Cindy Morgan war unter anderem in «Caddyshack» (1980) zu sehen – neben Chevy Chase (Bild), Bill Murray und Rodney Dangerfield. Orion Pictures

US-Schauspielerin Cindy Morgan wurde noch Ende 2023 tot in ihrem Haus in Florida gefunden. Sie wurde 69 Jahre alt. Morgan erlangte weltweiten Ruhm durch ihre Rolle im Kultfilm «Caddyshack».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cindy Morgan stirbt im Alter von 69 Jahren.

Die Schauspielerin wurde leblos in ihrem Haus in Lake Worth Beach, Florida, gefunden.

Morgan ist nach aktuellem Stand eines natürlichen Todes gestorben. Mehr anzeigen

Cindy Morgan schaffte ihren Durchbruch als Schauspielerin in den frühen 1980er Jahren. In der Kult-Komödie «Caddyshack» (1980) stand sie neben Chevy Chase, Bill Murray, Ted Knight oder auch Rodney Dangerfield vor der Kamera.

Sie spielte ausserdem im Film «Tron» (1982) von Steven Lisberger mit.

Nun ist Morgan im Alter von 69 Jahren gestorben. Wie das US-Magazin «People» schreibt, wurde ihre Leiche bereits am 30. Dezember in ihrem Haus in Lake Worth Beach, Florida, gefunden. Ihre Mitbewohnerin habe die Polizei verständigt, als ein seltsamer Geruch aus Morgans Zimmer trat.

Die Polizei geht derzeit nicht von einem Verbrechen aus. Cindy Morgan sei eines natürlichen Todes gestorben.

Die US-Schauspielerin kam 1954 in Chicago zur Welt – vor der Karriere auf der Grossleinwand arbeitete sie als Meteorologin und DJane.

Mehr aus dem Ressort Entertainment