Ivan und Maycol junior Knie werden 2026 in der Manege vom Circus Knie die Hohe Schule der Pferde präsentieren. Bild: sda

Der Circus Knie präsentiert ab 13. März sein neues Programm. Anders als bisher wird diesmal kein*e Komiker*in aus der Schweiz als Stargast die Tournee begleiten. Dafür feiert der Komiker Kaya Yanar sein Comeback.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Circus Knie ist nach der erfolgreichen Tournee 2025 in sein Winterlager zurückgekehrt. Dieser Tage beginnen die Vorbereitungen für die neue Saison, die am 13. März 2026 in Rapperswil-Jona SG starten wird.

Zirkusfans dürfen sich auf eine technische Innovation in der Manege freuen, die erstmals in einem reisenden Betrieb genutzt wird.

Anders als in den Vorjahren wird während der kommenden Tournee kein Stargast aus der Schweiz die «Knie»-Tournee begleiten. Mehr anzeigen

«Die Show von der Familie Knie und diversen internationalen Artist*innen sind in diesem Jahr die Stars unserer Show», erklärt die Medienstelle des Schweizer National-Circuses auf Anfrage von blue News.

Konkret heisst das: Anders als in den Jahren davor, geht der «Knie» ab dem 13. März ohne Stargast aus der Schweiz auf Tournee.

Für die kommende Tour verspricht die Familie Knie derweil nichts weniger als Artistik in einer neuen Dimension. Dafür wird im Chapiteau eine neuartige, noch nie in einem reisenden Betrieb genutzte Technologie installiert.

Licht, Ton und Artistik sollen Gesamtkunstwerk werden

Mit der neuen Technik soll erreicht werden, dass die Darbietungen der Knie-Artist*innen noch spezieller inszeniert werden können. Licht, Ton und Artistik sollen zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen, heisst es in der Pressemeldung vom Circus Knie.

Liebhaber*innen der klassischen Zirkuskunst werden aber auch im neuen Jahr auf ihre Kosten kommen. Die Familie Knie hat für die kommende Tournee preisgekrönte Darbietungen vom Circusfestival in Monte Carlo und einen Clown aus Chile engagiert.

Ivan, Chanel und Maycol junior, drei Mitglieder der achten Knie-Generation, werden zudem wie jedes Jahr die Hohe Schule der Pferde in der Manege präsentieren.

Komiker Kaya Yanar als Special Guest in Zürich

Während des vierwöchigen «Knie»-Gastspiels in Zürich, ab dem 8. Mai 2026, wird zudem Kaya Yanar sein Comeback in der Manege feiern.

Wie bereits vor zwei Jahren wird der deutsche Komiker, der seit Jahren in der Schweiz lebt, in den Abendshows in die «Knie»-Manege zurückkehren.

«Ich muss mich wohl mit dem Zirkusvirus angesteckt haben», sagt Kaya Yanar.

Und weiter: «Diese faszinierende Welt hat mich in den Bann gezogen und ich liebe es, meinem Publikum im Zirkus so nah zu sein. Ich kann das Gastspiel in Zürich kaum abwarten – das wird ein fantastisches Heimspiel.»

Die diesjährige Tournee vom Circus Knie startet am 13. März und dauert bis 4. Januar 2027. Tickets können hier bestellt werden.

Mehr Videos aus dem Ressort