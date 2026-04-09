  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Peinlicher Fauxpas CNN erklärt Schauspieler Michael J. Fox für tot – dabei lebt er noch

SDA

9.4.2026 - 19:31

Fauxpas von CNN: Der Sender hielt Michael J. Fox für tot und musste sich entschuldigen.
Fauxpas von CNN: Der Sender hielt Michael J. Fox für tot und musste sich entschuldigen.
Keystone

Michael J. Fox ist nicht tot – dennoch veröffentlichte CNN irrtümlich einen Artikel und ein Video zu seinem angeblichen Ableben. Der Sender entschuldigte sich, nachdem der Schauspieler die Meldung dementierte.

,

Keystone-SDA, Noemi Hüsser

09.04.2026, 19:31

10.04.2026, 22:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • CNN veröffentlichte versehentlich Beiträge über den angeblichen Tod von Michael J. Fox, entfernte die Inhalte jedoch kurz darauf und entschuldigte sich.
  • Der Agent des Schauspielers stellte klar, dass es ihm gut gehe und die Meldung falsch sei.
  • Michael J. Fox reagierte humorvoll auf den Vorfall in sozialen Medien.
Mehr anzeigen

CNN hat fälschlicherweise einen Artikel und ein Video mit dem Titel «Erinnerung an das Leben des Schauspielers Michael J. Fox» veröffentlicht. «Michael J. Fox geht es gut», sagte der Agent des Schauspielers daraufhin gegenüber «TMZ». Er sei nicht tot.

Die Beiträge wurde kurz danach wieder entfernt, und CNN entschuldigte sich. «Sie wurden versehentlich veröffentlicht. Wir haben sie von unseren Plattformen entfernt und uns bei Michael J. Fox und seiner Familie entschuldigt», sagte ein Sprecher des Senders.

Michael J. Fox witzelt über die Meldung

Michael J. Fox selber wandte sich auf Threads an seine Follower und machte eine Quizfrage aus dem Fauxpax. «Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr den Fernseher einschaltet und seht, dass CNN über euren Tod berichtet?», fragte er seine Follower.

Der 64-jährige Schauspieler, der vor allem durch die «Zurück in die Zukunft»-Trilogie bekannt wurde und bei dem 1991 die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde, war während der Todesmeldung von CNN am PaleyFest im Dolby Theatre in Los Angeles, um die dritte Staffel der Serie «Shrinking» zu feiern.

Mehr aus dem Ressort

Der Star im neuen Super Mario Film trägt keinen Schnauz.

Der Star im neuen Super Mario Film trägt keinen Schnauz.

Im neuen Super Mario Film ist eine Frau der Star. In diesem Video erfährst du, ob der zweite Teil mit dem Ersten mithalten kann.

02.04.2026

Meistgelesen

Was das US-Militär zur Zerstörung im Iran sagt
Hecht verabschiedet sich mit einem Feuerwerk an Partylaune
Bub (9) nackt und unterernährt in Kleinbus entdeckt
Wie Harry und Queen Elizabeth II. über das Hochzeitsdiadem von Meghan stritten
Epstein-Skandal: Ausschuss-Chef plant Opfer-Anhörungen +++ Trump plant vergoldeten Triumphbogen in Washington

Mehr Entertainment

«Frontaliers Sabotage» im Kino. Christa Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

«Frontaliers Sabotage» im KinoChrista Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

«Es ist kein Spielzeug». Wie Harry und Queen Elizabeth II. über das Hochzeitsdiadem von Meghan stritten

«Es ist kein Spielzeug»Wie Harry und Queen Elizabeth II. über das Hochzeitsdiadem von Meghan stritten

Dritte Staffel im Check. «Euphoria» ist erwachsen geworden – und es tut der Serie überhaupt nicht gut

Dritte Staffel im Check«Euphoria» ist erwachsen geworden – und es tut der Serie überhaupt nicht gut