waffenfirma Glock.

Vor etwas mehr als einer Woche, am 10. März, feierte Norris noch seinen 86. Geburtstag. «I don’t age. I level up», schrieb er dazu auf Instagram (deutsch: «Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf»).

Norris war zweimal verheiratet und hinterlässt seine zweite Frau sowie drei Söhne, zwei Töchter und mehrere Enkelkinder.

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