Was lässt sich gegen sexuelle Gewalt im Internet unternehmen? Das möchte am Sonntagabend Caren Miosga in der ARD von ihren Gästen wissen. Mit dabei: Schauspielerin Collien Fernandes, deren Fall die Debatte angestossen hat.
In der ARD-Talkshow wird Fernandes deutlich. Betroffene müssten den Mut haben, sich zu wehren. «Geht raus! Ansonsten bleiben die Gesetze einfach Papier», sagt sie.
Gleichzeitig fordert sie konkrete Verbesserungen: Behörden müssten besser geschult werden, um Anzeigen von Opfern sensibler zu behandeln. Auch in Schulen brauche es mehr Aufklärung.
Fokus auf Deepfakes und Fake-Profile
Besonders kritisch sieht Fernandes die zunehmende Verbreitung von Deepfakes und manipulierten Inhalten. Diese würden gezielt eingesetzt, um Menschen – insbesondere Frauen – öffentlich zu diskreditieren.
Sie fordert, dass sowohl die Erstellung als auch die Verbreitung solcher Inhalte klar strafbar werden. Aktuell gebe es noch Lücken im Gesetz.