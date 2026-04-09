Peinlicher FauxpasCNN erklärt Schauspieler Michael J. Fox für tot – dabei lebt er noch
SDA
9.4.2026 - 19:31
Michael J. Fox ist nicht tot – dennoch veröffentlichte CNN irrtümlich einen Artikel und ein Video zu seinem angeblichen Ableben. Der Sender entschuldigte sich, nachdem der Schauspieler die Meldung dementierte.
CNN hat fälschlicherweise einen Artikel und ein Video mit dem Titel «Erinnerung an das Leben des Schauspielers Michael J. Fox» veröffentlicht. «Michael J. Fox geht es gut», sagte der Agent des Schauspielers daraufhin gegenüber «TMZ». Er sei nicht tot.
Die Beiträge wurde kurz danach wieder entfernt, und CNN entschuldigte sich. «Sie wurden versehentlich veröffentlicht. Wir haben sie von unseren Plattformen entfernt und uns bei Michael J. Fox und seiner Familie entschuldigt», sagte ein Sprecher des Senders.
Michael J. Fox witzelt über die Meldung
Michael J. Fox selber wandte sich auf Threads an seine Follower und machte eine Quizfrage aus dem Fauxpax. «Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr den Fernseher einschaltet und seht, dass CNN über euren Tod berichtet?», fragte er seine Follower.
Der 64-jährige Schauspieler, der vor allem durch die «Zurück in die Zukunft»-Trilogie bekannt wurde und bei dem 1991 die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde, war während der Todesmeldung von CNN am PaleyFest im Dolby Theatre in Los Angeles, um die dritte Staffel der Serie «Shrinking» zu feiern.
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