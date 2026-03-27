Schauspielerin Collien Fernandes. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Im Fall der Moderatorin Collien Fernandes kommt Bewegung in die Ermittlungen. Nach einer Neubewertung hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren wieder aufgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen im Fall Collien Fernandes nach neuen Medienberichten wieder aufgenommen.

Ausgangspunkt war eine Anzeige wegen eines mutmasslich gefälschten Social-Media-Profils.

Das Verfahren wurde inzwischen nach Schleswig-Holstein verlagert, da Fernandes dort wohnhaft ist. Mehr anzeigen

Neue Entwicklung im Fall um Collien Fernandes: Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen erneut aufgenommen. Wie «t-online» berichtet, bestätigte die zuständige Behörde in Itzehoe den Schritt am Freitag auf Anfrage.

«Die Ermittlungen sind nach Prüfung der Medienveröffentlichungen wieder aufgenommen worden», erklärte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow.

Der Fall geht auf eine Strafanzeige aus dem November 2024 zurück. Fernandes hatte damals Anzeige gegen unbekannt erstattet. Hintergrund war der Verdacht, dass jemand ein gefälschtes Profil der Moderatorin in sozialen Netzwerken erstellt haben könnte.

Verfahren nach Schleswig-Holstein verlegt

Zunächst war die Staatsanwaltschaft in Berlin mit dem Fall befasst. Nach einer Prüfung wurde das Verfahren jedoch an die zuständigen Behörden in Itzehoe übergeben.

Grund dafür ist offenbar ein Wohnsitz von Fernandes in Schleswig-Holstein sowie der Umstand, dass sie dort auf den mutmasslichen Vorfall aufmerksam wurde.

Weitere Details zu den laufenden Ermittlungen sind derzeit nicht bekannt.